Carolina Panthers vs Green Bay Packers: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Semana 8 de la NFL desde México

Jordan Love y Bryce Young se verán las caras en un duelo que iniciará con la actividad de una nueva jornada más en los emparrillados de la NFL. (Infobae México: Jesué Araham Aviles)

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Carolina Panthers se enfrentan a los Green Bay Packers este jueves 29 de octubre a las 18:15 horas (tiempo del centro de México) desde Lambeau Field para comenzar con la Semana 8 de la NFL.

Jacobs le da versatilidad a la ofensiva de Packers

Josh Jacobs. (Lon Horwedel-Imagn Images)

A pesar de la derrota del domingo pasado por 17-20 ante los Lions, los Green Bay Packers reciben una noticia positiva: Josh Jacobs fue autorizado por la NFL para volver a la actividad mientras continúa la investigación por una presunta acusación de violencia doméstica.

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El regreso del corredor adquiere relevancia para una ofensiva que ha tenido dificultades para encontrar regularidad. Ni MarShawn Lloyd ni Chris Brooks han logrado cubrir por completo su ausencia en el ataque terrestre.

Con el descalabro, los Packers ven cortada una racha de tres victorias consecutivas. Durante esa seguidilla, el equipo mostró una versión más sólida que la del inicio de la temporada, cuando la línea ofensiva tuvo problemas para proteger y abrir espacios.

Green Bay compite en una de las divisiones más cerradas de la NFL: la NFC Norte. El equipo aparece en el último sitio pese a tener marca ganadora, una muestra de la paridad que existe entre sus rivales.

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Los Packers necesitan retomar el paso para no rezagarse en la disputa por el liderato divisional y asegurar un lugar en los playoffs.

Panthers pierde el ritmo del comienzo de la temporada

Las Panteras vienen de caer de forma dolorosa ante Tampa Bay. (Bill Streicher-Imagn Images)

Los Carolina Panthers han dejado claro que cuentan con argumentos para competir ante rivales de alto nivel como en aquel encuentro ante los Detroit Lions en Sunday Night Football.

Esa capacidad, sin embargo, contrasta con la actuación que entregaron durante la última semana, donde las Panteras cayeron en casa por 43-13, un resultado que exhibe problemas en ambos lados del campo y corta el impulso que había generado en jornadas anteriores.

La defensiva no pudo lograr contener el avance rival y permitió demasiadas oportunidades de anotación. A su vez, el QB Bryce Young tuvo múltiples entregas de balón que terminaron por costarles el juego.

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Pese al descalabro, Carolina se mantiene al frente de la NFC Sur con marca de 3-3. La división no presenta un equipo que tome distancia del resto, por lo que los Panthers conservan una oportunidad importante para sostenerse en la pelea por el liderato.

Cuándo y dónde ver el encuentro desde México

El encuentro entre los Carolina Panthers y los Green Bay Packers podrá seguirse este jueves 29 de octubre a las 18:15 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de FOX y DAZN con suscripción a NFL Game Pass.