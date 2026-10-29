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Trabajar en México vs. España: la abismal diferencia en días de vacaciones, descanso por ley y horas de trabajo

Tienen diferencias en vacaciones, jornada laboral y descanso semanal

Tienen diferencias en vacaciones, jornada laboral y descanso semanal
Tienen diferencias en vacaciones, jornada laboral y descanso semanal
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Trabajar en México y España implica condiciones laborales distintas, especialmente en materia de vacaciones, duración de la jornada y descanso semanal. Aunque ambos países reconocen derechos mínimos para las personas trabajadoras, sus legislaciones establecen periodos diferentes para desconectarse del empleo y organizar el tiempo personal.

Una de las diferencias más visibles está en las vacaciones anuales pagadas. En México, la Ley Federal del Trabajo garantiza al menos 12 días laborables después del primer año de servicio, mientras que en España el Estatuto de los Trabajadores establece un mínimo de 30 días naturales por año.

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A esta diferencia se suman las disposiciones sobre la jornada laboral y el descanso semanal. En México, la reducción de la jornada máxima a 40 horas se implementará de manera gradual hasta 2030. En España, el límite ordinario es de 40 horas semanales de trabajo efectivo, calculadas como promedio anual.

Cuántos días de vacaciones tienen los trabajadores en México y España

Las vacaciones pagadas constituyen uno de los principales puntos de contraste entre ambos países. En México, la reforma conocida como Vacaciones Dignas elevó el periodo mínimo inicial de seis a 12 días laborables para quienes cumplen un año de servicio.

De acuerdo con el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, el periodo aumenta dos días laborables por cada año subsecuente hasta llegar a 20 días. A partir del sexto año, el incremento es de dos días por cada cinco años de servicio.

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Esto significa que las personas trabajadoras no reciben automáticamente 30 días de vacaciones al año en México, aunque su antigüedad puede incrementar progresivamente el periodo al que tienen derecho.

En España, el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores establece que las vacaciones anuales retribuidas no pueden ser inferiores a 30 días naturales. El periodo concreto puede fijarse mediante convenio colectivo o contrato individual, siempre que se respete el mínimo legal.

La diferencia entre ambas cifras debe interpretarse con cuidado: México contabiliza el mínimo en días laborables, mientras que España lo hace en días naturales, que incluyen sábados, domingos y festivos dentro del periodo vacacional.

Por ello, comparar 12 días con 30 días sin explicar cómo se contabilizan podría llevar a conclusiones equivocadas. Aun con esa precisión, las dos legislaciones contemplan esquemas mínimos distintos para las vacaciones pagadas.

Jornada laboral: de las 48 a las 40 horas en México

La duración de la jornada también distingue a ambos países. En México, la reforma constitucional publicada en marzo de 2026 estableció una reducción gradual de la jornada laboral máxima, con el objetivo de llegar a 40 horas semanales en 2030.

El calendario de implementación contempla los siguientes límites:

  • 2026: 48 horas semanales.
  • 2027: 46 horas semanales.
  • 2028: 44 horas semanales.
  • 2029: 42 horas semanales.
  • 2030: 40 horas semanales.

La aplicación gradual busca permitir que los centros de trabajo ajusten su organización a los nuevos límites. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha señalado que la reducción no debe traducirse en una disminución de salarios, prestaciones ni otros derechos laborales.

En España, el Estatuto de los Trabajadores fija una duración máxima ordinaria de 40 horas semanales de trabajo efectivo en promedio anual. La distribución puede variar de acuerdo con el convenio colectivo, el contrato y las reglas aplicables, siempre dentro de los límites legales.

Así, en 2026 existe una diferencia nominal entre la jornada máxima semanal mexicana y la española: 48 horas frente a 40. Sin embargo, la comparación debe considerar que el marco mexicano ya contempla una transición para reducir esa distancia durante los siguientes años.

Descanso semanal: qué establece la ley en cada país

El descanso semanal es otro elemento fundamental para entender las condiciones laborales. En México, el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo establece que por cada seis días de trabajo debe otorgarse, como mínimo, un día de descanso con goce de salario íntegro.

Aunque muchas empresas organizan sus actividades con dos días de descanso por semana, esa distribución no constituye el mínimo general previsto en dicho artículo.

En España, el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores reconoce un descanso mínimo semanal de día y medio ininterrumpido. Como regla general, comprende la tarde del sábado o la mañana del lunes y el domingo completo.

La legislación española también permite acumular ese descanso por periodos de hasta 14 días, además de contemplar reglas particulares para determinadas actividades y grupos de trabajadores.

En términos prácticos, la diferencia se encuentra en la duración mínima que reconoce cada legislación: un día por cada seis trabajados en México y un día y medio ininterrumpido como regla general en España.

Días festivos oficiales: diferencias entre México y España

Los días festivos también influyen en la organización del calendario laboral. En México, la Ley Federal del Trabajo establece los días de descanso obligatorio en su artículo 74. Estos incluyen fechas como el 1 de enero, el 1 de mayo, el 16 de septiembre y el 25 de diciembre, además de otras jornadas previstas legalmente.

Es importante distinguir los días de descanso obligatorio de otras celebraciones o conmemoraciones que no necesariamente implican una suspensión de labores para todos los trabajadores del sector privado.

En España, el Estatuto de los Trabajadores establece que las fiestas laborales retribuidas y no recuperables no pueden exceder de 14 al año, de las cuales dos serán locales. El calendario se integra con festividades nacionales, autonómicas y locales, por lo que las fechas concretas pueden variar según el territorio.

Por esta razón, el número y la distribución de los festivos deben revisarse en el calendario oficial correspondiente a cada año y lugar. No todos los trabajadores de España disfrutan necesariamente de las mismas fechas festivas que quienes laboran en otra comunidad autónoma.

Qué significan estas diferencias para los trabajadores

Las normas sobre vacaciones, jornada y descanso semanal muestran que los derechos laborales no se limitan al salario: también determinan cuánto tiempo puede dedicar una persona a su familia, actividades personales y recuperación física.

En México, la reducción progresiva de la jornada representa un cambio importante en la regulación del tiempo de trabajo. Sin embargo, el calendario previsto significa que el límite de 40 horas no se alcanzará de manera general hasta 2030.

En España, la jornada ordinaria máxima de 40 horas semanales en promedio anual y el mínimo de 30 días naturales de vacaciones forman parte del marco legal vigente, aunque las condiciones concretas pueden variar según el convenio colectivo, el contrato y la actividad.

La comparación debe considerar, además, que las condiciones efectivas dependen del sector, la modalidad de contratación y los acuerdos aplicables en cada centro de trabajo. Los mínimos legales establecen un piso de protección, pero no describen por sí solos todas las condiciones que experimentan las personas trabajadoras.

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