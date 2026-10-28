FGR y Profepa marcan “un hito” con sanción de 19 mdp y 4 años de cárcel a un hombre por traficar buches de totoaba en Sonora

El tráfico ilegal de totoaba en el Golfo de California impulsa la crisis ambiental y la expansión del crimen organizado en México. (Infobae México/ Jesús Avilés)

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Un hombre identificado como Jorge “N” fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de 19 millones 27 mil 591 pesos como reparación del daño, tras ser hallado en posesión de 41 vejigas natatorias de totoaba ocultas en un vehículo con placas de California, Estados Unidos.

La sentencia fue el resultado de una investigación conjunta entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que dieron a conocer la sentencia este miércoles.

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El caso se originó el 10 de diciembre de 2019, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Policía Estatal de Seguridad Pública detuvieron al hombre en el estado de Sonora. En el operativo se incautaron 35 envoltorios que contenían las también conocidas como buches de totoaba (Totoaba macdonaldi), que posteriormente fueron puestos a disposición de la FGR.

Sentencia marca “un hito” en el tráfico de buches de totoabas

Foto: FGR

Luego de que la FGR comenzó la investigación, la Profepa aportó dictámenes periciales de identificación de especies y cuantificación del daño ambiental, elementos que el juez consideró para determinar el monto de la reparación.

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El delito contra la biodiversidad y el tráfico ilegal de vejigas natatorias de totoaba se castigan en México mediante el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal, que en este caso se aplicó con agravantes por fin comercial y por afectación a un área natural protegida.

El fallo consideró el daño causado a la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, lo que permitió acreditar tanto el perjuicio ambiental como el propósito comercial de la posesión de las vejigas natatorias.

La FGR y la Profepa señalaron que el monto de la reparación del daño busca asegurar una compensación integral por la afectación tanto al pez totoaba macdonaldi como a la vaquita marina y al ecosistema del Alto Golfo de California, especies que comparten hábitat en la zona donde ocurrió la detención.

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Foto: FGR

Además, ambas instituciones calificaron el fallo como “un hito” que “manda un mensaje muy claro para quienes atenten contra el medio ambiente y la biodiversidad del país”.

El Cártel de Sinaloa y la conexión con el tráfico internacional

El caso de Jorge “N” se enmarca en un fenómeno que trasciende la detención individual: el tráfico de vejigas natatorias de totoaba también es vinculado a grupos del crimen organizado.

De acuerdo con un reporte previo publicado por esta casa editorial, el Cártel de Sinaloa utiliza la especie como moneda de cambio con mafias chinas para obtener precursores químicos de fentanilo. Este mecanismo permite al crimen organizado evadir el sistema bancario internacional mediante trueque directo.

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El valor del producto explica el interés criminal: el kilo de buches de totoaba ronda los 80 mil dólares en el mercado negro asiático, donde la creencia popular le atribuye propiedades curativas y afrodisiacas. Desde hace 15 años, el involucramiento del Cártel de Sinaloa representa el problema más grave que enfrenta el gobierno mexicano en la conservación de la vaquita marina y el combate al tráfico de totoaba.

Diversa organizaciones participaron en el aseguramiento (Semar)

La pesca ilegal de totoaba no solo pone en riesgo a esta especie, sino también a la vaquita marina, que muere ahogada en las mismas redes utilizadas para capturarla. Ambas especies habitan el Alto Golfo de California y comparten un estado crítico de conservación derivado de esta práctica.

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Los esfuerzos gubernamentales han mostrado resultados parciales. En 2025, la Semarnat reportó una disminución del 97% en la pesca ilegal en la zona de mayor protección para la vaquita marina, con 12 personas imputadas por delitos contra la biodiversidad y pesca ilegal, de las cuales seis fueron vinculadas a proceso.

Sin embargo, la población de vaquita marina continúa en declive: cayó 98,6%, al pasar de 567 ejemplares registrados en 1999 a entre siete y diez acorde al último monitoreo científico liderado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Foto: Guardia Nacional

La totoaba macdonaldi, pez endémico del Golfo de California que puede medir hasta dos metros de largo y pesar hasta 150 kilogramos, está clasificada en peligro de extinción por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. La especie también figura en el apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

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