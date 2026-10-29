Franco Colapinto se siente como en casa en México y recuerda cómo Argentina apoyaba a Checo Pérez en la F1

El argentino aseguró que el Gran Premio de México es una de las carreras que más disfruta y pidió que los aficionados latinoamericanos continúen apoyándose dentro de la Fórmula 1. Copiar título (Fotografía: David Jackson Pimentel / Instagram @jacksonf1mx)

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El Gran Premio de México representa una de las fechas más especiales del calendario de Franco Colapinto. El piloto argentino de Alpine reconoció que el público mexicano le brinda un cariño particular y recordó que, antes de convertirse en uno de los representantes latinoamericanos de la Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez era el referente al que seguían los aficionados argentinos.

Durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, previa a las actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el sudamericano habló sobre el vínculo que mantiene con los seguidores mexicanos y la manera en que la presencia de varios pilotos de la región ha fortalecido el sentido de comunidad entre los aficionados.

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“En Argentina éramos todos fans de Checo; era como nuestro argentino en la Fórmula 1, que no era argentino”, confesó Colapinto al recordar la época en la que el tapatío era uno de los pocos representantes latinoamericanos en la máxima categoría del automovilismo.

Franco Colapinto destaca la unión de Latinoamérica en la Fórmula 1

(Fotografía: David Jackson Pimentel / Instagram @jacksonf1mx)

La llegada de Colapinto a la parrilla modificó el panorama para los seguidores argentinos, quienes ahora cuentan con un compatriota al cual respaldar. A esto se suma el regreso de Checo Pérez a la categoría y la presencia del brasileño Gabriel Bortoleto, una combinación que ha incrementado la representación latinoamericana en el campeonato.

Para el integrante de Alpine, esta situación demuestra que el automovilismo puede reunir a los aficionados de diferentes nacionalidades sin que las rivalidades deportivas se conviertan en motivo de enfrentamiento.

(Fotografía: David Jackson Pimentel / Instagram @jacksonf1mx)

“Latinoamérica se junta para apoyarnos, a mí y a Checo. No se pelean, es todo lo que tendría que ser y cómo tendríamos que actuar como sociedad”, expresó.

El argentino también manifestó su deseo de que esa solidaridad se mantenga entre los seguidores de ambos pilotos, pues considera que el respaldo mutuo contribuye al crecimiento de la región dentro del deporte internacional.

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“Ojalá que los argentinos lo sigan apoyando a Checo, que nos apoyemos entre todos. Creo que es la forma de seguir creciendo y de que Latinoamérica sea más grande”.

México, una segunda casa para el piloto de Alpine

(Fotografía: David Jackson Pimentel / Instagram @jacksonf1mx)

El afecto que Colapinto recibe en territorio mexicano no es algo que haya surgido únicamente por su participación en la Fórmula 1. El piloto explicó que conoce el país desde pequeño y que conserva amistades mexicanas, factores que han fortalecido su cercanía con la afición local.

“Es una de las carreras del año que más espero. Me siento cerca de casa, me siento cómodo y recibo mucho amor. Cuando vengo acá es prácticamente como estar en Argentina”, aseguró.

MEXICO CITY, MEXICO - OCTOBER 26: Franco Colapinto of Argentina driving the (43) Alpine F1 A525 Renault on track during the F1 Grand Prix of Mexico at Autodromo Hermanos Rodriguez on October 26, 2025 in Mexico City, Mexico. (Photo by Sam Bagnall/Sutton Images)

Esta será su tercera participación en el Gran Premio de México como piloto de la máxima categoría, en una etapa profesional en la que también ha encontrado mayor estabilidad. De acuerdo con los datos compartidos en la conferencia, ocupa la duodécima posición del campeonato con 27 puntos y tiene como mejor resultado un sexto lugar.

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Además, Alpine confirmó su continuidad junto a Pierre Gasly para 2027, una noticia que le permitirá preparar la siguiente campaña con mayor certidumbre sobre su futuro.

La presión que marcó su primera etapa en la Fórmula 1

(Fotografía: David Jackson Pimentel / Instagram @jacksonf1mx)

Colapinto también recordó los momentos complicados que atravesó después de su debut con Williams en agosto de 2024. Aunque sus primeras actuaciones despertaron expectativas, la parte final de aquella temporada estuvo marcada por la incertidumbre sobre su permanencia en la parrilla.

El Gran Premio de Las Vegas de ese año quedó grabado como uno de los episodios más difíciles de su trayectoria, debido a la presión que sentía por demostrar que merecía conservar su lugar.

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“Sabía que me estaba quedando sin asiento. Uno quiere hacer más, lo hace un poco forzado y no sale tan natural. Empiezas a cometer errores y esa presión no la supe manejar”, recordó.

“Fue el fin de semana más duro, como si todo se empezara a derrumbar”.

Después de aquella experiencia, el argentino pasó a desempeñarse como piloto de reserva en Alpine antes de regresar a la competición en 2025. Con el tiempo, convirtió ese periodo en un aprendizaje que contribuyó a su desarrollo profesional.

“Fue la parte de la que más aprendí y la que más me ayudó a crecer. Hoy digo: qué bueno que existió ese momento, porque fue lo que me hizo dar el mayor salto como persona y como deportista”, explicó.

Colapinto confía en Alpine para el Gran Premio de México

Formula One F1 - Mexico Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 24, 2025 Alpine's Franco Colapinto during practice REUTERS/Raquel Cunha

El circuito mexicano plantea condiciones particulares debido a su altitud, superior a los 2,200 metros sobre el nivel del mar. La menor densidad del aire modifica el comportamiento aerodinámico de los monoplazas y representa un reto para la refrigeración de los componentes y los neumáticos.

El piloto de Alpine considera que las largas rectas del trazado podrían favorecer a su monoplaza, aunque reconoció que será necesario evaluar su rendimiento durante las sesiones en pista.

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“Tenemos un buen motor y rectas muy largas. Hay que ver cómo funciona el auto en la altura”, comentó.

(Fotografía: David Jackson Pimentel / Instagram @jacksonf1mx)

“Se genera mucha menos carga aerodinámica, las llantas se calientan más porque existe menos refrigeración y hay varias cosas distintas, pero tengo confianza en que puede ser un buen fin de semana”.

Colapinto buscará aprovechar las condiciones del circuito para regresar a la zona de puntos. Sin una penalización en la parrilla que lo obligue a perder posiciones, tendrá la oportunidad de competir desde el lugar que consiga en la clasificación.

Aunque el argentino será rival de Checo Pérez en la pista, sus declaraciones dejaron claro que existe una historia de admiración detrás de esa competencia. Cuando todavía soñaba con llegar a la Fórmula 1, el mexicano era uno de los pilotos que seguía desde su país.

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Ahora, Colapinto también disfruta del respaldo de los aficionados mexicanos. En un campeonato donde cada posición se disputa al límite, el piloto de Alpine encontró en México una conexión especial: la posibilidad de competir lejos de Argentina y, al mismo tiempo, sentirse como en casa.