Sarah Paulson, Kim Kardashian, Niecy Nash y Naomi Watts llegaron a la CDMX para la presentación de "Todo Vale" de Disney+ (Video: Marco Ruiz/ Infobae México)

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Martha Debayle fue abucheada durante la presentación de Kim Kardashian y el elenco de Todo Vale la noche del pasado 27 de octubre de 2026, en el centro de la Ciudad de México, luego de que se incorporó por unos segundos a la fotografía grupal final.

La conductora había encabezado la ronda de preguntas del encuentro de Disney+ y Hulu, que se retrasó por una tormenta y dejó molestia entre medios, invitados e influencers que esperaron durante varias horas.

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La inconformidad comenzó antes del momento de la fotografía. La lluvia modificó la logística del evento, previsto inicialmente en el área de la alberca de Soho House, y obligó a trasladar a los asistentes a otro espacio del inmueble.

La presentación había reunido a Kardashian, Sarah Paulson, Naomi Watts y Niecy Nash-Betts, protagonistas de la segunda temporada de Todo Vale, producción creada por Ryan Murphy. La plataforma había programado el estreno de los nuevos episodios para el 4 de noviembre de 2026.

Martha Debayle se incorporó a la foto final con Kim Kardashian y provocó críticas

Debayle apareció como moderadora de la noche y condujo una dinámica de preguntas para las actrices. Al iniciar su participación, explicó que la conversación sería breve por respeto a los asistentes y debido al retraso que ya había acumulado el programa.

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Esa decisión habría provocado inconformidad entre parte de los presentes, quienes habían permanecido bajo la lluvia o en áreas improvisadas mientras el equipo de producción ajustó el montaje, el acceso de invitados y las zonas destinadas para entrevistas.

Abuchean a Martha Debayle por “colarse” en foto grupal con Kim Kardashian, Sarah Paulson y elenco de “Todo Vale” (Foto: Marco Ruiz/ Infobae México)

El momento de mayor tensión ocurrió al cierre. Kardashian, Paulson, Watts y Nash-Betts se dirigieron al fondo blanco instalado con el nombre de la serie para la última toma de prensa. Debayle se acercó al grupo y apareció de manera momentánea frente a las cámaras.

Desde el área de medios y entre algunos invitados se escucharon abucheos y llamados para que la conductora se hiciera a un lado. Los reclamos señalaron que la fotografía correspondía únicamente a las integrantes del elenco que acudieron a promover la producción de Disney+.

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La conductora se retiró poco después y las actrices continuaron con la sesión. Las cuatro posaron juntas, intercambiaron risas, abrazos y besos dirigidos a los fotógrafos mientras la lluvia continuó afuera del recinto.

La lluvia retrasó el evento de Disney+ y Hulu en CDMX

La tormenta comenzó alrededor de las 18:00 horas y alteró el desarrollo de la presentación. El agua se acumuló en distintos puntos del inmueble y los organizadores cambiaron el espacio destinado para el encuentro privado con prensa e invitados.

Un trueno interrumpió por unos segundos la llegada de Kardashian, Paulson, Watts y Nash-Betts. Las actrices reaccionaron con un grito de sorpresa y después bromearon entre ellas mientras miraban hacia el cielo, de acuerdo a vidoes publciados en redes sociales.

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Naomi Watts apareció con un conjunto blanco de textura brillante y una falda extendida sobre el piso. Kardashian llevó un vestido blanco con escote profundo, silueta ajustada y líneas geométricas negras que terminaban en flecos.

Paulson usó un vestido negro de manga larga con brillos y un escote pronunciado. Niecy Nash-Betts eligió un vestido tipo saco negro, con hombros estructurados, solapas y puños rojos.

Sarah Paulson, Naomi Watts y Kim Kardashian hablaron sobre el poder femenino

La empresaria y actriz llega a la capital del país junto con Sarah Paulson para presentar la segunda temporada de la serie “Todo Vale”. La visita a la capital forma parte de un recorrido internacional que comprende cuatro paradas en distintas ciudades. (Infobae México-Marco Ruiz)

Durante la charla, las actrices abordaron el tema del poder femenino, uno de los ejes de la serie sobre un grupo de abogadas dedicadas a divorcios de alto perfil en Los Ángeles.

Watts sostuvo que una mujer encontraba mayor fortaleza al contar con un círculo de apoyo. La actriz también señaló que la edad le había dado experiencia para recuperarse de momentos difíciles y enfrentar nuevas etapas con mayor confianza.

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Paulson expresó que la fuerza también había consistido en establecer límites y en no permanecer en espacios o relaciones que ya no aportaban bienestar. Sus palabras formaron parte de la conversación que Debayle moderó antes de la fotografía final.

Kardashian habló de su objetivo profesional de convertirse en abogada. La empresaria y actriz afirmó que no abandonaría esa meta y que mantendría sus esfuerzos para concretarla.

En Todo Vale, Kardashian interpretó a Allura Grant, una abogada que encabezó el despacho Grant, Ronson & Greene junto con Liberty Ronson, personaje de Watts, y Emerald Greene, interpretada por Nash-Betts.

Paulson dio vida a Carrington Lane, mientras Glenn Close interpretó a Dina Standish. La segunda temporada había quedado integrada por ocho episodios y Disney+ había previsto publicar tres capítulos en su lanzamiento, antes de estrenar uno nuevo cada miércoles hasta el 2 de diciembre de 2026.

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