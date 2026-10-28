Secretaria del Bienestar de Uruapan aún no comparece por asesinato de Carlos Manzo: qué falta por esclarecer tras avances del 90% por la FGE

Foto: Facebook/ Rosa Alejandra Vargas - Fiscalía de Michoacán

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Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, informó que Alejandra Vargas Rauda, secretaria del Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, no se ha presentado a comparecer pese a contar con tres citatorios y una multa ya aplicada por el asesinato del exalcalde, Carlos Manzo Rodríguez.

Su requerimiento se basa en que la mujer mantiene vínculos familiares con tres hombres detenidos por el homicidio del exedil, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, y en el que se les relaciona con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la que le habrían filtrado datos acerca de Manzo para cometer el crimen.

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Foto: Facebook / Alejandra Vargas

De acuerdo con el también vicefiscal, Vargas Rauda es madre de Alejandro “N”, alias “El Macas”, quien se desempeñaba como escolta de Manzo y que fue detenido junto a otros seis guardaespaldas tras el crimen, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

La funcionaria también es tía de Christian “N”, alias “El Vikingo”, un exboxeador vinculado a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Uruapan, así como de Alexis “N”, alias “El Brilloso”, hermano de Christian “N”. Ambos, según la Fiscalía, formaron parte de la red que se ganó la confianza del exedil antes del ataque.

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La Fiscalía de Michoacán descarta riesgo de fuga pese a no presentarse a declarar

(Cortesía)

En conferencia de prensa realizada este miércoles, en la que se presentaron los avances en el caso de Carlos Manzo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reiteró que a Vargas Rauda “se le han girado tres citatorios” y que ya “se le aplicó una multa por no presentarse al citatorio”, pero que las investigaciones continúan.

Ante un posible riesgo de fuga, como es el caso del coronel José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas de Carlos Manzo, el vicefiscal negó que sea una posibilidad pese a que no se ha presentado a ninguna de las solicitudes hechas.

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También agregó que garantiza la ubicación de la funcionaria “es algo de los actos de investigación que estamos garantizando para que no haya ninguna situación con eso”. El gobernador reforzó la respuesta y aseguró que “seguramente aportará mayores elementos” una vez que la secretaria se presente ante la autoridad.

Lo que falta por esclarecer del caso a casi un año del crimen

Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias "R1", líder de una célula vinculada al CJNG, fue identificado como el presunto autor intelectual del asesinato de Manzo. (Foto: SSPC/Facebook)

Vega Rodríguez detalló otros frentes del expediente que continúan sin resolverse. El primero es la orden de aprehensión contra quien el exjefe de escoltas de Manzo, José Manuel Jiménez Miranda. Por su captura, la Fiscalía de Michoacán ofrece una recompensa de 100 mil pesos.

“De primer momento continuamos los actos de investigación para llevar a cabo la complementación de la orden de aprehensión que tenemos pendiente contra lo que era en ese entonces el jefe de escoltas del edil”, explicó el encargado de despacho.

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El segundo pendiente son los teléfonos celulares de Carlos Manzo, que hasta el momento no han sido entregados por la esposa del exedil, Grecia Quiroz, ya que tiene temor de que puedan borrar datos o que se realicen actos distintos a los de la investigación con él.

“En cuanto a la parte de la aportación de los teléfonos del edil, se está agotando lo que marca precisamente la ley. Estamos agotando el procedimiento que corresponde”, dijo Vega Rodríguez.

Foto: Fiscalía de Michoacán

El tercer punto implica la comparecencia de la secretaria del Bienestar de Uruapan, Alejandra Vargas Rauda, quien aún no cumple con el requerimiento.

Hasta el momento, según la Fiscalía de Michoacán, las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo registran un avance del 90% y un total de 33 personas detenidas, entre los que se encuentra el principal autor intelectual del ataque.

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La Fiscalía reportó además 3 mil 500 actos de investigación, 3 mil actuaciones periciales y el análisis de mil 200 horas de videograbaciones durante el último año.

Foto: Fiscalía de Michoacán

El gobernador insistió en que el caso continúa abierto y que cualquier comparecencia pendiente, como la de Vargas Rauda, puede aportar “mayores elementos” a las líneas de investigación activas.

Además, el gobernador vinculó el caso de Vargas Rauda con un patrón más amplio dentro del círculo cercano del exalcalde: “Todo indica que hay una infiltración muy aguda, profunda, del círculo cercano del expresidente municipal, que en paz descanse, Carlos Manzo, para cometer el delito ligado a grupos delincuenciales”, afirmó.

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El mandatario estatal remarcó que los datos presentados por la Fiscalía son “muy concretos, transparentes” y que exhiben cómo el entorno inmediato del exedil quedó permeado por la delincuencia organizada.