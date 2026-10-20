Pan de muerto con mezcal: la receta para darle un giro mexicano al clásico del Día de Muertos

Un pan de muerto reposa sobre un plato de barro junto a una botella de mezcal, flores de cempasúchil y una calavera decorada para la ofrenda del Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pan de muerto es uno de los protagonistas de la gastronomía mexicana durante octubre y noviembre. Su aroma a mantequilla, azúcar y azahar evoca las tradiciones del Día de Muertos, una celebración en la que la comida ocupa un lugar especial en los altares y las reuniones familiares. Sin embargo, las recetas tradicionales también permiten experimentar con ingredientes que aportan nuevos matices sin perder su esencia.

Una alternativa para renovar este clásico consiste en incorporar mezcal a la preparación. Su perfil ahumado y sus notas vegetales pueden complementar la ralladura de naranja y el agua de azahar, dos ingredientes que suelen utilizarse para aromatizar la masa. La clave está en añadirlo con moderación para que su sabor acompañe al pan sin dominarlo.

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Esta versión casera combina una miga suave con una cubierta de mantequilla y azúcar. El resultado es una propuesta para quienes disfrutan explorar sabores mexicanos en la cocina, especialmente durante una temporada en la que las recetas tradicionales se convierten en parte de las celebraciones.

Ingredientes para preparar pan de muerto con mezcal

Un pan de muerto reposa en un plato de barro junto a una botella de mezcal, una calavera decorada y flores de cempasúchil como parte de una ofrenda tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elaborar aproximadamente ocho piezas medianas, necesitarás los siguientes ingredientes:

500 gramos de harina de trigo.

100 gramos de azúcar.

100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente.

2 huevos.

120 mililitros de leche tibia.

7 gramos de levadura seca de panadería.

30 mililitros de mezcal joven.

Ralladura de una naranja.

Una cucharadita de agua de azahar.

Media cucharadita de sal.

1 huevo batido para barnizar.

50 gramos de mantequilla derretida para la cubierta.

Azúcar suficiente para espolvorear.

Se recomienda elegir un mezcal joven cuyo aroma no sea excesivamente intenso, de manera que sus notas ahumadas se integren con los demás ingredientes. La cantidad propuesta aporta un matiz aromático, aunque el resultado puede variar según el destilado utilizado.

Paso a paso: así se prepara esta versión casera

Un pan de muerto reposa sobre un plato de barro junto a una botella de mezcal, una vela encendida y flores de cempasúchil preparadas para el Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Activa la levadura. Mezcla la leche tibia con una cucharada del azúcar y la levadura seca. Deja reposar entre 5 y 10 minutos, hasta que la superficie comience a formar espuma. La leche debe estar tibia, no caliente, para evitar afectar la levadura.

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2. Integra los ingredientes. Coloca la harina en un recipiente amplio y añade el azúcar restante, la sal y la ralladura de naranja. Incorpora los huevos, la mezcla de levadura, el agua de azahar y el mezcal. Comienza a mezclar hasta obtener una masa uniforme.

3. Amasa y agrega la mantequilla. Incorpora la mantequilla poco a poco mientras amasas durante unos 10 a 15 minutos, hasta conseguir una masa elástica y suave. Si está ligeramente pegajosa, evita añadir demasiada harina, pues podría quedar seca después del horneado.

4. Deja reposar. Coloca la masa en un recipiente engrasado, cúbrela y déjala fermentar entre una y dos horas, o hasta que duplique su volumen. El tiempo dependerá de la temperatura del ambiente.

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5. Forma las piezas. Divide la masa en ocho porciones. Reserva pequeñas cantidades para elaborar los tradicionales huesitos y las bolitas centrales. Forma los panes, coloca las tiras de masa encima y deja reposar nuevamente entre 30 y 45 minutos.

6. Hornea. Barniza con huevo batido y lleva al horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 20 a 25 minutos, hasta que los panes estén dorados y cocidos por dentro.

El toque final para disfrutarlo durante el Día de Muertos

Un pan de muerto reposa en un plato de barro junto a una botella de mezcal, calaveras artesanales y flores de cempasúchil sobre una mesa de ofrenda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los panes salgan del horno, déjalos reposar unos minutos. Después, barniza la superficie con mantequilla derretida y espolvorea azúcar mientras todavía estén ligeramente tibios. Esta cubierta aporta el acabado tradicional y contrasta con las notas cítricas y ahumadas de la receta.

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Para disfrutar mejor sus aromas, acompaña el pan con café de olla, chocolate caliente o una bebida sin alcohol con naranja. También puedes servirlo como parte de una merienda otoñal, junto con otros platillos típicos de la temporada.

El mezcal debe funcionar como un ingrediente complementario, no como el protagonista absoluto. Si buscas un sabor más delicado, puedes reducir su cantidad y sustituir el volumen restante por leche. Aunque parte del alcohol puede evaporarse durante el horneado, no debe asumirse que desaparece por completo.

Así, el pan de muerto con mezcal ofrece una manera diferente de acercarse a una receta emblemática de la cocina mexicana: conserva su forma característica, su cubierta azucarada y su textura esponjosa, mientras incorpora un ingrediente profundamente vinculado con la tradición del agave.

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