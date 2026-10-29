Loco Abreu asegura que no necesitan de Gilberto Mora, aunque resalta su calidad: “Tenerlo es un plus”

Sebastián “Loco” Abreu destacó la capacidad de Tijuana para competir sin Gilberto Mora tras el empate 1-1 ante América en el Estadio Banorte. (Jovani Pérez)

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Sebastián “Loco” Abreu destacó la capacidad de Tijuana para competir sin Gilberto Mora tras el empate 1-1 ante América en el Estadio Banorte. El técnico sostuvo que el regreso del jugador amplió las alternativas del plantel, pero rechazó que el equipo dependiera de una sola figura.

En conferencia de prensa, el estratega resaltó que los Xolos se mantiene en puestos de Liguilla pese a la ausencia de Gil. “Eso muestra que hay un equipo, que no dependemos de una individualidad, que no dependemos de su genialidad”, afirmó Abreu al terminar el partido.

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Soccer Football - Liga MX - America v Tijuana - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 28, 2026 America's Isaias Violante in action with Tijuana's Unai Bilbao REUTERS/Eloisa Sanchez

Tijuana igualó con un gol de Elías Manoel, mientras que Miguel Borja anotó para las Águilas. Abreu valoró la actuación de sus jugadores ante un rival con mayor presupuesto y aseguró que el grupo respondió con “rebeldía” y amor propio.

Finalmente, el uruguayo sostuvo que Gil volvió en buenas condiciones y elevó el nivel individual del plantel. “Teniendo a Gil tenemos un plus”, señaló Abreu, quien consideró que su presencia aumentó las opciones tácticas y futbolísticas de los Xolos para la recta final del torneo.

Soccer Football - Liga MX - America v Tijuana - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 28, 2026 Tijuana coach Sebastian Abreu reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

Resumen del partido

El resultado dejó a las Águilas con 28 puntos en el liderato, aunque Cruz Azul y Guadalajara quedaron a dos unidades.

Xolos tomó ventaja al minuto 12 tras un error de Dagoberto Espinoza. Jesús Gómez recuperó el balón y asistió a Elías Manoel, quien definió dentro del área ante Rodolfo Cota para adelantar al conjunto dirigido por Sebastián Abreu.

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El América reaccionó siete minutos después. Isaías Violante filtró un pase para Miguel Borja, quien remató cruzado y venció a Antonio Rodríguez para igualar el marcador. El arquero de Tijuana evitó otras llegadas de los locales.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Tijuana - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 28, 2026 Tijuana's Gilberto Mora REUTERS/Eloisa Sanchez

Gilberto Mora ingresó al minuto 57 después de superar molestias físicas. Tijuana terminó con diez jugadores tras una expulsión revisada por el VAR en los minutos finales, pero resistió los ataques azulcremas. Los Xolos alcanzaron 21 puntos y se colocaron en el séptimo sitio de la tabla.

El regreso de Mora tras una lesión

El mediocampista de 18 años puso fin a una ausencia de más de un mes y cinco partidos consecutivos de Liga MX tras presentar molestias físicas.

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Mora no tenía actividad desde el 26 de septiembre, cuando fue titular con la Selección Mexicana en el amistoso ante Colombia. El jugador sufrió un esguince de tobillo durante aquella concentración, por lo que dejó al Tri antes de los encuentros contra Estados Unidos y Chile para iniciar su rehabilitación. Rompió concentración y regresó a Tijuana días después del duelo ante los colombianos.

Soccer Football - Liga MX - America v Tijuana - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 28, 2026 Tijuana's Gilberto Mora comes on as a substitute REUTERS/Eloisa Sanchez

El juvenil se perdió los encuentros de Xolos contra Atlas, FC Juárez, Puebla, Toluca y Santos Laguna. Tras recibir el alta médica, Sebastián Abreu lo llevó al banquillo en el Estadio Azteca y le dio 35 minutos ante las Águilas.

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