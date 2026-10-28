A días del Gran Premio de la Fórmula 1, Checo Pérez pide a Clara Brugada más apoyo para pilotos mexicanos

El piloto Sergio Pérez y Clara Brugada posan junto al monoplaza de Cadillac (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este miércoles 28 de octubre el piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, se presentó en Paseo de la Reforma para convivir con su público en el Show Run de la escudería Cadillac, rumbo a su regreso al Gran Premio de la Ciudad de México en la Fórmula Uno.

Antes del espectáculo, Checo Pérez se reunió con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien le entregó un reconocimiento especial por sus 300 Grandes Premios en el Máximo Circuito y ser un referente para el automovilismo mexicano.

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En el encuentro, Clara Brugada comentó a Sergio Pérez que la Ciudad de México inaugurará 100 Utopías, con el objetivo de instalar un kartódromo en cada una. Checo respaldó esa idea porque “hay es donde empiezan” a surgir nuevos talentos en el deporte motor.

Ante ese proyecto, el piloto de Cadillac pidió a Clara Brugada reforzar el apoyo a los jóvenes mexicanos que se buscan desarrollar en el karting y dar sus primeros pasos en el automovilismo.

“Ahí es donde hay que apoyar a los pilotos mexicanos, ahí es donde empiezan los chicos, en los go karts”, explicó Sergio Checo Pérez antes de conducir sobre las calles principales de Paseo de la Reforma ante 100 mil espectadores.

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¿Qué es un kartódromo? La propuesta que Checo Pérez destaca para acercar el karting a jóvenes pilotos

El piloto mexicano correrá con Cadillac en el Gran Premio de la Ciudad de México. REUTERS/Daniel Becerril

Un kartódromo es una pista diseñada para practicar y competir en karting, disciplina del automovilismo que se corre en vehículos pequeños llamados karts. Estos espacios permiten que niñas, niños y jóvenes se acerquen al deporte motor y desarrollen sus habilidades de manejo antes de competir en categorías mayores.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, plantea construir pistas para go karts en las 100 Utopías de la Ciudad de México. La mandataria capitalina invitó al piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, a inaugurar uno de los kartódromos que se planean instalar en los complejos públicos.

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El piloto de la Fórmula Uno destacó que acercar el automovilismo a niñas, niños y jóvenes puede inspirar a nuevas generaciones a seguir sus sueños de competir en el más alto nivel. Checo señaló que este tipo de espacios permite que más mexicanos conozcan el deporte motor y consideren la posibilidad de desarrollar una carrera en él.

Clara Brugada regala un ajolote artesanal a Checo Pérez previo al Show Run en Paseo de la Reforma

Sergio Pérez celebrará 300 Grandes Premios en la Ciudad de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma convivencia, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, obsequió a Sergio Pérez Mendoza la escultura de un ajolote decorado con Shakira para celebrar sus 300 Grandes Premios en la Fórmula Uno tras un legado de 15 años en el Máximo Circuito.

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“Entregamos a Sergio Pérez un reconocimiento por su trayectoria y su carrera No. 300 en la Fórmula 1″, informó en su cuenta de X, anteriormente Twitter.

“Gracias por compartir tu pasión con miles de familias y regalarnos momentos inolvidables. Eres un ejemplo para millones de personas no solo en nuestra ciudad sino en todo el país. ¡Paseo de la Reforma se llenó de velocidad y alegría!“, señaló Clara Brugada Molina.

¿Cuánta gente asistió al Show Run de Checo Pérez en la CDMX?

El corredor mexicano salió a las calles de Paseo de la Reforma rumbo al GP de la Ciudad de México. REUTERS/Daniel Becerril

De acuerdo con la propia Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, este miércoles 28 de octubre se concentraron alrededor de 100 mil personas para animar a Sergio Checo Pérez de cara a su carrera 300 de la Fórmula Uno, en el Gran Premio de la Ciudad de México este fin de semana.

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“Paseo de la Reforma se convirtió en un circuito de máxima velocidad con el Show Run de Sergio Checo Pérez. Más de 100 mil aficionados vibraron con su demostración y a nombre de la Ciudad de México le dimos un reconocimiento por sus 300 carreras en la Fórmula Uno y ser inspiración para millones”, dice su tuit.

“Miles de familias se reunieron para disfrutar este espectáculo que salió de los autódromos para encontrarse con el pueblo en las calles de nuestra ciudad. La Capital de la Transformación no tiene boleto de entrada ¡Aquí democratizamos el deporte!”, remarcó Clara Brugada en otra publicación.

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¿Qué hace falta para que nuevos talentos mexicanos lleven la bandera mexicana en el automovilismo?

Ningún mexicano ha llegado a la Fórmula Uno después del tapatío. (Especial)

El karting suele ser la primera etapa de formación para quienes buscan avanzar a categorías profesionales del automovilismo, aunque los costos de equipo, mantenimiento, viajes e inscripciones pueden limitar el acceso.

Para que nuevos talentos mexicanos representen al país en el automovilismo, se requieren espacios donde puedan entrenar desde temprana edad, como kartódromos, además de entrenadores, competencias y apoyos económicos. Por ello, es necesario ampliar la infraestructura pública y crear programas de apoyo puede ayudar a más niñas, niños y jóvenes a tener la oportunidad de desarrollar una carrera deportiva.