México

“Retirar contenidos no garantiza protección”: presentan guía para proteger a menores tras decreto para regular uso de redes sociales en México

ChildFund presenta guía para proteger a menores en internet tras la publicación presidencial que busca regular el contenido en redes sociales

Dos niños de espaldas sentados frente al monitor de una computadora de escritorio con cuadernos sobre la mesa en un aula
Dos estudiantes utilizan una computadora escolar en el contexto del debate sobre la protección de menores y la regulación de publicaciones digitales en México. (ChildFund)
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La organización internacional ChildFund México reconoció el decreto presidencial que obliga a las plataformas digitales a regular contenidos para menores de edad. Advirtió, sin embargo, que retirar publicaciones no garantiza una protección efectiva y que la supervisión parental es fundamental. Como parte de su apoyo, compartió su plataforma de aprendizaje y la Guía de acompañamiento para personas cuidadoras en casos de violencia digital contra niñas, niños y adolescentes, dirigida a servidores públicos y docentes.

¿Qué dice el decreto presidencial?

La presidenta Claudia Sheinbaum emitió el decreto el 14 de octubre, que las plataformas digitales tendrán un mes para implementarlo. Entre sus principales obligaciones están:

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  • Retirar de inmediato cuentas o contenidos que promuevan violencia.
  • Clasificar contenidos por edad y verificar la edad de los usuarios.
  • Activar de forma predeterminada la configuración de privacidad y seguridad más protectora para menores.
  • Ofrecer herramientas de supervisión para madres, padres o tutores, y mecanismos de reporte.

La guía ofrece herramientas de acompañamiento a infancias

El documento brinda herramientas para identificar distintas formas de violencia digital, reconocer señales de alerta y fomentar una comunicación abierta con niñas, niños y adolescentes. Su enfoque combina prevención, identificación de riesgos, preservación de evidencia y canalización ante autoridades cuando pueda haber un delito. También plantea que el acceso digital es un derecho de la infancia, pero que requiere acompañamiento adulto y protección de datos.

La guía clasifica las amenazas en cuatro categorías:

  • Contacto: interacción con desconocidos o adultos que falsean su identidad. El 53% de niñas y niños encuestados reportó que desconocidos los siguen en redes, y al 12% le pidieron fotografías privadas.
  • Contenido: pornografía, violencia, discursos de odio, material sobre autolesiones o retos peligrosos.
  • Conducta: publicaciones ofensivas o agresiones entre pares favorecidas por el anonimato.
  • Privacidad: difusión de nombres, domicilios, teléfonos o contraseñas.

Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones citados por ChildFund México, el 80% de niñas y niños se conecta por celular, el 69% usa redes sociales y el 96% consume contenidos desde casa. Las plataformas más reportadas son WhatsApp (66%), YouTube (55%), TikTok (49%) y Facebook (34%).

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Portada con el logotipo de ChildFund México y una fotografía de una mujer junto a una menor que observa un teléfono móvil en una sala
ChildFund México presenta una guía para personas cuidadoras orientada a la atención de la violencia digital contra niñas, niños y adolescentes en el país. (ChildFund)

La guía distingue entre ciberbullying (violencia entre menores), ciberacoso, grooming, morphing, sexting y explotación sexual facilitada por la tecnología. Cuando hay una persona adulta agresora, recomienda reportar de inmediato a fiscalías, Policía Cibernética o Guardia Nacional, mediante el 088. En todos los casos indica conservar capturas, mensajes, perfiles y enlaces, ya que pueden servir como evidencia.

Una encuesta de 2023 de ChildFund México y Comunicación Política Aplicada reveló que el 67% identifica el descuido de las personas cuidadoras como causa principal de la violencia digital, y el 58% señala la falta de regulación de internet. Entre las medidas sugeridas figuran registrar la edad real al abrir cuentas, usar controles parentales y evitar publicaciones públicas sobre menores.

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