Gobierno de CDMX declara al xoloitzcuintle patrimonio cultural inmaterial: qué implica esta nueva designación

La declaratoria reconoce el valor histórico, simbólico, cosmogónico, social e identitario de los conocimientos, creencias y manifestaciones culturales relacionados con este emblemático perrito mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los saberes, prácticas y representaciones culturales asociados al xoloitzcuintle fueron reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, mediante un decreto publicado el 27 de octubre de 2026 en la Gaceta Oficial capitalina.

La declaratoria, que entra en vigor este 28 de octubre, reconoce el valor histórico, simbólico, cosmogónico, social e identitario de las manifestaciones relacionadas con este emblemático perro mexicano, cuya presencia atraviesa las antiguas narraciones sobre el Mictlán, el arte y la vida cotidiana.

PUBLICIDAD

El reconocimiento establece acciones para documentar, investigar, transmitir y difundir los conocimientos que distintas comunidades han construido y mantienen vigentes alrededor del xoloitzcuintle.

¿Qué protege la declaratoria sobre el xoloitzcuintle?

El decreto protege el patrimonio cultural inmaterial asociado al xoloitzcuintle: los conocimientos, las creencias, las prácticas y las expresiones culturales vinculadas con él.

La medida no reconoce como patrimonio al animal en sí mismo, a la raza canina, sus variedades o sus características biológicas. Su alcance se centra en los significados y las manifestaciones que forman parte de la identidad multicultural de la Ciudad de México.

También reconoce la participación de comunidades, grupos, personas investigadoras, artistas, historiadoras y cronistas que contribuyen al estudio y la transmisión de estos saberes.

Del Mictlán al arte contemporáneo: el significado cultural del xoloitzcuintle

En las antiguas narraciones, el xoloitzcuintle aparece como acompañante de las almas en su camino al Mictlán. Esta relación con el mundo de los muertos forma parte de los significados que han mantenido su figura en el imaginario cultural de México.

PUBLICIDAD

Su presencia también se expresa en obras de arte, historias, representaciones populares y creaciones contemporáneas, además del vínculo cotidiano con quienes lo tienen como compañero.

Por ello, la declaratoria reconoce que su importancia cultural trasciende las representaciones relacionadas con el Día de Muertos. El propósito es visibilizar la diversidad de interpretaciones construidas a su alrededor, sin reducirlas a una sola tradición o manifestación.

Cultura CDMX elaborará un Plan de Salvaguardia en 180 días

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México coordinará las acciones de salvaguardia con la participación de comunidades, grupos, personas e instituciones involucradas.

Como parte de sus responsabilidades, deberá formular un Plan de Salvaguardia en un plazo máximo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto.

PUBLICIDAD

Esta ruta institucional busca fortalecer la identificación, documentación, investigación, valoración, transmisión y difusión de las expresiones culturales asociadas al xoloitzcuintle, con respeto a su diversidad y a quienes las mantienen vivas.

Los saberes del xoloitzcuintle se incorporarán a una plataforma digital

La dependencia también realizará las acciones necesarias para incorporar estos conocimientos y manifestaciones a la Plataforma Digital del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México.

La incorporación contribuirá a su identificación y divulgación, así como al conocimiento público de las distintas formas en que el xoloitzcuintle ha sido representado e interpretado a lo largo de la historia de la capital.

El decreto fue firmado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina; el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero; la secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño; y la secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, Nelly Antonia Juárez Audelo.

PUBLICIDAD