¿Se va de México? La oferta sorpresa del Arsenal que sacudiría el futuro de Gilberto Mora

El mexicano llamó la atención del futbol internacional tras el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mercado internacional de fichajes ha puesto su mirada con fuerza en el futbol mexicano. El Arsenal de la Premier League inglesa ha dado un paso al frente en sus aspiraciones de contratar a Gilberto Mora, mediocampista de los Xolos de Tijuana, tras presentar una propuesta formal con el objetivo de asegurar su traspaso en la ventana invernal y frustrar las intenciones del Bayern Múnich, otro de los gigantes del continente que mantiene al futbolista en su radar.

El mediocampista, apodado cariñosamente «Morita», se ha consolidado como una de las irrupciones más llamativas del balompié nacional. Su rendimiento precoz en la Liga MX y su destacada participación con la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo de 2026 catapultaron su nombre a las agendas de las secretarías técnicas de mayor envergadura en las principales ligas del mundo.

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El futbolista ya cuenta con todos los requisitos para emigrar de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de edad destraba su pase al futbol europeo

El momento para dar el salto al Viejo Continente coincide con un cambio fundamental en el estatus legal del jugador. Durante meses, distintos clubes europeos siguieron de cerca el crecimiento del volante tijuanense; no obstante, las normativas internacionales de transferencias impuestas por la FIFA para futbolistas menores de edad fuera del espacio comunitario frenaban cualquier operación definitiva.

Esa limitante quedó superada recientemente tras haber alcanzado la mayoría de edad al cumplir los 18 años. Con este requisito solventado, Mora se encuentra habilitado para firmar un contrato profesional con cualquier club extranjero a partir del próximo mercado de transferencias de enero, eliminando trabas administrativas para su incorporación inmediata a una plantilla del futbol europeo.

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El interés por sus servicios ha sido amplio en las últimas semanas. Desde el entorno del balompié francés trascendió que el París Saint-Germain (PSG) exploró la posibilidad de sumarlo a su plantilla a comienzos de año como alternativa para fortalecer su mediocampo y frente de ataque, luego de confirmarse la baja sensible de Khvicha Kvaratskhelia, quien se perderá lo que resta de la temporada por lesión. Pese a este sondeo del cuadro parisino, la institución que ha decidido pasar del seguimiento a las acciones concretas es el Arsenal.

Gilberto Mora cumple 18 años esta 14 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un seguimiento de un año y el plan de desarrollo de los Gunners

De acuerdo con versiones surgidas en la prensa deportiva británica, el interés del cuadro londinense no obedece a un movimiento improvisado. Los reportes señalan que los visores del club inglés venían dando seguimiento puntual al desempeño del juvenil desde octubre de 2025, fecha en la que sostuvieron los primeros acercamientos.

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La determinación de presentar una propuesta económica formal busca anticiparse a la competencia en el mercado inglés y, muy especialmente, adelantarse a las pretensiones del Bayern Múnich, club que cuenta con un historial consolidado en la captación y desarrollo de talentos internacionales.

Los detalles sobre las intenciones de ambas escuadras fueron confirmados por el exfutbolista y seleccionado nacional Claudio «El Emperador» Suárez, quien durante su intervención en el podcast deportivo Libre Directo señaló contar con información directa sobre las negociaciones que rodean al canterano fronterizo.

«Sé que tanto el Arsenal como el Bayern le presentaron un gran proyecto», reveló el histórico zaguero tricolor. Suárez explicó que la hoja de ruta delineada por los «Gunners» contempla adquirir los derechos federativos del futbolista para garantizar su salto al futbol europeo, con la posibilidad de cederlo temporalmente a otro equipo de Primera División en Europa. La intención de esta estrategia responde a la alta exigencia y competencia interna del primer equipo londinense, buscando que el mexicano disponga de minutos constantes que faciliten su adaptación al ritmo físico y táctico del Viejo Continente antes de asumir un rol protagonista en Inglaterra.

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Gilberto Mora fue uno de los más elogiados en el pasado mundial. (X/ @miseleccionmx)

El presente de ‘Morita’ con Xolos y la recta final del torneo

Mientras las versiones sobre su futuro dominan la agenda deportiva internacional, Gilberto Mora se encuentra en la etapa final de su recuperación tras ausentarse de algunos compromisos recientes debido a molestias físicas. El mediocampista alista su retorno a las canchas en un momento neurálgico para el Club Tijuana, escuadra que compite intensamente por amarrar su clasificación a la Liguilla del campeonato mexicano.

Para la institución fronteriza, la hipotética transferencia de Mora al balompié del Viejo Continente representaría uno de los hitos más relevantes en la historia de sus fuerzas básicas, refrendando el trabajo de formación deportiva realizado en la frontera norte.

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Con el mercado invernal de transferencias cada vez más próximo, el Arsenal encabeza la puja por asegurar el fichaje de una de las mayores promesas del futbol mexicano, en una disputa donde el proyecto deportivo y la proyección a largo plazo jugarán un papel determinante para definir el próximo destino de su carrera profesional.