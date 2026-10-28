México

Cuál es el estado de salud de la modelo que recibió un golpe de un dron por patada del conductor Ernesto Chavana

Tras difundirse las imágenes del golpe en el rostro de la mujer, algunos espectadores pidieron el despido del presentador y manifestaron su respaldo a la modelo

Durante la transmisión en vivo del programa Es Show de Multimedios Televisión, el conductor Ernesto Chavana pateó un dron que volaba a baja altura en el foro. El artefacto impactó en el rostro de la modelo y colaboradora Isabella Rojas, quien cubrió su cara tras el golpe. Integrantes del elenco auxiliaron a la joven y la acompañaron fuera del estudio para recibir atención médica, mientras la emisión continuaba en el set.

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El conductor Ernesto Chavana quedó en el centro de la polémica luego de protagonizar un incidente durante la emisión de “Es Show”, programa de Multimedios Televisión, en Monterrey, Nuevo León. Durante la transmisión de este martes, el presentador pateó un dron que terminó impactando en el rostro de la modelo Isabella Rojas, conocida como “La Colombiana”, quien sufrió una lesión en el labio.

Las imágenes del momento comenzaron a circular en redes sociales y generaron preocupación entre los espectadores, especialmente por las consecuencias visibles del golpe. Tras lo ocurrido, Chavana ofreció disculpas, mientras que usuarios de distintas plataformas cuestionaron lo sucedido y solicitaron que hubiera consecuencias para el conductor.

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El golpe dejó una lesión visible en el labio de Isabella Rojas

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

En el video del incidente se aprecia cómo el dron sale proyectado después de recibir una patada y termina golpeando directamente el rostro de Rojas. El impacto le provocó una inflamación y una abertura en el labio, además de un sangrado que alcanzó parte de sus dientes.

La reacción de quienes se encontraban en el foro también quedó registrada. Una de las compañeras de la modelo se acercó para comprobar su estado y describió la lesión como una “laceración”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La escena generó inquietud entre quienes observaron la grabación, pues el golpe se produjo en una zona delicada del rostro. Algunos internautas expresaron dudas sobre la posibilidad de que el impacto hubiera afectado otras áreas, como las mejillas o los ojos, aunque no se proporcionó información que confirmara daños adicionales.

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El episodio rápidamente pasó de ser un momento ocurrido durante un programa de entretenimiento a convertirse en tema de conversación digital, con comentarios centrados tanto en la seguridad dentro del foro como en la reacción del conductor.

Ernesto Chavana ofrece disculpas tras la polémica

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Después de lo sucedido, Ernesto Chavana ofreció disculpas por el incidente que terminó con Isabella Rojas lesionada. El caso provocó cuestionamientos sobre las circunstancias en las que se produjo el golpe y sobre las precauciones necesarias al utilizar equipos como drones durante una transmisión televisiva.

La difusión de las imágenes incrementó las críticas hacia el presentador. Entre las reacciones que aparecieron en redes sociales hubo usuarios que consideraron que lo ocurrido debía tener consecuencias laborales y pidieron que Multimedios tomara medidas.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Otros mensajes se concentraron en la situación de Rojas y en la posibilidad de que buscara asesoría para denunciar lo ocurrido. Estas peticiones surgieron entre expresiones de respaldo a la modelo, aunque no se informó que hubiera presentado una denuncia formal.

Hasta el momento, las solicitudes de los usuarios en plataformas digitales forman parte de la reacción pública al incidente y no constituyen, por sí mismas, una determinación sobre posibles responsabilidades legales o laborales.

¿Cuál es el estado de salud de Isabella Rojas?

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Ante la preocupación generada por las imágenes, la producción de “Es Show” informó que Isabella Rojas “se encuentra bien”. El mensaje buscó responder a las dudas de los espectadores después de que se observara la lesión en su rostro durante el programa.

Sin embargo, la declaración de la producción no incluyó mayores detalles sobre una posible valoración médica, el tratamiento de la herida o la evolución posterior del labio de la modelo.

La situación también abrió una conversación sobre los riesgos de manipular o utilizar dispositivos tecnológicos en espacios donde se encuentran varias personas, especialmente cuando existe la posibilidad de que un equipo salga proyectado y golpee a alguien.

Mientras las imágenes continúan generando comentarios, el incidente mantiene la atención sobre Ernesto Chavana y el equipo de “Es Show”. Las disculpas del conductor y el mensaje de la producción sobre el estado de Rojas forman parte de las respuestas conocidas hasta ahora, en medio de las exigencias de usuarios que piden una explicación y medidas tras lo ocurrido en la televisión regiomontana.

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