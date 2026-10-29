Marcelo Ebrard pide ser descontado de la contienda de 2030: “No nos podemos distraer, sería un error”

Marcelo Ebrard descartó enfocarse en la carrera presidencial de 2030 y prioriza la negociación del T-MEC. (Foto: redes sociales)

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Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, pidió no ser colocado por ahora en la contienda presidencial de 2030 y afirmó que su prioridad es la negociación del T-MEC, ante los cambios políticos en Estados Unidos y la necesidad de mantener condiciones favorables para México.

“Por eso a mí no me pongan ahí ahorita. Yo a lo mío. No, no nos podemos distraer, sería un error”, respondió Marcelo Ebrard durante una entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, cuando el periodista comparó el inicio de las especulaciones electorales con el momento en que el presidente “baja la mano” luego de rendir protesta.

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El funcionario sostuvo que aún es temprano para concentrarse en una eventual candidatura. “Ahorita la pregunta es: ¿cómo hacemos para que, a pesar de los cambios políticos que hay en Estados Unidos, nuestra condición favorable no se modifique?”, planteó.

Ebrard concentra su trabajo en el T-MEC y la presencia mexicana en Estados Unidos

El titular de la Secretaría de Economía afirmó en entrevista de radio que distraerse con escenarios electorales resulta un error. Crédito: X/ @dmillan

Marcelo Ebrard dijo que la mayor parte de su tiempo debe destinarse a preservar la posición de México frente al proceso político estadounidense y al acuerdo comercial con ese país. También mencionó su intención de dialogar con Michael Dell, a quien identificó como uno de los principales importadores de productos electrónicos mexicanos.

El secretario añadió que busca ampliar la presencia mexicana en Arizona, donde, según expuso, existe una inversión de 122 millones de dólares.

“Ya después veremos”, Ebrard responde sobre su futuro político

Ebrard sostuvo un encuentro a puerta cerrada con integrantes de comisiones clave en el Senado, al salir, pidió que lo "borren" de la contienda. (RS)

El pasado 20 de octubre, tras una comparecencia de casi tres horas a puerta cerrada con integrantes de la Junta de Coordinación Política y las comisiones de Economía y de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC en el Senado, Ebrard volvió a ser cuestionado sobre su futuro político.

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Ante la posibilidad de volver a la Cámara de Senadores, señaló que haber sido electo senador representa “uno de los más altos cargos que puede haber para cualquier ciudadano mexicano”. “Es un privilegio, un honor, una responsabilidad”, declaró.

El también excanciller recordó que su atención está en la negociación comercial y dejó abierta la posibilidad de definir más adelante sus planes. “Ya después veremos”, expresó.

Al ser comparado con Andrés Manuel López Obrador, quien descartó buscar nuevamente la Presidencia después de dos derrotas previas, Ebrard respondió: “No me maten, nada más que me borren”.

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El secretario perdió la encuesta interna de Morena en 2024, proceso en el que Claudia Sheinbaum fue elegida como candidata presidencial. Ese mismo año solicitó licencia como senador para incorporarse al encargo de la entonces presidenta electa.

Marcelo Ebrard descarta cambios drásticos en la relación comercial tras las elecciones de Estados Unidos

El titular de Economía prevé que las tarifas impuestas desde el inicio del gobierno de Donald Trump continúen mientras México y Washington mantienen conversaciones sobre asuntos económicos. EFE/Isaac Esquivel

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, descartó que las elecciones intermedias del próximo martes 3 de noviembre en Estados Unidos provoquen cambios drásticos en la relación comercial con México, pues prevé que se mantengan los aranceles impuestos desde el inicio del gobierno de Donald Trump mientras continúan las negociaciones bilaterales.

Tras firmar un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para promover El Buen Fin, el funcionario sostuvo el pasado 27 de octubre que un cambio en el equilibrio político estadounidense no modificaría de inmediato las decisiones económicas que ya generan ingresos para ese país.

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“Yo diría que no es factible o de esperarse que la política esencial de Estados Unidos cambie drásticamente de un día al otro. Por ejemplo, los aranceles ya generan ingresos, por cierto, muy importantes”, afirmó Ebrard.

El titular de la Secretaría de Economía señaló que hay incertidumbre sobre el resultado electoral entre demócratas y republicanos. Añadió que esperará a conocer los resultados para evaluar cualquier efecto sobre la agenda comercial: “Vamos a ver la semana entrante y sobre eso ya te podré decir”.

México negocia la reducción de aranceles con Estados Unidos

México negocia con autoridades de Estados Unidos la revisión de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial. REUTERS/Kevin Lamarque

Ebrard informó que México mantiene conversaciones frecuentes con autoridades estadounidenses sobre asuntos comerciales pendientes, entre ellos la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de Estados Unidos. Esa disposición permite imponer aranceles bajo argumentos de seguridad nacional.

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Explicó el funcionario que México ha entregado argumentos y propuestas en esas reuniones, aunque evitó fijar un día para un resultado. “Es un trabajo de perseverancia y bueno, vamos a ver los resultados en los próximos días o semanas. Es muy difícil determinar una fecha”, declaró.

El pasado viernes 23 de octubre, el excanciller difundió un mensaje grabado desde Washington D. C., ciudad a la que fue citado por autoridades de Estados Unidos. En esa ocasión aseguró que las conversaciones avanzan para alcanzar un acuerdo que reduzca los aranceles a la industria automotriz, al acero y al aluminio.

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Para el secretario, esos gravámenes son un asunto prioritario para México. “Estamos avanzando en las conversaciones con los Estados Unidos para tratar de llegar a acuerdos”, expresó al insistir en la necesidad de disminuir las tarifas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sostenido que ambos países están cerca de concretar un pacto comercial. Donald Trump también manifestó que espera que el acuerdo sea benéfico para México y Estados Unidos.