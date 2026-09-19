México

“No le debo nada aunque sea mi padrino”: los reveladores chats de traición del “Brilloso” a Carlos Manzo quien lo sacó del crimen

En la audiencia de Jesús Alexis se dio a conocer entre las pruebas mensajes del asistente del ex regidor asesinado de Uruapan, Michoacán y su esposa dio un emotivo recordatorio al respecto

Los mensajes del celular de Jesús Alexis alias "El Brilloso" que lo condenan en la implicación del asesinato de Carlos Manzo muestra traición ya que lo llama su "padrino" y pese a ello lo quiso matar Foto: Fiscalía y redes
Los mensajes del celular de Jesús Alexis alias "El Brilloso" que lo condenan en la implicación del asesinato de Carlos Manzo muestra traición ya que lo llama su "padrino" y pese a ello lo quiso matar Foto: Fiscalía y redes
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Un juez vinculó a proceso a Alexis Jesús, alias “El Brilloso”, por el homicidio de Carlos Manzo, quien fue alcalde de Uruapan, Michoacán, y por lesiones calificadas relacionadas con el ataque del 1 de noviembre de 2025. La audiencia expuso mensajes que apuntaron a una presunta traición desde el círculo cercano del político, pues el imputado se habría referido a él como “mi padrino”.

La diligencia se realizó el martes en el complejo penitenciario de Mil Cumbres, en Charo, Michoacán. El juzgador consideró suficientes los datos presentados por el Ministerio Público para iniciar el proceso penal contra el presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva oficiosa a Alexis Jesús “N”, quien permaneció encarcelado mientras se desarrollaba la investigación complementaria. El plazo fijado para esa etapa fue de dos meses.

La vinculación a proceso no implicó una declaración de culpabilidad, sino que permitió continuar la indagatoria judicial por su posible participación en el atentado. La investigación sostuvo que “El Brilloso” habría asumido funciones de liderazgo dentro de la estructura criminal después de la captura de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”.

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Los mensajes describieron una presunta operación desde Uruapan

Entre los elementos expuestos en audiencia figuraron conversaciones obtenidas del teléfono celular de Cristian Martín “N”, alias “El Vikingo”, hermano de Alexis Jesús y también imputado. En ese dispositivo se localizó una fotografía en la que aparecían Carlos Manzo y su esposa, Grecia Quiroz.

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Los mensajes atribuidos a “El Brilloso” describieron la formación de un grupo para ejecutar una operación y su intención de ascender dentro de la organización criminal. En una de las conversaciones, el imputado expresó: “Ya se hizo el equipo que va a operar. El patrón me eligió a mí y la neta me pone chido, qué chingón”.

El mismo intercambio incluyó una referencia directa a la relación que habría mantenido con el alcalde de Uruapan. “Si se hace esto, nos vamos mi hermano Vikingo y yo para arriba con los jefes. La neta no tengo nada qué agradecerle a ese caga palos, aunque sea mi padrino, él se lo buscó”, escribió.

La conversación también mencionó el uso de Threema, una aplicación de mensajería que el imputado comparó con WhatsApp. “Ya nos dijeron que tengo que estar en un grupo de Threema o algo así, que es como el wats, pero más chingón”, señaló el mensaje presentado ante el juez.

Hombre sonriente con sombrero sostiene a dos bebés pequeños, uno con camiseta clara y pantalón rayado, otro con camiseta verde y pantalón vaquero
Carlos Manzo sostiene a sus dos hijos pequeños en brazos. (@GreciaMich2027)

Un colaborador del alcalde fue mencionado en las conversaciones

Las comunicaciones incorporadas a la carpeta de investigación aludieron a una persona que presuntamente se encontraba dentro de la Presidencia Municipal. Alexis Jesús “N” escribió que había “un vato adentro de la Presidencia” que sería colocado en un sitio y que él tendría que vigilarlo.

El mensaje agregó que no conocía personalmente a ese hombre, pero que sabía que se llamaba o le apodaban Samuel o Manuel. Las indagatorias identificaron a Samuel “N” como director de relaciones públicas del equipo de Carlos Manzo; el colaborador tenía antecedentes penales y fue detenido por su presunta implicación.

También permaneció bajo investigación Yesenia “N”, secretaria particular del alcalde asesinado. Las autoridades ministeriales la requirieron para rendir declaraciones y esclarecer líneas de investigación relacionadas con los movimientos y la administración interna del equipo municipal.

Siete escoltas encargados de la seguridad personal de Manzo durante la conmemoración de Noche de Muertos fueron incorporados formalmente a las indagatorias. Su participación fue revisada por una posible omisión o presunta complicidad en los protocolos de protección del entonces alcalde.

Legisladores expresaron, además, solidaridad con la familia del alcalde michoacano
El grupo parlamentario de Morena, PT y PVEM en el Senado condena el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, como un atentado contra la vida democrática de México. Crédito: MARIO JASSO/CUARTOSCURO-Fb: Carlos Manzo

Grecia Quiroz denunció la traición de una persona cercana

Tras la vinculación a proceso, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, publicó un mensaje en el que afirmó que Alexis Jesús “N” había sido una persona cercana a la familia. Según su versión, el alcalde le brindó apoyo y oportunidades con la intención de apartarlo del crimen organizado.

“Lo que más me duele es saber que quienes hoy son señalados por ayudar a sus asesinos, alguna vez estuvieron cerquita de nuestros hijos, recibieron apoyo, cariño y una oportunidad”, escribió Quiroz. La viuda sostuvo que Manzo apostó por el futuro del joven porque creyó que podía quitarle integrantes al crimen.

“Pero al parecer ‘Alexis N’ traicionó esa confianza y la utilizó para ayudar a quienes le quitaron la vida”, añadió. La esposa del alcalde cuestionó cómo alguien podía convivir con una familia que le tendió la mano y después contribuir a destruirla.

Quiroz pidió que todos los responsables recibieran castigo y exigió una pena ejemplar para quienes habrían traicionado el apoyo de Manzo. “No podemos acostumbrarnos a vivir en un México donde la solidaridad deja de ser virtud y se convierte en la desventaja que te lleva a la muerte”, expuso.

El ataque contra Carlos Manzo ocurrió la noche del sábado 1 de noviembre de 2025, durante un evento público por el Día de Muertos. Miguel Ángel Ubaldo Vidales, de 17 años, fue identificado como el presunto autor material que se acercó al alcalde con el pretexto de tomarse una fotografía y le disparó; los escoltas lo abatieron en el lugar.

Las indagatorias también señalaron que otros jóvenes reclutados para la célula criminal y relacionados con el atentado fueron hallados sin vida en la carretera Uruapan-Paracho. Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, fue señalado como uno de los presuntos autores intelectuales, mientras que Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1”, fue considerado uno de los detenidos de mayor jerarquía dentro de la estructura investigada.

Las autoridades reportaron 32 personas detenidas por su posible vínculo con la red criminal que habría planeado y ejecutado el asesinato de Carlos Manzo.

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