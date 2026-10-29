Victoria Justice causa revuelo en México al elogiar a Belinda y aparecer en su exclusiva fiesta de Halloween

Victoria Justice anuncia viaje a México para conquistar los corazones de sus fans y celebrar el relanzamiento de ‘Love Zombie’ (RS)

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La visita de Victoria Justice a México ha estado marcada por la música, los encuentros con figuras del espectáculo y varias experiencias que han acercado a la artista a sus seguidores mexicanos. La actriz, famosa por dar vida a Tori Vega en Victorious, llegó a la capital para impulsar Love Zombie: The Resurrection Remix, una nueva versión de su tema musical que coincide con la temporada de Halloween. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue su comentario sobre la cantante mexicana Belinda.

Durante una aparición con la prensa, la intérprete estadounidense habló de su gusto por los sonidos latinos y reconoció el talento de distintas exponentes del género. Entre ellas destacó a Belinda con una frase contundente: “Belinda, por ejemplo, me parece maravillosa”.

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Además de cumplir con sus compromisos promocionales, Justice disfrutó de una dinámica gastronómica junto a Aarón Mercury en el programa Hoy, y asistió al Beliween, la celebración de Halloween organizada por Belinda. Estas actividades han dado un tono más personal a su estancia en la Ciudad de México, donde la música, la convivencia y el contacto con el público forman parte de una agenda que va más allá de la promoción de su lanzamiento.

“Me encanta la música latina”: Victoria Justice destaca a Belinda

Victoria Justice llega a México para celebrar el relanzamiento de ‘Love Zombie’: dará exclusiva fiesta de Halloween (RS)

En su conversación con la prensa, Justice habló de los sonidos que disfruta y dejó clara su afinidad por la música regional y el pop latino. “Me encanta la música latina”, afirmó, antes de añadir: “Me encanta la música de mariachi”. La artista también reconoció la variedad de voces femeninas que encuentra en la escena musical de la región.

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La mención de Belinda sobresalió entre sus comentarios. “Hay tantas estrellas del pop latino. Belinda, por ejemplo, me parece maravillosa”, dijo. Después insistió en la diversidad de artistas que admira: “Hay tantas, tantas cantantes de pop por aquí”.

La visita televisiva también permitió conocer el lado más cercano de la actriz. Durante la entrevista, Justice habló de su experiencia en México y del cariño que recibe de sus admiradores. Su presencia en el programa se convirtió así en una oportunidad para compartir sus preferencias musicales y mostrar entusiasmo por la cultura del país que la recibe.

Aarón Mercury sorprende a Victoria Justice con tacos y sabor mexicano

La entrevista en Hoy tuvo un momento especial cuando Aarón Mercury participó en una dinámica gastronómica para consentir a la invitada. Los tacos de bistec y pastor se convirtieron en protagonistas de la conversación, mientras Justice descubría sabores y participaba en las bromas de los conductores.

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“¡Wow, me están consintiendo muchísimo hoy! Me encanta esto”. Su reacción mostró el entusiasmo con el que recibió la experiencia y aportó un toque espontáneo al encuentro televisivo.

La dinámica también sirvió para que practicara algunas expresiones en español. Con ayuda del equipo del programa, Justice ensayó una manera coloquial de pedir tacos: “Échame unos taquitos de pastor, por favor, con salsa de la que pica”. Entre risas, la artista se sumó al juego y compartió su gusto por la gastronomía mexicana, incluidos los tacos y el guacamole.

Del Beliween a su propia fiesta: Victoria Justice se une al Halloween mexicano

La relación entre la visita de Justice y Belinda tuvo otro capítulo con la asistencia de la estadounidense al Beliween 2026, celebrado el 28 de octubre. En las imágenes compartidas en redes sociales, ambas artistas aparecieron juntas, una coincidencia que generó conversación entre sus seguidores. La celebración destacó por su temática de terror y por el llamativo disfraz de Belinda, inspirado en el Xenomorfo de la saga Alien.

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Al mismo tiempo, Justice continúa con la promoción de Love Zombie: The Resurrection Remix. Durante su paso por Hoy, habló de su trabajo musical independiente y de la libertad creativa que implica involucrarse directamente en el desarrollo de sus canciones. Esta etapa representa una oportunidad para impulsar su proyecto artístico mientras mantiene el contacto con el público.

La agenda culmina con la fiesta privada Love Zombie: The Resurrection, prevista para el 29 de octubre en la Ciudad de México. Así, la visita de Justice reúne tres ingredientes que han despertado interés: su reconocimiento a Belinda, su acercamiento a las tradiciones gastronómicas mexicanas y una celebración de Halloween ligada a su regreso musical.

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