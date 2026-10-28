Rojo de la Vega ‘investiga’ envenenamiento de perros en Parque España: pregunta a vecinos si vieron algo

A través de sus redes sociales, la alcaldesa de Cuauhtémoc dio a conocer que recorre puerta por puerta los hogares de la zona para investigar el envenenamiento de perros en el Parque España. (@AlessandraRdlv)

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La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, compartió algunas de las medidas que tomaría su administración ante el reciente hallazgo de perros presuntamente envenenados en el Parque España, ubicado en la colonia Condesa; una de esas medidas es visitar las casas de los vecinos para recabar información que pueda abonar a la investigación emprendida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

A través de sus redes sociales, Rojo de la Vega informó que su equipo tocó puertas en las calles de Atlixco y Veracruz para recabar testimonios, imágenes y cualquier información que pudiera acelerar las indagatorias.

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“No son cifras, son vidas. Y merecen justicia”, escribió Rojo de la Vega en su mensaje. La funcionaria escribió que pidió a los residentes de la zona que entregaran información a las autoridades si observaron movimientos sospechosos, encontraron objetos extraños o contaban con grabaciones que pudieran aportar datos al expediente.

“Si alguien vio algo, sabe algo o tiene imágenes que puedan ayudar, les pedimos que se acerquen a las autoridades”, solicitó.

Asimismo, a través de otra publicación, la alcaldesa aseguró que el gobierno de Cuauhtémoc desplegó personal desde temprano para realizar una limpieza del área canina en el Parque España, donde el pasado 27 de octubre fueron reportados tres perritos sin vida.

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También afirmó que buscaba recuperar las condiciones de seguridad del espacio, luego de que dueños de mascotas reportaron malestares en perros que habían paseado en el parque.

Inician limpiezas en Parque España tras envenenamiento de perritos (@AlessandraRdlv)

Fiscalía revisa ocho puntos de la alcaldía con restos de carne

La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una investigación por el presunto envenenamiento y ordenó diligencias en el Parque España. Personal ministerial recabó declaraciones de las personas propietarias de los perros afectados, mientras agentes de investigación y especialistas realizaron revisiones en la zona.

Durante los recorridos, autoridades localizaron un trozo de longaniza con una pastilla azul. El hallazgo no confirmó que ese objeto hubiera provocado los casos de intoxicación ni permitió establecer quién lo habría colocado. Esa relación debe determinarse con los análisis y peritajes correspondientes.

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Rojo de la Vega informó que se detectaron ocho puntos con restos de carne que serían revisados. La alcaldía pidió que se analizaran las cámaras de videovigilancia y que la investigación avanzara con rapidez para identificar a posibles responsables.

La revisión de esos puntos abrió una línea de indagación sobre la dispersión de alimentos en distintas áreas del parque. Hasta ese momento, no se había informado qué sustancia contenían los restos localizados ni si todos estaban relacionados con las afectaciones a los perros.

El caso también involucró recorridos preventivos de personal de seguridad y de protección animal. Las autoridades recomendaron a quienes acudieran con mascotas que evitaran permitirles ingerir alimentos, basura u objetos que encontraran en el suelo, tanto en Parque España como en Parque México.

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