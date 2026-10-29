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El maquillaje de idol K-pop zombie que puedes hacer para Halloween con productos de uso diario

Te decimos el paso a paso para que sorprendas el próximo 31 de octubre

Una mujer con cabello negro y morado, chaqueta de lentejuelas, maquillaje de ojos morado y una herida falsa en la mejilla sobre un fondo oscuro.
Una joven viste una chaqueta con lentejuelas y luce un maquillaje de zombi inspirado en el estilo del pop coreano para una sesión temática de Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El maquillaje de idol K-pop zombie ofrece una opción para Halloween 2026 que mezcla piel pálida, ojos de escenario, labios definidos y heridas falsas sin depender de un personaje específico. El resultado funciona con ropa negra, vestidos de lentejuelas, uniformes escolares o prendas que ya estén en el clóset.

La propuesta parte de dos contrastes: una base de maquillaje limpia y luminosa, propia de un look de escenario, frente a ojeras, grietas y sangre falsa colocadas en zonas puntuales. No hace falta cubrir todo el rostro de pintura gris o verde para que se entienda el disfraz.

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El kit puede armarse con productos de uso diario: base uno o dos tonos más clara que la piel, corrector, sombras café, morada, negra y roja, delineador negro, polvo traslúcido, iluminador, labial rojo o vino, lápiz de cejas y pegamento para pestañas. Para las heridas, sirve el látex líquido cosmético o una mezcla de papel de baño y pegamento para pestañas.

La piel pálida debe conservar brillo en pómulos y nariz

Aplica hidratante y espera unos minutos antes de usar la base. Una piel preparada permite que las capas de maquillaje se integren mejor y evita que las zonas resecas se vean demasiado marcadas durante la noche.

Extiende una base clara en el rostro, el cuello y, si el vestuario lo permite, sobre la parte superior del pecho. No busques un blanco uniforme de calavera. La idol K-pop zombie conserva dimensiones en la cara y necesita que sus facciones se reconozcan en fotos.

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Tres imágenes del rostro de una mujer durante la aplicación de sombras con pinceles y el delineado de sus ojos ante un fondo lila.
Una secuencia de tres paneles presenta la colocación de sombras marrón y morada junto con el delineado final en el rostro de una mujer adulta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sella la base con polvo traslúcido. Deja el centro de la frente, el puente de la nariz y los pómulos con un acabado menos mate. Después, coloca iluminador frío, en tonos plata o lila, sobre los pómulos y el lagrimal.

El brillo debe verse controlado. Dos puntos de iluminador, uno en cada pómulo, bastan para crear el contraste con las heridas y las ojeras. Si se aplica en todo el rostro, puede perderse el efecto de piel enferma.

Las ojeras moradas cambian el look sin cubrir los ojos

Usa una sombra café clara alrededor de la cuenca del ojo. Difumina hacia abajo, sobre todo en el párpado inferior. Este primer tono da profundidad sin dejar una mancha oscura desde el inicio.

Encima, aplica sombra morada y un toque de rojo cerca del lagrimal y debajo de las pestañas inferiores. La mezcla crea una apariencia cansada y ligeramente amoratada. Difumina los bordes con una brocha limpia para evitar líneas duras.

Marca la línea superior con delineador negro. Puedes hacer un cat eye fino y levantado, como en un maquillaje de escenario. Coloca pestañas postizas si quieres que la mirada mantenga la referencia pop aun con las ojeras y los detalles de zombie.

Fotografía dividida de una mujer: a la izquierda luce peinada y maquillada, y a la derecha lleva maquillaje de zombi con sangre y ropa sucia.
Una joven modela dos tipos de maquillaje, uno de estilo cosmético tradicional y otro con técnicas de efectos especiales de zombi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para un acabado más intenso, agrega un punto de sombra negra en la esquina exterior de cada ojo. Evita llevarla al centro del párpado. La idea es que el maquillaje conserve luz y definición, no que parezca una máscara negra completa.

El delineado y las pestañas permiten que el rostro se lea como una versión zombie de una cantante, incluso desde lejos. Si usarás lentes de contacto de color, emplea solo lentes adecuados para uso cosmético y no los compartas con otras personas.

Las grietas y heridas falsas requieren pocos puntos en el rostro

Elige solo una zona principal para simular una herida: una mejilla, la frente, la comisura de los labios o el cuello. Las grietas pueden salir desde esa área, como si la piel se estuviera rompiendo.

Dibuja líneas finas e irregulares con delineador negro o sombra café oscura. Ramifica algunas líneas y deja espacios entre ellas. Después, aplica sombra morada o roja junto a uno de los bordes para darles profundidad.

Si usarás papel de baño, desprende una capa delgada y córtala con los dedos. Pega pequeños fragmentos con adhesivo para pestañas. Cuando se seque, rompe un poco el centro con una pinza o la punta de una brocha.

Pinta el interior con sombra roja y vino. En los bordes, usa café y negro. Termina con sangre falsa solo dentro de la abertura o debajo de una grieta. Una herida bien colocada puede verse más efectiva que varias manchas rojas en toda la cara.

No apliques pegamento o productos no cosméticos cerca de los ojos, en labios agrietados o sobre la piel irritada. Si el disfraz será para una fiesta larga, lleva cotonetes, corrector y una sombra roja para retocar el maquillaje.

Los labios oscuros y el peinado definen la versión de idol zombie

Delimita los labios con lápiz vino, ciruela o café. Rellena con labial mate y añade una pequeña cantidad de sombra negra en las comisuras. Esto da un efecto más dramático sin borrar por completo la forma de la boca.

También puedes crear un labio degradado: coloca un tono rojo al centro y uno más oscuro en el contorno. El acabado remite al maquillaje de escenario y permite conservar una apariencia pulida frente a las heridas falsas.

Para el cabello, una coleta alta, dos chongos pequeños o mechones de colores temporales funcionan con el concepto. Un listón negro, pasadores metálicos o una diadema con cadenas pueden completar el look sin requerir una peluca.

La ropa define la versión final. Una playera de grupo ficticio, falda tableada, botas, chamarra de piel o conjunto negro con lentejuelas permiten crear una idol que salió de un video musical de horror. El vestuario puede ensuciarse con maquillaje rojo en puños o cuello, sin manchar prendas que quieras conservar.

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