La Sonora Dinamita cancela concierto y acusa de inclumplimiento de contrato: cómo solicitar un reembolso

El espectáculo cancelado, denominado “Dos Leyendas, Una Sola Noche”, reunía en formato sinfónico a la Sonora Dinamita junto a La Sonora Santanera. El anuncio se difundió a través de un comunicado firmado por la mánager de la agrupación, Xíu García. (La Sonora Dinamita Instagram)

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La Sonora Dinamita de Lucho Argaín anunció que no se presentará este jueves 29 de octubre en el Teatro Reforma del puerto de Veracruz. La agrupación atribuyó la cancelación al incumplimiento de los empresarios responsables del evento, encabezados por Juan Carlos Patraca Carreño.

El espectáculo cancelado, denominado “Dos Leyendas, Una Sola Noche”, reunía en formato sinfónico a la Sonora Dinamita junto a La Sonora Santanera. El anuncio se difundió a través de un comunicado firmado por la mánager de la agrupación, Xíu García.

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La agrupación ya compartió que se encuentra rumbo a Colombia (Historias/Instagram)

Por qué se canceló el show en Veracruz

El concierto no se realizará porque, según la agrupación, los organizadores no pagaron los anticipos en las fechas pactadas y luego se negaron a cubrir el hospedaje del grupo, pese a que esa condición figuraba en el contrato firmado por ambas partes. Ante el reclamo, el empresario respondió que la fecha quedaría cancelada si la Sonora no aceptaba viajar sin hospedaje.

De acuerdo con el comunicado, la presentación había sido contratada originalmente para el 1 de noviembre en Acapulco. A pedido del propio empresario, la agrupación aceptó trasladar la fecha y la sede al 29 de octubre en Veracruz, con disposición total de cumplir.

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Sin embargo, el incumplimiento de los compromisos económicos y logísticos se mantuvo. El 27 de octubre, dos días antes del show, la Sonora intentó una última negociación para evitar perjudicar al público que ya había comprado boleto.

La respuesta de los organizadores fue un ultimátum: viajar sin hospedaje o cancelar. El concierto quedó sin efecto prácticamente un día antes de su realización.

La Sonora Dinamita de Lucho Argaín anuncia la cancelación de su presentación programada en el Teatro Reforma de Veracruz por incumplimiento contractual de los organizadores. (La Sonora Dinamita Facebook)

Un antecedente en Puebla con versiones distintas

La agrupación señaló que no es la primera vez que enfrenta este tipo de situación con los mismos empresarios. Según su comunicado, ya le habían cancelado una presentación programada para el 10 de octubre en Puebla, apenas cuatro días antes del evento.

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Sobre ese episodio circula una versión distinta. De acuerdo con información disponible sobre los conciertos programados en Puebla ese mes, la función del 10 de octubre en el Auditorio Arema no se habría cancelado, sino pospuesto por causas de fuerza mayor, con nueva fecha fijada para el 19 de febrero de 2027 y boletos vigentes para esa reprogramación.

Las dos versiones coinciden en que la fecha original de octubre no se concretó, aunque difieren sobre si se trató de una cancelación definitiva o de un aplazamiento. La Sonora no ofreció precisiones adicionales sobre esta discrepancia en su comunicado.

La postura de la agrupación

“Como agrupación profesional, defendemos el respeto a los acuerdos, la seriedad en la contratación y el cumplimiento de las condiciones necesarias para garantizar cada presentación”, señaló la Sonora en su comunicado.

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La agrupación remarcó que su compromiso con el público es absoluto y que espera la misma responsabilidad de quienes contratan sus servicios. Además, aclaró que en ningún momento solicitó cancelar el show ni se negó a cumplir con sus obligaciones.

Por último, advirtió que se reserva el derecho de reclamar los gastos, daños y perjuicios que correspondan por el incumplimiento contractual.

Cómo tramitar el reembolso de boletos

Quienes hayan adquirido entradas para el concierto en Veracruz podrán solicitar información y gestionar su reembolso directamente con la boletera donde realizaron la compra y con el Teatro Reforma, de acuerdo con las políticas de cada uno.

La Sonora Dinamita lamentó los inconvenientes ocasionados a sus seguidores, reiteró que la cancelación no responde a una falta de disposición para presentarse y pidió al público guiarse únicamente por la información difundida en sus canales oficiales.

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Agenda confirmada pese al conflicto en Veracruz

Conferencia de prensa con la agrupación de música tropical La Sonora Dinamita, donde presentaron su proxima gira "63.SD" a presentarse en el Auditorio Nacional. (CUARTOSCURO)

La cancelación del show en el Teatro Reforma no afecta el resto del calendario de presentaciones que la agrupación mantiene en los próximos días. La Sonora Dinamita participará en varios escenarios durante el puente de Día de Muertos y en festivales programados para noviembre.

Uno de los compromisos más cercanos es su participación en el Festival Internacional de Día de Muertos de Tláhuac (FIDDEM) 2026, en la Ciudad de México. La agrupación se presentará el sábado 31 de octubre, de 20.00 a 22.00 horas, en el Bosque de Tláhuac, como parte de una cartelera gratuita que se extiende del 30 de octubre al 2 de noviembre.

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Ese mismo día, en el mismo escenario, la Sonora Dinamita compartirá jornada con El Poder del Norte, que tomará el espacio inmediatamente después, de 22.00 a 00.00 horas. La explanada de la alcaldía Tláhuac, por su parte, recibirá presentaciones paralelas de otros artistas, entre ellos Cadetes de Linares el viernes 30 y Emmanuel el domingo 1 de noviembre.

El festival de Tláhuac, que combina música con actividades culturales por las tradiciones de Día de Muertos, se reparte en seis escenarios de la demarcación: el Bosque de Tláhuac, la explanada de la alcaldía, la Plaza Juárez de San Andrés Mixquic, Santiago Zapotitlán, el Lago de los Reyes Aztecas y San Francisco Tlaltenco.

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Presentación en Acapulco y cierre de año

La Sonora Dinamita también figura en el cartel del Festival de las Almas 2026, que se realiza en Valle de Bravo, Estado de México, del 30 de octubre al 7 de noviembre con entrada libre en todos sus conciertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del compromiso en Tláhuac, la agenda pública de presentaciones de la agrupación incluye una fecha en Acapulco, en Playa Tamarindos, prevista para el 12 de noviembre, apenas unos días después del episodio de Veracruz.

La Sonora Dinamita también figura en el cartel del Festival de las Almas 2026, que se realiza en Valle de Bravo, Estado de México, del 30 de octubre al 7 de noviembre con entrada libre en todos sus conciertos. La agrupación se presentará el 6 de noviembre en el escenario La Velaría, a las 20:00 horas, un día antes del cierre de la edición a cargo de Alejandra Guzmán.

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Ese festival, organizado por la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, reúne a artistas de distintos géneros a lo largo de la semana, entre ellos Ximena Sariñana, Majo Aguilar, Edgar Oceransky y la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM).

Más adelante, la agrupación tiene prevista una presentación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, programada para el 21 de febrero de 2027, según la agenda pública disponible sobre sus próximas fechas. Esa fecha se suma al calendario que la agrupación arrastra entre México y Estados Unidos en los meses recientes.

Ninguna de estas presentaciones forma parte del conflicto contractual que derivó en la cancelación de Veracruz, que hasta el momento se mantiene como un caso aislado vinculado directamente a los empresarios encabezados por Patraca Carreño.