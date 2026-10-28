“Retirar contenidos no garantiza protección”: presentan guía para proteger a menores tras decreto para regular uso de redes sociales en México

Dos estudiantes utilizan una computadora escolar en el contexto del debate sobre la protección de menores y la regulación de publicaciones digitales en México. (ChildFund)

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La organización internacional ChildFund México reconoció el decreto presidencial que obliga a las plataformas digitales a regular contenidos para menores de edad. Advirtió, sin embargo, que retirar publicaciones no garantiza una protección efectiva y que la supervisión parental es fundamental. Como parte de su apoyo, compartió su plataforma de aprendizaje y la Guía de acompañamiento para personas cuidadoras en casos de violencia digital contra niñas, niños y adolescentes, dirigida a servidores públicos y docentes.

¿Qué dice el decreto presidencial?

La presidenta Claudia Sheinbaum emitió el decreto el 14 de octubre, que las plataformas digitales tendrán un mes para implementarlo. Entre sus principales obligaciones están:

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Retirar de inmediato cuentas o contenidos que promuevan violencia.

Clasificar contenidos por edad y verificar la edad de los usuarios.

Activar de forma predeterminada la configuración de privacidad y seguridad más protectora para menores.

Ofrecer herramientas de supervisión para madres, padres o tutores, y mecanismos de reporte.

La guía ofrece herramientas de acompañamiento a infancias

El documento brinda herramientas para identificar distintas formas de violencia digital, reconocer señales de alerta y fomentar una comunicación abierta con niñas, niños y adolescentes. Su enfoque combina prevención, identificación de riesgos, preservación de evidencia y canalización ante autoridades cuando pueda haber un delito. También plantea que el acceso digital es un derecho de la infancia, pero que requiere acompañamiento adulto y protección de datos.

La guía clasifica las amenazas en cuatro categorías:

Contacto: interacción con desconocidos o adultos que falsean su identidad. El 53% de niñas y niños encuestados reportó que desconocidos los siguen en redes, y al 12% le pidieron fotografías privadas.

Contenido: pornografía, violencia, discursos de odio, material sobre autolesiones o retos peligrosos.

Conducta: publicaciones ofensivas o agresiones entre pares favorecidas por el anonimato.

Privacidad: difusión de nombres, domicilios, teléfonos o contraseñas.

Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones citados por ChildFund México, el 80% de niñas y niños se conecta por celular, el 69% usa redes sociales y el 96% consume contenidos desde casa. Las plataformas más reportadas son WhatsApp (66%), YouTube (55%), TikTok (49%) y Facebook (34%).

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ChildFund México presenta una guía para personas cuidadoras orientada a la atención de la violencia digital contra niñas, niños y adolescentes en el país. (ChildFund)

La guía distingue entre ciberbullying (violencia entre menores), ciberacoso, grooming, morphing, sexting y explotación sexual facilitada por la tecnología. Cuando hay una persona adulta agresora, recomienda reportar de inmediato a fiscalías, Policía Cibernética o Guardia Nacional, mediante el 088. En todos los casos indica conservar capturas, mensajes, perfiles y enlaces, ya que pueden servir como evidencia.

Una encuesta de 2023 de ChildFund México y Comunicación Política Aplicada reveló que el 67% identifica el descuido de las personas cuidadoras como causa principal de la violencia digital, y el 58% señala la falta de regulación de internet. Entre las medidas sugeridas figuran registrar la edad real al abrir cuentas, usar controles parentales y evitar publicaciones públicas sobre menores.

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