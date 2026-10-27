México

Cómo hacer relleno de queso con guayaba para pan de muerto: receta de temporada casera y deliciosa

La combinación de queso crema con ate de guayaba y un toque de limón ofrece un rico relleno listo tras apenas treinta minutos dentro del refrigerador

Pan de muerto cortado a la mitad con relleno cremoso, acompañado de mitades de guayaba sobre una mesa de madera.
Una receta ideal para la temporada de Día de Muertos en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El relleno de queso con guayaba es una opción para variar el tradicional pan de muerto durante la temporada de Día de Muertos.

La preparación combina la textura cremosa del queso con el sabor dulce y frutal del ate de guayaba.

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Este relleno puede prepararse en casa y servirse dentro de panes de muerto individuales. Su sabor combina bien con café de olla, chocolate caliente o atole.

Receta de relleno de queso con guayaba para pan de muerto

El relleno es una crema fría preparada con queso crema, crema para batir, azúcar y una compota sencilla de ate de guayaba.

La mezcla debe quedar firme para colocarse dentro del pan sin escurrirse.

Manos que baten una mezcla clara con un batidor metálico en un tazón de vidrio sobre un mesón de madera, con una cocina de fondo.
El relleno combina queso crema, crema batida y ate de guayaba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación requiere batir el queso crema, montar la crema y unir ambos ingredientes antes de incorporar la guayaba fría.

Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos

  • Cocción: 5 minutos
  • Refrigeración: 30 minutos
  • Tiempo total: 55 minutos

Ingredientes

1. 190 g de queso crema, a temperatura ambiente.

2. 120 ml de crema para batir, fría.

3. 60 g de azúcar glass.

4. 180 g de ate de guayaba, cortado en cubos pequeños.

5. 2 cucharadas de agua.

6. 1 cucharadita de jugo de limón.

7. 1 cucharadita de extracto de vainilla.

8. 8 panes de muerto, fríos y cortados por la mitad.

Mesa de madera con pan de muerto, ate de guayaba en cubos, queso crema, crema, azúcar, medio limón y un frasco de vainilla.
El tiempo de refrigeración es clave para lograr la consistencia ideal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer relleno de queso con guayaba para pan de muerto, paso a paso

1. Coloca el ate de guayaba en una cacerola pequeña junto con el agua y el jugo de limón.

2. Cocina a fuego bajo durante 5 minutos. Aplasta los cubos con una cuchara hasta obtener una compota espesa.

3. Retira la compota del fuego y deja que se enfríe por completo. No la mezcles caliente con el queso crema.

4. Bate el queso crema con el azúcar glass y el extracto de vainilla hasta obtener una mezcla lisa y sin grumos.

5. En otro recipiente, bate la crema para batir fría hasta que forme picos firmes.

Una mano sostiene una cuchara de madera que revuelve trozos de fruta en una cacerola humeante sobre una hornalla encendida.
El ate de guayaba es la clave del sabor frutal en esta receta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Incorpora la crema batida al queso crema con movimientos envolventes. Evita batir de más para conservar el volumen.

7. Agrega la compota de guayaba fría y mezcla hasta integrar. Puedes dejar algunas vetas de guayaba para obtener un efecto marmoleado.

8. Refrigera el relleno durante 30 minutos para que adquiera una consistencia más firme.

9. Corta los panes de muerto por la mitad, sin separarlos completamente.

10. Coloca el relleno en una manga pastelera o utiliza una cuchara. Añade aproximadamente 3 cucharadas en cada pan.

11. Cierra los panes con cuidado y sirve. Si lo prefieres, refrigéralos durante unos minutos antes de presentarlos.

Infografía con panes de muerto rellenos y seis recuadros ilustrados con los pasos de preparación del relleno.
Cocinar la guayaba antes de mezclarla evita que se derrita el queso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 porciones, calculadas para rellenar 8 panes de muerto individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Valores aproximados del relleno, sin contar el pan de muerto:

  • Calorías: 275 kcal
  • Proteínas: 4 g
  • Grasas: 18 g
  • Carbohidratos: 25 g
  • Azúcares: 20 g
  • Fibra: 1 g
  • Sodio: 145 mg
Mano que sostiene una espátula dentro de un cuenco con crema blanca sobre una mesa de madera, con una cuchara y frascos al fondo.
La crema para batir debe estar bien fría antes de montarla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El relleno puede conservarse en un recipiente hermético dentro del refrigerador durante un máximo de 3 días.

Los panes ya rellenos pueden mantenerse refrigerados durante 24 horas. Guárdalos en un recipiente cerrado para evitar que absorban olores y pierdan humedad.

Pan de muerto cubierto de azúcar y abierto por la mitad, colocado sobre un mantel blanco tejido con flores de cempasúchil al fondo.
La porción de relleno varía entre el tamaño de pan de muerto que se utilice. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Variantes y consejos para el relleno de guayaba con queso

Puedes sustituir el ate de guayaba por mermelada casera si buscas una textura más líquida y fácil de untar.

Otra opción es agregar un toque de canela o ralladura de naranja a la compota para reforzar el perfil aromático del pan de muerto.

Si prefieres una versión más ligera, utiliza queso crema bajo en grasa y sustituye la crema para batir por yogur griego espeso. El resultado tendrá menos calorías sin perder cremosidad.

Un cuenco blanco con yogur griego cremoso sobre una mesa de madera. Rodeando el cuenco hay almendras, nueces, pistachos, avellanas y nueces pecanas.
Otra versión admite rellenarlo con yogur griego y algunas semillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una presentación distinta, sirve el relleno por separado en un tazón pequeño y acompaña el pan de muerto estilo “para untar”.

Esta alternativa funciona bien en reuniones familiares, donde cada persona elige la cantidad de relleno que prefiere.

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