México

Cuauhtémoc Cárdenas y el EZLN: por qué el candidato del PRD viajó a Chiapas en 1994

El candidato presidencial del PRD fue recibido por bases zapatistas y el Subcomandante Marcos en Guadalupe Tepeyac, cuatro meses y medio después del alzamiento y antes de los comicios de agosto

(Foto de OMAR TORRES / AFP) (Foto de OMAR TORRES/AFP vía Getty Images)
(Foto de OMAR TORRES / AFP) (Foto de OMAR TORRES/AFP vía Getty Images)
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El 15 de mayo de 1994, a cuatro meses y medio del levantamiento armado, el entonces candidato presidencial del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, fue recibido en Guadalupe Tepeyac, Chiapas, por bases zapatistas y por el Subcomandante Marcos, de acuerdo con registros de la época recopilados por organizaciones de apoyo al movimiento. Fue la primera visita de un aspirante a la Presidencia a territorio del EZLN y ocurrió a tres meses de las elecciones del 21 de agosto.

Una invitación tras los Diálogos de Catedral

Se firman los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, Chiapas, entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En este acuerdo, por primera vez, se reconocieron los derechos colectivos de los pueblos indígenas. (INEHRM )
Se firman los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, Chiapas, entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En este acuerdo, por primera vez, se reconocieron los derechos colectivos de los pueblos indígenas. (INEHRM )

La visita no fue una iniciativa del candidato. Según una revisión de la relación entre el EZLN y los procesos electorales, publicada por Rebelión, Marcos le envió una invitación en mayo, después de los Diálogos de Catedral en San Cristóbal de las Casas, para acudir a un lugar de la zona zapatista. En esas pláticas, el EZLN y el comisionado para la Paz, Manuel Camacho Solís, habían explorado una salida negociada al conflicto.

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Esto ocurrió en un momento delicado. Dos años antes, Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI, había sido asesinado en Tijuana (marzo de 1994), y el país vivía la campaña más tensa en décadas.

De la condena a la aproximación

López Obrador, junto al entonces subcomandante Marcos en 1994, año del levantamiento del EZLN (Foto: instagram @lopezobrador)
López Obrador, junto al entonces subcomandante Marcos en 1994, año del levantamiento del EZLN (Foto: instagram @lopezobrador)

La relación entre Cárdenas y el EZLN no empezó con cercanía. De acuerdo con un análisis académico sobre las tensiones entre el PRD y el zapatismo, su primera reacción ante el alzamiento fue criticar la opción armada, como hicieron la mayoría de los políticos e intelectuales. La cronología del conflicto de la revista Chiapas consigna que Cárdenas y el panista Diego Fernández de Cevallos declararon que la violencia no era el camino.

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Pese a ello, el candidato perredista y el EZLN compartían un adversario: el sistema de partido dominante. Cárdenas había denunciado el fraude de 1988 y fundó el PRD en 1989. El zapatismo, por su parte, buscaba aliados en la sociedad civil para ampliar su base fuera de Chiapas.

Los posibles motivos de cada parte

Los documentos consultados no registran una explicación oficial única, por lo que los motivos que se señalan a continuación son interpretaciones de analistas:

  • Para Cárdenas: acercarse a un movimiento que concentraba la atención nacional e internacional y disputar el voto de quienes simpatizaban con el EZLN sin respaldar la vía armada.
  • Para el EZLN: construir puentes con la oposición institucional y presionar al gobierno de Carlos Salinas de Gortari en plena negociación.
  • Para ambos: demostrar que el conflicto en Chiapas tenía una dimensión política que rebasaba lo militar, con la democracia electoral como eje.

Las críticas no desaparecieron. Un texto de análisis político sostiene que el EZLN fue muy crítico de Cárdenas en comunicados y en persona durante esa primera visita a territorio zapatista.

¿Qué siguió?: Convención Nacional Democrática y Movimiento de Liberación Nacional

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MÉXICO, D.F., 30DICIEMBRE2013.- El próximo primero de enero se cumple el 20 aniversario del alzamiento armado del Ejército de Zapatista de Liberación Nacional, el cual nació en el estado de Chiapas para luchar por los derechos de los pueblos indígenas. En la imagen, mujeres protestando con palos por la presencia del ejército en el pueblo de Yalchiptic Altamirano, Chiapas, durante el levantamiento armado. FOTO: ARCHIVO / PEDRO VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM

El acercamiento tuvo consecuencias en los meses siguientes:

  • Agosto de 1994: el EZLN convocó en Guadalupe Tepeyac la Convención Nacional Democrática (CND). De acuerdo con el estudio académico citado, cedió lugares directivos a personas vinculadas con el PRD y acordó respaldar la candidatura de Cárdenas a la Presidencia y la de Amado Avendaño a la gubernatura de Chiapas.
  • 1 de enero de 1995: en la Tercera Declaración de la Selva Lacandona, el EZLN propuso crear un Movimiento de Liberación Nacional y planteó que lo encabezara Cárdenas.
  • Marzo de 1995: en los Diálogos de San Andrés, el EZLN invitó a Cárdenas y a Andrés Manuel López Obrador a integrarse como asesores de la mesa sobre Democracia y Justicia.

El resultado electoral

La elección presidencial de 1994 tuvo una participación de 77.16 %. Ernesto Zedillo (PRI) obtuvo 17 millones 181 mil 651 votos; Diego Fernández de Cevallos (PAN), 9 millones 146 mil 841; y Cuauhtémoc Cárdenas (PRD), 5 millones 852 mil 134, con lo que quedó en tercer lugar.

Algunos análisis atribuyen el resultado a que el levantamiento zapatista y el asesinato de Colosio inclinaron al electorado hacia la estabilidad, lo que habría favorecido al PRI. Se trata de una interpretación y no de un dato verificable.

Una relación que cambió con los años

El vínculo se deterioró después. El EZLN y el PRD se distanciaron a lo largo de los años y, según analistas citados en medios internacionales, Marcos llegó a hablar con dureza de ese partido y de sus candidatos. Cárdenas volvió a competir por la Presidencia en 2000, de nuevo sin éxito.

La visita del 15 de mayo de 1994 sigue siendo referencia para entender cómo la oposición institucional y el movimiento armado más visible del país buscaron coincidir, con intereses compartidos y diferencias que nunca se resolvieron del todo.

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