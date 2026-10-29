Cuauhtémoc Cárdenas: el político que cambió el rostro a los espacios deportivos en la CDMX

Rehabilitó varios espacios deportivos públicos en la Ciudad de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano murió este miércoles 28 de octubre a los 92 años de edad. El histórico conductor y periodista mexicano, Joaquín López Dóriga, confirmó el fallecimiento del político, ingeniero civil, fundador del PRD y primer jefe de Gobierno electo del entonces Distrito Federal.

“Lamento informarles el triste fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas un personaje extraordinario sin el que no se entendería la democracia mexicana. Ampliación pendiente”, dice la publicación de Joaquín López Dóriga en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

La administración de Cárdenas Solórzano marcó una huella con la rehabilitación de diversos espacios públicos deportivos, principalmente la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, complejo que alberga el Autódromo Hermanos Rodríguez y recibirá el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula Uno este fin de semana.

El vínculo de Cuauhtémoc Cárdenas con el deporte no pasa por clubes de futbol ni por cargos en organismos deportivos. Se reconoce por la recuperación de instalaciones públicas durante su Gobierno, entre diciembre de 1997 y septiembre de 1999.

Un 17 de septiembre de 1999, durante su segundo informe de Gobierno ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el político mexicano señaló que los 11 grandes inmuebles deportivos capitalinos recibían a 200 mil usuarios al mes y habían dado casi 170 mil servicios en sus escuelas técnico-deportivas.

PUBLICIDAD

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano subrayó que las instalaciones se encontraban deterioradas, abandonadas o bajo el control de grupos que limitaban el acceso. Su gestión planteó corregir esa condición mediante obras de conservación y rehabilitación en el DF.

En junio de 1999 se comenzó el proyecto de rehabilitación de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, con una inversión de 127 millones de pesos. El complejo concentra recintos para atletismo, beisbol, frontón, ciclismo, automovilismo y otras disciplinas.

El informe también registró trabajos en el Deportivo Plan Sexenal, el Velódromo Olímpico Agustín Melgar, la Alberca Olímpica Francisco Márquez, la pista de remo y canotaje Virgilio Uribe, la Unidad Deportiva Francisco I. Madero, el Centro Social y Deportivo Guelatao y el Centro Hípico de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

La Magdalena Mixhuca entró al plan de recuperación de Cuauhtémoc Cárdenas como primer jefe de Gobierno

La remodelación de la Ciudad Deportiva se inscribió en el proyecto Magdalena Siglo XXI. Un documento alojado por la Secretaría de Gobernación refirió que los trabajos contemplaban canchas de futbol y beisbol, un estadio de voleibol de playa, una alberca techada y un patinódromo, entre otras intervenciones.

La Magdalena Mixhuca tiene hoy una conexión directa con el automovilismo de la Fórmula Uno. El Autódromo Hermanos Rodríguez forma parte de ese macro complejo y es sede del Gran Premio de la Ciudad de México, que este 2026 se celebra entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre.

PUBLICIDAD

La Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca se localiza en la alcaldía Iztacalco, al oriente de la Ciudad de México, cerca de los límites con Venustiano Carranza. El complejo incluye el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Palacio de los Deportes, el Velódromo Olímpico Agustín Melgar y otros deportivos históricos.

El periodo de recuperación ocurrió mientras la capital del país estrenó una nueva etapa institucional. Cuauhtémoc Cárdenas asumió la jefatura de Gobierno el 5 de diciembre de 1997, después de ganar la primera elección directa para gobernar el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.