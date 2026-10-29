Día de muertos 2026: ¿abrirán los bancos en horario normal el 1 y 2 de noviembre?

Un pan de muerto, una calavera y flores reposan en el exterior frente a la entrada de cristal y el cajero automático de una sucursal bancaria.

Guardar

Las celebraciones del Día de Muertos 2026 coincidirán con dos jornadas sin atención ordinaria en buena parte de las sucursales bancarias de México: el domingo 1 de noviembre y el lunes 2 de noviembre. Por ello, quienes necesiten realizar trámites en ventanilla deberán organizar sus visitas y consultar las alternativas de su institución.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) incluye el 2 de noviembre en el calendario de días en que las entidades financieras sujetas a su supervisión deben cerrar sus puertas y suspender operaciones. Las disposiciones para 2026 también contemplan los sábados y domingos, lo que explica la situación del primer día del mes.

PUBLICIDAD

Sin embargo, esto no significa que todas las sucursales estarán cerradas ni que será imposible utilizar una cuenta bancaria. Hay instituciones que anuncian atención los 365 días del año, como Banco Azteca, mientras que las transferencias electrónicas cuentan con infraestructura que funciona durante los días festivos.

¿Abrirán los bancos el domingo 1 de noviembre de 2026?

El 1 de noviembre de 2026 cae en domingo, por lo que no debe esperarse atención habitual de lunes a viernes en las sucursales que suspenden sus servicios durante el fin de semana.

La Asociación de Bancos de México (ABM) publica el calendario de días inhábiles del sector y señala expresamente que los sábados y domingos están incluidos. En consecuencia, para esta fecha el cierre ordinario corresponde al descanso semanal previsto para la actividad bancaria.

PUBLICIDAD

Quienes utilicen una sucursal que normalmente abre en domingo deberán revisar directamente su horario. La disponibilidad de atención depende de la institución y del establecimiento específico; por ello, conviene confirmar también si el trámite deseado puede realizarse ese día.

¿Los bancos cerrarán el lunes 2 de noviembre por Día de Muertos?

El lunes 2 de noviembre será día inhábil bancario, de acuerdo con las disposiciones de la CNBV para 2026. Esto implica la suspensión de la atención ordinaria en las sucursales sujetas al calendario, aunque existen instituciones con esquemas de servicio distintos.

La fecha aparece expresamente en el artículo primero de las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de diciembre de 2025. El calendario difundido por el Banco de México (Banxico) también incluye el 2 de noviembre entre los días inhábiles bancarios de este año.

PUBLICIDAD

Con base en ese calendario, el siguiente día hábil bancario después de ambas celebraciones será el martes 3 de noviembre. Para quienes necesiten atención presencial antes de las festividades, una opción es acudir el viernes 30 de octubre, dentro del horario de su sucursal.

¿Qué banco ofrece atención el 1 y 2 de noviembre?

Banco Azteca informa en su página de sucursales que abre los 365 días del año, incluidos los fines de semana. Además, en su información institucional sobre atención y prevención de fraudes señala un horario general de 9:00 a 21:00 horas todos los días.

De acuerdo con ese esquema de operación, la institución representa una alternativa para quienes requieran servicios presenciales durante el 1 y 2 de noviembre. Antes de trasladarse, es recomendable consultar su localizador oficial y confirmar el horario del establecimiento elegido.

PUBLICIDAD

También debe verificarse la disponibilidad del servicio: encontrar una sucursal abierta no significa que pueda resolver trámites correspondientes a otro banco ni que todas las operaciones tengan las mismas condiciones de procesamiento.

¿Se podrán hacer transferencias durante Día de Muertos?

El cierre de ventanillas no implica que se detenga el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Banxico explica que esta infraestructura permite procesar transferencias entre instituciones financieras las 24 horas del día, todos los días del año.

Así, las personas podrán utilizar los servicios habilitados por su banco para enviar dinero desde la aplicación o la banca por internet. La disponibilidad concreta de otras operaciones deberá revisarse con cada institución.

PUBLICIDAD

Para realizar una transferencia, Banxico señala que es necesario contar con una cuenta en una institución participante, acceso a sus servicios digitales y los datos de identificación de la cuenta beneficiaria, como la CLABE. También ofrece el Comprobante Electrónico de Pago (CEP) para consultar la acreditación de una operación procesada mediante SPEI.

Para organizar los trámites durante estas fechas conviene:

Confirmar el horario de la sucursal en los canales oficiales del banco.

Adelantar las gestiones presenciales que requieran documentos o atención de un ejecutivo.

Revisar las condiciones de los pagos y depósitos , especialmente sus tiempos de acreditación.

Conservar los comprobantes de las operaciones realizadas mediante canales digitales.

¿Habrá otro cierre bancario en noviembre de 2026?

Después del Día de Muertos, el calendario contempla otro día inhábil: el lunes 16 de noviembre, correspondiente al tercer lunes del mes, en conmemoración del 20 de noviembre.

Tanto la CNBV como la ABM incluyen esta suspensión en sus calendarios para 2026. Por ello, quienes tengan trámites presenciales durante noviembre deberán considerar ambas fechas: lunes 2 y lunes 16, además de los cierres habituales de fin de semana de su sucursal.

PUBLICIDAD