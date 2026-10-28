Papá llevaba a su bebé arriba de su auto en Coahuila y justificó el hecho: “A cualquiera le puede pasar”

Un video captado desde otro vehículo muestra a un automóvil de color gris circulando por una calle residencial con un portabebé colocado sobre el techo. La persona que graba emite avisos para alertar al automovilista sobre la situación. Tras recibir las señales, el conductor detiene la marcha a un costado de la calle, desciende del automóvil y retira el portabebé del techo para colocarlo en los asientos traseros. Los hechos ocurrieron en Torreón, Coahuila.

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Un automovilista circuló por la calle Ávila Camacho, en Torreón, Coahuila, con un bebé dentro de una portabebé colocado sobre el techo de su auto. Otro conductor detectó el riesgo, tocó el claxon de forma insistente y logró advertirle antes de que el menor cayera o quedara expuesto a una maniobra repentina.

La grabación mostró que el vehículo avanzó por la vialidad mientras el asiento infantil permanecía sobre el toldo. El llanto del bebé se escuchó cuando el hombre que registraba los hechos consiguió colocarse a la misma altura que el automóvil color plata.

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El testigo intentó llamar la atención del conductor con el claxon, aunque al principio no obtuvo respuesta. Cuando ambos coches se emparejaron, le gritó: “Hey güey, llevas el portabebé arriba del carro”.

El responsable del auto no comprendió de inmediato la advertencia y preguntó por qué el otro hombre reaccionaba de esa manera. La escena causó preocupación porque el menor viajaba fuera del habitáculo y sin estar sujeto en el sitio destinado para los sistemas de retención infantil.

Un cuidador llevaba a su bebé llorando en su sillita en el toldo del auto pero no se había percatado hasta que otro conductor lo alertó Foto: Captura de pantalla video

El conductor se detuvo para reclamar por la persecución

Tras los llamados, el hombre del automóvil plata frenó, pero lo hizo para reclamarle al conductor que lo seguía. De acuerdo con lo que se escuchó en el video, aparentemente todavía no se había percatado de que llevaba el portabebé sobre el techo.

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El autor de la grabación volvió a advertirle sobre el asiento infantil que transportaba arriba del vehículo. Fue entonces cuando el conductor reconoció que había dejado al bebé en esa posición antes de iniciar el trayecto.

El hombre bajó del auto, retiró el portabebé del toldo y lo colocó en el asiento trasero. El asiento debió haber sido asegurado desde antes del viaje para evitar que el menor permaneciera expuesto durante el desplazamiento.

Después de poner al bebé dentro del automóvil, el conductor afirmó que “a todos nos puede pasar”. Luego regresó con el otro automovilista para pedirle que borrara el video que había registrado el descuido.

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El video permaneció en el teléfono del copiloto

El copiloto subió la ventana e ignoró la petición de eliminar la grabación. El registro permaneció en su celular y posteriormente fue compartido en redes sociales, donde comenzó a circular entre usuarios.

El material despertó dudas entre algunas personas, quienes cuestionaron si el episodio había sido real o si pudo tratarse de una actuación preparada para que el video se difundiera en internet. La información disponible no confirmó alguna de esas versiones.

Tampoco se conoció la identidad del conductor ni el parentesco que habría tenido con el bebé. No se informó si el menor era hijo, familiar o si estaba bajo el cuidado del hombre que manejaba el automóvil.

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Hasta la información difundida sobre el caso, no se confirmó que las autoridades municipales de Torreón o la Fiscalía General del Estado de Coahuila hubieran abierto una carpeta de investigación. Tampoco se dio a conocer alguna sanción o una determinación de responsabilidad legal por los hechos.