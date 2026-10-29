Aleks Syntek confirma que se separó de su esposa: “Mi carrera es monstruosa”

Aleks Syntek y Karen Coronado se conocieron en el extinto antro "Bulldog" en la CDMX (Foto: Recorte)

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Aleks Syntek confirmó que se separó de su esposa tras reconocer que su carrera ocupó un espacio que, según dijo, no le permitió a ella desarrollar sus propios proyectos.

El cantante habló del rompimiento durante una entrevista con Mariano Osorio, a quien le confesó que no quería hacerle daño y que se despedía desde la gratitud.

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“Yo estoy separado de mi mujer, no se lo he dicho a nadie, es la primera persona que se lo digo, porque no le quiero hacer daño”, dijo Syntek durante la conversación. El músico sostuvo que la convivencia se volvió complicada y admitió que su manera de ser fue uno de los factores que marcaron la relación.

El intérprete de Intocable explicó que decidió dedicarle esa canción a su expareja. Aseguró que el tema representó la forma en que buscó cerrar un ciclo sin reproches, después de reconocer que la relación no funcionó.

“No logramos estar juntos, pero me despido de ti”, expresó el artista. Más adelante, afirmó que no se retiró “enojado pateando los muebles”, sino con agradecimiento por lo que recibió durante los años que compartieron.

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El cantante es acusado de grooming FOTO:CUARTOSCURO

Syntek dijo que su carrera dejó sin “oxígeno” a su esposa

Mariano Osorio recordó que había hablado con la esposa del cantante en una reunión y que ella le comentó lo mucho que buscaba cuidarlo. El conductor sostuvo que le constaba el amor que existía de ambos lados durante su relación.

Syntek coincidió con esa descripción y la calificó como una mujer que luchó por él. “Fue la mujer más luchadora que ha estado a mi lado”, dijo el músico al referirse a quien fue su compañera durante años.

El cantante también reconoció que ella asumió tareas para ayudarlo en distintos momentos de su carrera. Osorio afirmó que el amor que ella le tenía la llevó a involucrarse incluso como una especie de mánager para protegerlo.

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“Sí, lo hizo”, respondió Aleks Syntek. Después, el cantante habló sobre la parte que le correspondió en el desgaste de la relación y señaló que su actividad profesional absorbió tiempo, atención y energía.

Aleks Syntek se declaró "desequilibrado mental" y se comparó con figuras históricas durante una transmisión en vivo. (Captura de pantalla )

“Yo le coarté esos sueños a ella, porque mi carrera es monstruosa y entonces abarca demasiado espacio y no le dejaba oxígeno a ella para respirar”, declaró. El músico aseguró que había entendido esa parte antes de confirmar públicamente su separación.

Syntek no reveló cuándo se produjo el rompimiento ni detalló si el proceso legal de la separación ya había comenzado. Tampoco mencionó el nombre de su esposa durante la entrevista con Mariano Osorio.

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El artista sostuvo que no guardaba resentimiento y que buscaba despedirse de la relación con reconocimiento. “Me voy con gratitud”, afirmó antes de aceptar que “Intocable” fuera dedicada a su expareja.

La letra de la canción, de acuerdo con su explicación, hablaba de recuperar lo perdido y de conservar un recuerdo positivo. Syntek dijo que esa idea describía el momento personal que atravesaba tras aceptar el final de la relación.

La separación se conoció después de semanas de exposición pública para el cantante

La revelación ocurrió después de una serie de episodios que colocaron al intérprete bajo atención pública. El pasado 15 de septiembre de 2026, Syntek tuvo un altercado con asistentes durante una presentación gratuita en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

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El cantante interrumpió su repertorio para reclamar a personas que presuntamente arrojaron elotes y cervezas cerca de niños y adultos mayores. También discutió con parte del público que le pidió canciones de otros artistas y lanzó críticas contra el reguetón.

Días después, Syntek reconoció que había atravesado un “brote de ansiedad combinado con ira y hartazgo” durante ese show. El músico aseguró que recibió atención médica después del incidente y que había optado por atenderse con un especialista.

Un video grabado desde el público muestra al cantante mexicano Aleks Syntek en el escenario durante una presentación en vivo. Frente a los asistentes, el intérprete se dirige a la audiencia para mencionar a diversos artistas de la música mexicana y realizar comentarios comparativos sobre la trayectoria y declaraciones del cantante Bad Bunny dentro de la industria musical.

Hace unas semanas, una constancia médica recomendó que el cantante evitara viajar por vía aérea, tanto en vuelos nacionales como internacionales, hasta diciembre. El documento fue difundido por el propio artista al anunciar cambios en las fechas europeas de su gira.

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Syntek pospuso presentaciones previstas en Dublín, Reino Unido, España y Alemania como parte de su Total Syntek Tour, con el que planeaba celebrar 35 años de carrera. El cantante dijo que mantendría los conciertos en México y destinos cercanos mientras avanzaba su recuperación.

Karen Coronado, la esposa de Aleks Syntek que mantuvo un perfil alejado de los reflectores

Karen Coronado es hermana de la conductora Ingrid Coronado y durante más de dos décadas estuvo casada con Aleks Syntek. La pareja tuvo dos hijos, Natalia y Matías, quienes participaron en proyectos de actuación y doblaje.

Aunque formó parte de la vida personal y profesional del cantante, Coronado mantuvo un perfil bajo frente a las cámaras. En una charla publicada en 2024 en el canal de YouTube de Ingrid Coronado, ella explicó su postura cuando le pedían fotografías en eventos: “No, no, no, el famoso es él”.

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Syntek contó en esa conversación que Karen se dedicaba al diseño de interiores y que transformó tanto su casa como su estudio de grabación

El músico también dijo que ella tomó el control de las finanzas familiares y apartó recursos de sus conciertos, una previsión que les permitió cubrir gastos durante la pandemia.

La historia entre ambos comenzó en el antro Bulldog de Ciudad de México. El cantante relató que se acercó a ella mientras bailaba sola, aunque el primer intento de conquistarla no prosperó. Tras una pausa en su relación, retomaron el noviazgo y permanecieron juntos cinco años antes de casarse.

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