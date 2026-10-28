Amistades, redes sociales y familiares colaboran con el crimen organizado para el reclutamiento de menores en México, explica especialista

Un fotomontaje ilustra el uso de plataformas digitales para el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos delictivos en México. (Jesus Avilés)

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El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado en México se apoya cada vez más en círculos cercanos: amistades, entornos familiares y plataformas digitales, de acuerdo con la Dra. Marisol Ochoca Elizondo, directora del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana (IBERO), quien advirtió que la captación no se limita al uso de la fuerza.

Según la especialista, el acercamiento puede comenzar con una invitación aparentemente voluntaria, una oferta de trabajo o la promesa de dinero, protección y reconocimiento. Identificó a adolescentes entre 12 y 17 años como la población más expuesta.

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En algunas regiones del país es más frecuente que los adolescentes convivan con familiares, amistades o conocidos con vínculos en actividades delictivas, lo que facilita que los grupos les ofrezcan integrarse a sus economías ilegales. En esos contextos, delinquir puede percibirse como una forma habitual de obtener ingresos.

El contacto también ocurre en escuelas, espacios de convivencia y plazas comerciales. Ochoa Elizondo mencionó casos identificados en Guadalajara, Jalisco, y zonas periféricas, donde un joven puede convertirse en intermediario para atraer a otros, sin que sus familias lo sepan.

El riesgo aumenta si los menores son trasladados a otros territorios, lo que puede derivar en desplazamiento y desaparición.

Redes sociales: ofertas falsas y grooming

La académica refirió que el Centro Nacional de Inteligencia ha detectado alrededor de mil 800 páginas vinculadas con la captación delictiva de jóvenes, y destacó su preocupación por TikTok.

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Las vías que enumeró son:

Anuncios de trabajo con ingresos atractivos.

Conversaciones privadas con supuestos empleadores.

Grooming , que aprovecha vínculos emocionales y expectativas económicas.

Videojuegos y otros espacios digitales.

Mencionó además el decreto presidencial emitido el 14 de octubre de 2026, que contempla que las plataformas detecten, reporten y retiren contenidos que inciten a la violencia o pongan en riesgo a menores.

Menores de edad interactúan con teléfonos y una tableta mostrando notificaciones de redes sociales, con un gran círculo rojo de prohibición a la derecha - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la especialista, estos grupos aprovechan necesidades emocionales y sociales. En comunidades con familias fragmentadas o pocas redes de apoyo, una organización criminal puede ofrecer identidad y pertenencia.

Algunos adolescentes entienden que pueden morir o ejercer violencia, pero priorizan beneficios inmediatos, como ingresos o reconocimiento.

Ochoa Elizondo señaló que el reclutamiento ya no es un fenómeno exclusivamente masculino, por lo que la prevención debe incluir a niñas y adolescentes.

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Investigar antes de criminalizar

Subrayó que un menor detenido, incluso con armas o drogas, no debe ser tratado automáticamente como delincuente. Las autoridades deben investigar si actuaba bajo amenazas, subordinación o explotación, con intervención de las instancias de protección de la infancia.

La respuesta, concluyó, exige coordinación entre seguridad, fiscalías y protección de menores, además de atender la violencia y la falta de redes de apoyo.