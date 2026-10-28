México

Vendían drogas a través de redes sociales: caen dos integrantes de Los Tlacos por distribución de droga en Iguala, Guerrero

Josué Jafet “N” y Fabis “N” fueron localizados con cerca de 3 kilogramos de presunta marihuana y una báscula digital

Detenidos de Los Tlacos en Guerrero
Foto: Fiscalía de Guerrero
Guardar

Josué Jafet “N” y Fabis “N”, señalados como presuntos miembros del grupo delictivo de Los Tlacos, fueron detenidos por elementos de seguridad del estado de Guerrero y agentes federales durante actos de investigación en el municipio de Iguala de la Independencia.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que el arresto se efectuó el pasado martes, cuando el personal ministerial, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y de la Policía Estatal los localizaron en flagrancia.

PUBLICIDAD

Al observar a los agentes, los dos sujetos intentaron darse a la fuga, pero fueron alcanzados y detenidos. Durante una revisión a los objetos que llevaban, los elementos de seguridad les aseguraron 6 bolsas de plástico con aproximadamente 3 kilogramos de hierba verde y seca con características de la marihuana, 10 bolsitas adicionales con la misma sustancia y una báscula digital.

Las autoridades informaron que las investigaciones refieren que Josué Jafet “N” y Fabis “N” serían presuntos miembros de Los Tlacos, relacionados con la venta y distribución de droga mediante redes sociales en el municipio de Iguala.

Detenidos de Los Tlacos en Guerrero
Foto: Fiscalía de Guerrero

Ambos hombres y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que continúe con las investigaciones correspondientes.

Arrestan al exoficial mayor del Ayuntamiento de Copalillo por extorsión a comerciantes, presuntamente vinculado con Los Tlacos

La captura en Iguala se suma a una serie de operativos recientes contra integrantes de Los Tlacos, organización también identificada como Cártel de la Sierra. Días antes, el 23 de octubre, fuerzas federales y estatales detuvieron a Samuel “N”, identificado como exoficial mayor del Ayuntamiento de Copalillo por presuntos nexos con el grupo criminal.

PUBLICIDAD

El exfuncionario fue detenido junto a Pedro “N” y Heriberto “N”, en cumplimiento de órdenes de aprehensión por el delito de extorsión agravada contra comerciantes de Copalillo.

La acción se enmarcó en la Estrategia Nacional contra la Extorsión y fue encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Detenido Copalillo, Guerrero
Foto: Gabinete de Seguridad

Samuel Benítez Cantorán se desempeñó hasta marzo pasado como oficial mayor del Ayuntamiento de Copalillo y fue señalado por las autoridades como jefe de plaza y operador regional y financiero de Los Tlacos en ese municipio.

Según las autoridades, los tres detenidos obligaban a comerciantes locales a comprarles diversos productos de la canasta básica, mediante amenazas e intimidaciones, como parte de un esquema de control y acaparamiento de insumos de primera necesidad en la región.

El Ayuntamiento de Copalillo se deslindó del exfuncionario tras conocerse la detención. En un boletín, la administración municipal señaló: “la detención policiaca hoy conocida públicamente, nada tiene que ver con esta administración municipal, pues corresponde al ámbito personal y legal del exservidor público”.

Además, explicó que desde el mes de marzo había dejado de fungir en el cargo que tenía asignado, por lo que ya no tenía ninguna relación con el Ayuntamiento.

Detenidos Los Tlacos en Guerrero
Foto: Gabinete de Seguridad

Durante el operativo fueron aseguradas armas de fuego, dosis de drogas y dinero en efectivo, aunque las autoridades no precisaron las cantidades ni las características de lo decomisado.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial que los requería en Guerrero, con el propósito de continuar las investigaciones y los peritajes correspondientes para determinar su situación jurídica.

Los Tlacos comenzaron a consolidarse en la zona serrana del estado tras la fragmentación de estructuras del narcotráfico que siguió a la muerte de Arturo Beltrán Leyva en diciembre de 2009, hecho que detonó disputas entre células regionales por corredores estratégicos y zonas de producción de amapola.

Temas Relacionados

Los Tlacosdetenidosventa de drogasredes socialesIgualaGuerreroNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 28 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 28 de octubre

Omar García Harfuch viaja a Sinaloa para revisar resultados de la estrategia de seguridad y fortalecer acciones contra el narco

El titular de la SSPC también sostuvo reuniones con la gobernadora interina del estado y con el secretario de seguridad

Omar García Harfuch viaja a Sinaloa para revisar resultados de la estrategia de seguridad y fortalecer acciones contra el narco

Capturan en Mérida a un hombre considerado como objetivo prioritario en EEUU: lo vinculan a una célula dedicada al fraude y robo de identidad

El hombre de 68 años cuenta con cuatro mandamientos judiciales en Florida

Capturan en Mérida a un hombre considerado como objetivo prioritario en EEUU: lo vinculan a una célula dedicada al fraude y robo de identidad

La Sonora Dinamita cancela concierto y acusa de inclumplimiento de contrato: cómo solicitar un reembolso

La mánager Xíu García firmó el comunicado donde la agrupación detalla que los organizadores se negaron a cubrir el alojamiento del grupo, condición que figuraba en el contrato firmado por ambas partes

La Sonora Dinamita cancela concierto y acusa de inclumplimiento de contrato: cómo solicitar un reembolso

“Retirar contenidos no garantiza protección”: presentan guía para proteger a menores tras decreto para regular uso de redes sociales en México

ChildFund presenta guía para proteger a menores en internet tras la publicación presidencial que busca regular el contenido en redes sociales

“Retirar contenidos no garantiza protección”: presentan guía para proteger a menores tras decreto para regular uso de redes sociales en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: abaten en Sinaloa a “Chuy González”, segundo al mando del Cártel de Guasave

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: abaten en Sinaloa a “Chuy González”, segundo al mando del Cártel de Guasave

Omar García Harfuch viaja a Sinaloa para revisar resultados de la estrategia de seguridad y fortalecer acciones contra el narco

FGR y Profepa marcan “un hito” con sanción de 19 mdp y 4 años de cárcel a un hombre por traficar buches de totoaba en Sonora

Nueve mexicanos son detenidos en California acusados de robar cargas de trenes: los ligan con el Cártel de Sinaloa

Desarticulan centro para la falsificación y venta de placas apócrifas en CDMX: seis implicados fueron detenidos

ENTRETENIMIENTO

Sofía Rivera Torres se defiende de las críticas con impactante cambio físico y se compara con Mariana Echeverría

Sofía Rivera Torres se defiende de las críticas con impactante cambio físico y se compara con Mariana Echeverría

Día de Muertos: famosos que nos dejaron antes de tiempo este 2026

Cuál es el estado de salud de la modelo que recibió un golpe de un dron por patada del conductor Ernesto Chavana

Sofía Rivera Torres habla sobre el reto de ser mamá de la hija de Eduardo Videgaray, a la que le lleva 15 años

“Pensé que tenía enemigos”: Karina Torres confiesa cómo veía a sus compañeros de La Casa de los Famosos

DEPORTES

Darby Allin y Hechicero encabezan la función de Día de Muertos del CMLL: cartelera completa y dónde verla

Darby Allin y Hechicero encabezan la función de Día de Muertos del CMLL: cartelera completa y dónde verla

¿Se va de México? La oferta sorpresa del Arsenal que sacudiría el futuro de Gilberto Mora

Carolina Panthers vs Green Bay Packers: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Semana 8 de la NFL desde México

México se despide del Mundial Sub 15 tras caer por goleada ante Ghana

Canelo Álvarez vs Christian Mbill EN VIVO: dónde, cómo y a qué hora ver la pelea por el título mundial