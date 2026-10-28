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“Pensé que tenía enemigos”: Karina Torres confiesa cómo veía a sus compañeros de La Casa de los Famosos

La creadora de contenido reconoció que sospechaba de varios habitantes, pero una búsqueda en redes sociales la llevó a replantear lo que pensaba sobre sus compañeros

Karina Torres llama “corriente” a marca patrocinadora de La Casa de los Famosos México 2026 (Redes Sociales)
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Karina Torres volvió a hablar de su experiencia en La Casa de los Famosos durante una transmisión en vivo, en la que confesó que durante su estancia en el reality llegó a pensar que varios de sus compañeros tenían algo en su contra. Sin embargo, después de salir del programa, se dio cuenta de que sus sospechas no necesariamente correspondían con lo que había ocurrido dentro de la casa.

La creadora de contenido explicó que, mientras participaba en el programa, imaginaba que algunos habitantes hablaban mal de ella a sus espaldas, aunque nunca hubiera escuchado directamente esos comentarios. Incluso mencionó a algunas de las personas con las que convivió y reconoció que sus pensamientos influyeron en la manera en que se relacionaba con los demás.

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Sus declaraciones llamaron la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a interpretar sus palabras y a señalar a algunos de los participantes que, según sus especulaciones, habrían hablado de ella durante el encierro. Entre los nombres que surgieron en redes sociales está Ese Pérez y Gema Garoa, aunque Karina no los señaló directamente, si no los internautas que si se dieron a la tarea de buscar.

Karina Torres admite que sospechaba de sus compañeros en La Casa de los Famosos

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Durante la transmisión, Karina recordó que llegó a pensar que varios habitantes no la querían y que hablaban de ella cuando no estaba presente. No obstante, reconoció que esas ideas surgieron sin tener pruebas concretas de que estuvieran ocurriendo esas conversaciones.

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“Yo siempre en mi cabeza pensé que tenía enemigos adentro de la casa”, expresó. Después, aclaró que no incluía en esas sospechas a todos sus compañeros: “Menos los del grupo, ni ese, ni Gema, ni Aldo”, dijo al recordar cómo veía las relaciones durante su participación.

La influencer también mencionó a Yanet y Cynthia, con quien reconoció que tuvo varios enfrentamientos. “Cynthia sí éramos muy confrontativas, nos confrontábamos mucho yo y ella”, comentó. Sin embargo, al hacer un balance de sus sospechas, admitió: “Me equivoqué en todos, güey”. Con esta frase, dejó claro que su percepción de las relaciones dentro de la casa no coincidía por completo con lo que ha conocido después.

¿Quiénes habrían hablado mal de Karina Torres? Esto dicen sus seguidores

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La Licenciada reveló cómo incido su canal de viajes en YouTube (YouTube: @karytorresoficial)

Uno de los momentos que más destacó de la transmisión fue cuando Karina invitó a sus seguidores a buscar en TikTok quiénes habían hablado mal de ella durante el reality. La creadora de contenido explicó que, al revisar los resultados, no encontró lo que esperaba y que esa experiencia la hizo cuestionar sus propias conclusiones.

“Métanse a TikTok y busquen, busquen realmente, este... Busquen quién habló mal de Karina en La Casa de los Famosos”, comentó entre risas. Más adelante, insistió en que no había encontrado tantos ejemplos como imaginaba: “No hay nadie”, dijo, antes de reconocer que estaba descubriendo comentarios positivos de personas de las que había desconfiado.

A partir de sus palabras, algunos usuarios comenzaron a señalar a Ese, conocido en redes como Ese Pérez, y a Gema Garoa como los participantes que, desde su interpretación, habrían hablado mal de Karina en distintas ocasiones. Una publicación de seguidores incluso aseguró que no habían sido Yanet, Brianda, Ximena ni Mariana, sino otras personas a las que consideraban cercanas a la influencer. Sin embargo, estas conclusiones corresponden a la interpretación de los usuarios y no constituyen una confirmación directa de Karina en el fragmento compartido.

Karina Torres reconoce que se aisló por sus propias sospechas

La exhabitante también reflexionó sobre cómo sus pensamientos pudieron afectar la convivencia con otros participantes. Según explicó, creer que varias personas hablaban mal de ella contribuyó a que se cerrara dentro de su propio círculo y mantuviera cierta distancia con otros compañeros.

“Siempre pensé que muchos, güey. Siempre pensé que Yaneth, siempre pensé que Cynthia poquito”, relató al recordar a algunas de las personas que llegó a considerar posibles detractoras. Sin embargo, después hizo una precisión importante: “Nadie me pelaba ni me hablaban mal, al contrario, me hablaban cosas muy bonitas de mí”.

Karina concluyó que se había equivocado al interpretar determinadas relaciones dentro de la casa y reconoció que esa percepción influyó en su comportamiento: “Es por eso que también me cerré tanto en mi grupo y también a veces no cotorreaba con mucha gente”, comentó.

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