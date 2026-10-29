Hay siete mexicanos heridos en accidente de trenes en España, confirma SRE: hay uno no localizado

URDA (TOLEDO), 29/10/2026.- Los servicios de emergencia junto a maquinaria pesada trabajan este jueves en el lugar del accidente ferroviario de Urda (Toledo)un día después del suceso. EFE/ J.J.Guillen

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que siete mexicanos viajaban a bordo de los trenes involucrados en el accidente de España.

Los connacionales sufrieron heridas leves y ya fueron dados de alta, señaló la dependencia.

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Por medio de un comunicado posteado en redes sociales, la SRE expresó sus “más sentidas condolencias” a los familiares de las personas que perdieron la vida en el accidente ferroviario, mismo que ocurrió el pasado miércoles 28 de octubre en Urda, Toledo, así como su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de España. Además, deseó una pronta recuperación de las personas que resultaron lesionadas.

La SRE informó que desde los primeros momentos, la Embajada de México en España activó el protocolo de protección consular y mantenía comunicación permanente con las autoridades españolas para dar seguimiento puntual a la evolución de los hechos.

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A la fecha, la Embajada contactó a los siete mexicanos que viajaban en los trenes involucrados, quienes, se informó, sufrieron heridas leves, por lo que recibieron atención médica y ya fueron dados de alta.

(X @SRE_mx)

“La Embajada da seguimiento prioritario a la situación de una persona mexicana, cuyo paradero aún no ha sido confirmado. Personal consular mantiene contacto cercano con su familia y el encargado de la sección consular realizó el reporte correspondiente ante la Guardia Civil en Toledo, sede del centro de atención a la emergencia”.

La Embajada, se informó, continuará en estrecha coordinación con autoridades españolas y en comunicación con las familias para brindar la asistencia consular que se requiera.

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Asimismo, se dio a conocer el teléfono de emergencia consulares de la Embajada de México en España, mismo que está disponible las 24 horas para las personas mexicanas que necesiten apoyo. Este número es +34 660 862 625.

“La SRE reitera su compromiso con la protección de las personas mexicanas en el exterior”, concluyó el comunicado.

Accidente en España deja alñ menos 69 personas sin vida

El pasado miércoles 28 de octubre, se registró un accidente en el que dos trenes de pasajeros chocaron en Urda, Toledo, en España, en la línea de alta velocidad que une Madrid y Andalucía.

Los equipos de rescate trabajan en el lugar del accidente tras la colisión de dos trenes de alta velocidad entre las localidades de Mora y Orgaz, cerca de Toledo, España, el 28 de octubre de 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura

Hasta el momento se ha dado a conocer que el accidente ha dejado como saldo, al menos, 69 personas sin vida y más de un centenar de heridos.

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En los trenes, se ha dado a conocer, viajaban 544 personas. Hace nueve meses hubo un accidente en la misma vía donde ocurrió el siniestro el miércoles, en Andamuz, que dejó 46 víctimas mortales.

Pedro Sánchez, presidente de España, decretó tres días de luto nacional y se comprometió a llegar hasta el fin de las investigaciones para “depurar responsabilidades”. A lo largo y ancho del país se guardó un minuto de silencio en señal de duelo.

El accidente ocurrió cuando uno de los dos trenes, de la empresa italiana Iryo, estaba detenido en la vía, luego de haber reportado un fallo en el sistema de seguridad LZB, que impide que los vehículos se aproximen entre ellos. El desperfecto afectó una extensión de 65 kilómetros y la empresa pública que gestiona la red ferroviaria, Adif, suspendió la circulación y paralizó a seis trenes de pasajeros.

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Un ferrocarril que viajaba detrás del Iryo, de la empresa española AVE-Renfe, recibió instrucciones de reanudar la marcha a ritmo normal sin que se notificara del riesgo. El siniestro ocurrió minutos antes de las nueve horas, lo que provocó la paralización de una de las vías más utilizadas de la alta velocidad, que une a Madrid con Andalucía, y que se quedará sin funcionar hasta diciembre.

Tras el choque de los dos trenes, a una velocidad superior a 100 kilómetros por hora, al menos cinco vagones quedaron completamente destruidos y dos de ellos calcinados. Tras el impacto, narraron víctimas, se escucharon gritos de desesperación y dolor.

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Tras el choque, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió su solidaridad al pueblo español. “Todo lo que podamos abrazar al pueblo español por este accidente terrible y lo que podamos hacer también”, enfatizó en la conferencia de prensa matutina del miércoles.