Vendían drogas a través de redes sociales: caen dos integrantes de Los Tlacos por distribución de droga en Iguala, Guerrero

Foto: Fiscalía de Guerrero

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Josué Jafet “N” y Fabis “N”, señalados como presuntos miembros del grupo delictivo de Los Tlacos, fueron detenidos por elementos de seguridad del estado de Guerrero y agentes federales durante actos de investigación en el municipio de Iguala de la Independencia.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que el arresto se efectuó el pasado martes, cuando el personal ministerial, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y de la Policía Estatal los localizaron en flagrancia.

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Al observar a los agentes, los dos sujetos intentaron darse a la fuga, pero fueron alcanzados y detenidos. Durante una revisión a los objetos que llevaban, los elementos de seguridad les aseguraron 6 bolsas de plástico con aproximadamente 3 kilogramos de hierba verde y seca con características de la marihuana, 10 bolsitas adicionales con la misma sustancia y una báscula digital.

Las autoridades informaron que las investigaciones refieren que Josué Jafet “N” y Fabis “N” serían presuntos miembros de Los Tlacos, relacionados con la venta y distribución de droga mediante redes sociales en el municipio de Iguala.

Foto: Fiscalía de Guerrero

Ambos hombres y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que continúe con las investigaciones correspondientes.

Arrestan al exoficial mayor del Ayuntamiento de Copalillo por extorsión a comerciantes, presuntamente vinculado con Los Tlacos

La captura en Iguala se suma a una serie de operativos recientes contra integrantes de Los Tlacos, organización también identificada como Cártel de la Sierra. Días antes, el 23 de octubre, fuerzas federales y estatales detuvieron a Samuel “N”, identificado como exoficial mayor del Ayuntamiento de Copalillo por presuntos nexos con el grupo criminal.

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El exfuncionario fue detenido junto a Pedro “N” y Heriberto “N”, en cumplimiento de órdenes de aprehensión por el delito de extorsión agravada contra comerciantes de Copalillo.

La acción se enmarcó en la Estrategia Nacional contra la Extorsión y fue encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Foto: Gabinete de Seguridad

Samuel Benítez Cantorán se desempeñó hasta marzo pasado como oficial mayor del Ayuntamiento de Copalillo y fue señalado por las autoridades como jefe de plaza y operador regional y financiero de Los Tlacos en ese municipio.

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Según las autoridades, los tres detenidos obligaban a comerciantes locales a comprarles diversos productos de la canasta básica, mediante amenazas e intimidaciones, como parte de un esquema de control y acaparamiento de insumos de primera necesidad en la región.

El Ayuntamiento de Copalillo se deslindó del exfuncionario tras conocerse la detención. En un boletín, la administración municipal señaló: “la detención policiaca hoy conocida públicamente, nada tiene que ver con esta administración municipal, pues corresponde al ámbito personal y legal del exservidor público”.

Además, explicó que desde el mes de marzo había dejado de fungir en el cargo que tenía asignado, por lo que ya no tenía ninguna relación con el Ayuntamiento.

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Foto: Gabinete de Seguridad

Durante el operativo fueron aseguradas armas de fuego, dosis de drogas y dinero en efectivo, aunque las autoridades no precisaron las cantidades ni las características de lo decomisado.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial que los requería en Guerrero, con el propósito de continuar las investigaciones y los peritajes correspondientes para determinar su situación jurídica.

Los Tlacos comenzaron a consolidarse en la zona serrana del estado tras la fragmentación de estructuras del narcotráfico que siguió a la muerte de Arturo Beltrán Leyva en diciembre de 2009, hecho que detonó disputas entre células regionales por corredores estratégicos y zonas de producción de amapola.

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