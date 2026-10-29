Guillermo Almada confiesa cuáles son sus preocupaciones en América tras empatar con Xolos

Guillermo Almada reconoció que el América debe recuperar contundencia y solidez defensiva tras empatar 1-1 ante Xolos (REUTERS)

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Guillermo Almada reconoció que el América debe recuperar contundencia y solidez defensiva tras empatar 1-1 ante Xolos el día de ayer, un resultado que mantuvo a las Águilas en la cima con 28 puntos, aunque Cruz Azul y Guadalajara quedaron a dos unidades.

El técnico azulcrema sostuvo que su equipo ha generado más oportunidades que sus rivales, pero aceptó que ese dominio no fue suficiente cuando no se reflejó en el marcador. “Los partidos no se ganan con mérito, se ganan con goles”, afirmó Almada.

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América recibió el gol de Tijuana al minuto 12, tras una recuperación de Jesús Gómez y una definición de Elías Manoel dentro del área. El conjunto local respondió siete minutos después con un remate cruzado de Miguel Borja.

América Xolos Juego pendiente Jornada 7 Liga MX (Club América/FB)

El empate permitió a las Águilas conservar el liderato, pero también extendió un periodo en el que el equipo no logró traducir su volumen ofensivo en una ventaja definitiva. Para Almada, esa falta de contundencia apareció en los dos últimos partidos.

Almada reconoce falta de claridad frente al arco

El entrenador explicó que el duelo ante Xolos dejó aspectos positivos por la iniciativa ofensiva de América. El equipo buscó el arco rival de forma permanente y generó llegadas, aunque Almada consideró que faltó claridad en varios tramos del encuentro.

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Soccer Football - Liga MX - America v Tijuana - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 28, 2026 America's Isaias Violante in action with Tijuana's Unai Bilbao REUTERS/Eloisa Sanchez

“Hoy lo que me gustó, la iniciativa, el ir a buscar permanentemente”, señaló el estratega en conferencia de prensa después del partido. “En algún momento nos faltó claridad, pero el rival juega y hace cosas también”.

Almada admitió que el funcionamiento no alcanzó para ganar si no estuvo acompañado de goles. El técnico consideró que América tuvo superioridad en las estadísticas y más oportunidades que el adversario, pero advirtió que el futbol se define en las áreas.

“Generalmente tenés que ganar el partido”, dijo sobre el dominio numérico de su equipo. “Pero tanto el partido este como el anterior tuvimos situaciones”.

El técnico puso el foco en la definición, una faceta que, según su análisis, América resolvió durante buena parte del torneo. El empate ante Tijuana volvió a colocar ese asunto entre las prioridades del cuerpo técnico.

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“Tendremos que seguir mejorando el volumen de juego y encontrar la definición”, expuso Almada. El técnico también descartó que el problema se limitara a una falta de producción ofensiva, pues insistió en que sus jugadores llegaron a zona de remate.

Soccer Football - Liga MX - America v Tijuana - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 28, 2026 Tijuana's Yael Padilla in action with America's Derek Jimenez REUTERS/Eloisa Sanchez

América encontró el empate con una jugada en la que Isaías Violante filtró un balón para Borja. El delantero remató cruzado y venció a Antonio Rodríguez, quien después evitó otras anotaciones de las Águilas.

La falta de un segundo gol dejó abierto el partido hasta el final. Xolos resistió los ataques azulcremas incluso después de quedarse con diez futbolistas, tras una expulsión revisada por el VAR en los minutos finales.

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Soccer Football - Liga MX - America v Tijuana - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 28, 2026 America's Cristian Borja in action with Tijuana's Yael Padilla REUTERS/Eloisa Sanchez

La seguridad defensiva también preocupa a Almada

La otra preocupación de Almada estuvo en la defensa. El entrenador aseguró que el cuerpo técnico dio el mismo peso a la generación ofensiva que a la capacidad del equipo para evitar goles en contra.

“Nos está ocupando eso, como la seguridad defensiva también, porque le prestamos la misma atención a las dos situaciones”, sostuvo el técnico de América durante la misma conferencia.

El gol de Manoel nació de un error de Dagoberto Espinoza. Jesús Gómez recuperó la pelota y asistió al atacante de Tijuana, quien definió ante Rodolfo Cota para abrir el marcador. América necesitó menos de 10 minutos para igualar, pero no consiguió revertir el resultado.

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Soccer Football - Liga MX - America v Tijuana - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 28, 2026 Players walk onto the pitch before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Almada vinculó parte de las dificultades con la acumulación de encuentros. La seguidilla de partidos, explicó, redujo el tiempo disponible para trabajar aspectos tácticos y técnicos durante la semana.

“Esta continuidad y seguidilla de partidos a veces te dejan trabajar poco porque priorizás la recuperación de los futbolistas”, apuntó. El entrenador planteó que el descanso de los jugadores se volvió una necesidad ante el calendario.

Por otra parte, Xolos llegó a 21 puntos y se instaló en el séptimo sitio de la tabla. Gilberto Mora volvió a tener actividad al ingresar al minuto 57, luego de una ausencia de más de un mes por molestias física.

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