México

Nueve mexicanos son detenidos en California acusados de robar cargas de trenes: los ligan con el Cártel de Sinaloa

Entre los artículos recuperados por autoridades estadounidenses se encuentran altavoces de la marca JBL, hardware Logitech, mercancía de Victoria’s Secret, zapatos Nike y New Balance, y herramientas Husky

Las manos esposadas de un hombre apoyadas sobre los barrotes metálicos de una prisión.
Las nueve personas mexicanas fueron detenidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Nueve mexicanos fueron detenidos este miércoles 28 de octubre en San Bernardino, California, mismos que fueron acusados de pertenecer al Cártel de Sinaloa y dedicarse al robo de carga de trenes.

Según el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, los detenidos forman parte de una red del crimen organizado dedicada al robo de unidades del Ferrocarril Burlington Northern Santa Fe.

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Como parte de las indagatorias, los elementos detuvieron a los nueve connacionales tras cumplimentar una orden de registro el pasado viernes en una residencia en East 35th Street, de San Bernardino, lugar en el que recuperaron más de 333 mil dólares en mercancía robada.

Entre los artículos recuperados, se señaló que se encuentran altavoces de la marca JBL, hardware Logitech, mercancía de Victoria’s Secret, zapatos Nike y New Balance, y herramientas Husky.

En el cateo también se aseguraron cuatro armas semiautomáticas, un dron de vigilancia, dinero en efectivo, herramientas para abrir los contenedores de carga, fentanilo que sería para su venta y cuatro vehículos vinculados a robos recientes.

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Dos operativos de EU contra redes ligadas a cárteles mexicanos

Robo de carga ferroviaria y tráfico de vehículos robados, octubre de 2026

Los detenidos fueron identificados como José Navarrete, de 24 años; Brian Iran Fontes-Carrillo, de 27; Mauro Ruiz-Medina, de 30; Pastor Pena-Lerma, de 43; Alfredo Covarrubias-Navarrete, de 24; José Alfredo Castillo-Baca, de 24; José Ismael Palafox-Bernal, de 18; César Daniel Navarrete-Martínez, de 31, y Cristian Erubiel Navarrete-Zapien, de de 23 años.

Los nueves sujetos de origen mexicano fueron remitidos a prisión para enfrentar los cargos por los delitos de robo a propiedad ferroviaria y posesión de una sustancia controlada con arma de fuego.

Acusan a 13 sujetos en EEUU por el traslado de vehículos robados para cárteles mexicanos

Apenas el pasado lunes 26 de octubre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la acusación contra 13 personas por el transporte de vehículos robados desde Estados Unidos a México para que los utilicen los cárteles mexicanos del narcotráfico.

En conferencia de prensa, el fiscal federal Justin R. Simmons dio a conocer el caso como parte de la operación “Southbound Takedown”, emprendida a inicios de este año.

Las autoridades detectaron una tendencia del traslado de vehículos robados o empresas que se dedican a la reventa de automóviles para organizaciones criminales en México, a través de El Paso, Texas.

Vehículos robados en EEUU para cárteles en México
Camioneta blindada negra recuperada como parte de la Operación Southbound Takedown. Foto: Departamento de Justicia de EEUU

Como parte de sus indagatorias, el gobierno estadounidense afirma que han recuperado 29 automóviles que están valuados en más de un millón 137 mil dólares.

Entre los señalados hay 11 estadounidenses y dos mexicanos, mismos que cuentan con permiso legal para cruzar la frontera.

Los estadounidenses fueron identificados como David Monarrez, César David Díaz, Sinuhe Baltizar López, Christopher Rene Reyes, Ángel Antonio Flores, Aaron Fernando Luna-Evans, Amy Foote, James Dewey Garrett e Hilario Abraham Morales.

Además de Kimberly Aguilar, quien fue imputada el 25 de marzo, y Marty Gerardo Jr., acusado desde el pasado 22 de julio.

Los mexicanos fueron identificados como Pablo Frías y Pilar Bernabeth Méndez Rivas; de ser declarados culpables por el delito de transporte interestatal de bienes robados enfrentan hasta 10 años de prisión.

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