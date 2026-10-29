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América empata 1-1 con Xolos en el Azteca y arriesga el liderato de la Liga MX

Las Águilas igualaron ante Tijuana en el partido pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026

América Xolos Juego pendiente Jornada 7 Liga MX Apertura 2026
América y Xolos empatan en juego pendiente de la Jornada 7 de la Liga MX (Club América/FB)
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El América no pudo imponer condiciones en casa y repartió puntos con los Xolos de Tijuana, que consiguieron un empate 1-1 en el Estadio Azteca durante el encuentro pendiente de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El resultado dejó a las Águilas con 28 puntos en la clasificación general, todavía en el primer lugar, pero con Cruz Azul y Guadalajara al acecho, ambos con 26 unidades. Tijuana, por su parte, llegó a 21 puntos y se mantiene en la pelea por los puestos de clasificación a la Liguilla.

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El encuentro, disputado la noche del miércoles 28 de octubre, enfrentó a dos equipos con objetivos distintos en la recta final de la fase regular: el América buscaba consolidar su liderato, mientras que los fronterizos necesitaban sumar para fortalecer sus aspiraciones de avanzar a la fase final.

Xolos sorprendió al América con un gol de Elías Manoel

América Xolos Juego pendiente Jornada 7 Liga MX Apertura 2026
Elías Manoel puso adelante a los Xolos contra el América (Xolos/FB)

El conjunto visitante aprovechó un error defensivo del América para tomar la ventaja en el marcador al minuto 12.

La jugada comenzó cuando Dagoberto Espinoza no logró controlar adecuadamente el balón. Jesús Gómez recuperó la posesión y habilitó al brasileño Elías Manoel, quien definió dentro del área para vencer al guardameta Rodolfo Cota y colocar el 1-0 a favor de Tijuana.

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La anotación obligó a las Águilas a reaccionar de inmediato. El equipo capitalino adelantó sus líneas y comenzó a generar oportunidades frente al arco defendido por Antonio Rodríguez, quien tuvo una actuación destacada durante el encuentro.

La respuesta azulcrema llegó al minuto 19. Isaías Violante filtró un balón al área y el colombiano Miguel Borja apareció para conectar un remate cruzado que terminó en las redes, con lo que estableció el 1-1.

El tanto representó un impulso para el América, que durante el resto del primer tiempo mantuvo la iniciativa y buscó darle la vuelta al marcador. Sin embargo, las intervenciones de Rodríguez impidieron que los locales capitalizaran sus aproximaciones.

América presionó, pero no consiguió la remontada

América Xolos Juego pendiente Jornada 7 Liga MX Apertura 2026
América Xolos Juego pendiente Jornada 7 Liga MX (Club América/FB)

Para la segunda mitad, el equipo dirigido por Guillermo Almada mantuvo la presión ofensiva y realizó modificaciones para aumentar sus opciones de ataque.

Uno de los momentos más esperados de la noche ocurrió al minuto 57, cuando Gilberto Mora ingresó al terreno de juego con Tijuana, después de permanecer fuera de actividad por molestias físicas. El joven futbolista recibió una ovación de los aficionados presentes en el inmueble capitalino.

Las Águilas continuaron con la búsqueda del gol de la victoria. Brian Rodríguez tuvo oportunidades para marcar, incluido un disparo que pasó cerca del poste y otra intervención en la que Antonio Rodríguez volvió a evitar la caída de su portería.

Tijuana también intentó aprovechar los espacios que dejó el América en su búsqueda del triunfo. Gilberto Mora probó suerte con un disparo que pasó cerca del arco, aunque el marcador permaneció igualado.

En los minutos finales, el partido ganó intensidad. Una entrada sobre Brian Rodríguez provocó la intervención del VAR y la expulsión de un defensor de Xolos, por lo que el conjunto fronterizo terminó con diez jugadores.

Con superioridad numérica, el América intentó aprovechar la última oportunidad para quedarse con los tres puntos. Sin embargo, la defensa de Tijuana resistió los ataques y Gilberto Mora intervino para impedir que Miguel Borja concretara la jugada decisiva.

El silbatazo final confirmó el empate, un resultado que dejó a las Águilas con la sensación de haber perdido una oportunidad importante en la lucha por asegurar el primer puesto.

Así queda el América en la tabla del Apertura 2026

Con el empate ante Tijuana, el América llegó a 28 puntos y conserva el liderato de la clasificación, aunque su margen de ventaja sobre sus perseguidores es de apenas dos unidades.

Cruz Azul y Guadalajara suman 26 puntos cada uno, por lo que los próximos compromisos serán determinantes para definir las posiciones de cara a la Liguilla.

Por su parte, los Xolos alcanzaron 21 unidades y se colocaron en el séptimo puesto, dentro de la zona de clasificación a la fase final, de acuerdo con la tabla reportada tras el encuentro.

El empate también prolongó la dificultad del América para conseguir victorias en casa durante el torneo. Tijuana, en cambio, salió del Estadio Azteca con un punto que puede resultar importante en sus aspiraciones de mantenerse entre los equipos que disputarán la fase final del Apertura 2026.

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