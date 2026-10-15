De la cocina a la limpieza: 4 formas prácticas y sencillas de aprovechar las cáscaras de naranja

La ralladura de naranja aporta aroma y sabor a masas, rellenos y postres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las cáscaras de naranja pueden aprovecharse en preparaciones dulces, bebidas y algunas tareas domésticas. Siempre que se lave la fruta antes de pelarla y se retire la parte blanca, que aporta amargor. Su reutilización suma aroma y sabor a preparaciones cotidianas y reduce residuos orgánicos.

La ralladura de naranja aporta aroma y sabor a masas, rellenos y postres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. La ralladura concentra los aceites esenciales de la fruta

La ralladura de naranja concentra aceites esenciales que aportan aroma y sabor a bebidas, postres y preparaciones caseras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La parte exterior coloreada de la piel concentra aceites esenciales. Sarah Brekke, exresponsable de cocina de pruebas de Better Homes & Gardens, sitio especializado en hogares, explicó que la ralladura aporta aroma y sabor sin las notas amargas de la médula o parte blanca. Por eso, el primer paso consiste en separar con cuidado esa capa exterior de la piel.

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Antes de rallar, cortar o exprimir, conviene lavar las naranjas enteras con agua corriente. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda enjuagar bien todas las frutas y verduras. Incluso aquellas cuya piel no se come, para evitar que la suciedad o bacterias de la superficie pasen al interior durante el corte o el pelado.

Las pieles confitadas funcionan como decoración comestible en preparaciones dulces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También desaconseja usar jabón, detergentes o lavados comerciales sobre los alimentos. La cáscara lavada puede emplearse de estas maneras en la cocina:

Rallar únicamente la capa naranja para incorporar a masas, rellenos o postres.

Cortar tiras y confitarlas para decorar elaboraciones dulces.

Dejar pieles en infusión para aromatizar almíbares, aceites, vinagres o bebidas alcohólicas.

Usarlas como adorno en cócteles, en especial en tragos que admiten un toque cítrico.

Agregar una pequeña cantidad con miel a una infusión de té.

Para evitar el gusto amargo, Brekke aconseja recortar o raspar la parte blanca con un cuchillo pequeño o un pelador. La cantidad debe ser moderada: la piel tiene un perfil aromático más concentrado que el jugo y la pulpa.

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2. Las infusiones y adornos aprovechan el perfume cítrico

Las cáscaras de naranja maceradas en vinagre permiten preparar un rociador casero para la limpieza general de superficies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tiras de piel pueden aportar un aroma reconocible a bebidas y postres sin necesidad de utilizar el fruto completo. En el caso de los almíbares, se incorporan durante la cocción y luego se retiran. Para las bebidas alcohólicas o los aceites, la propuesta es dejarlas en infusión; el tiempo dependerá de la intensidad buscada y de la preparación.

La higiene sigue siendo necesaria en estos usos. La FDA advierte que el lavado reduce las bacterias presentes en la superficie, pero no las elimina por completo. También recomienda lavarse las manos y limpiar los utensilios antes de manipular cítricos, además de desechar las zonas dañadas o podridas.

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En repostería, las pieles confitadas funcionan como un acabado comestible. En bebidas, una tira de cáscara puede perfumar la copa al liberar sus aceites al torcerla sobre el líquido. Estas aplicaciones permiten aprovechar el material que suele descartarse después de exprimir o consumir una naranja.

3. El vinagre con cáscaras sirve para limpieza general, no para desinfectar

El vinagre con cáscaras permite preparar un líquido de limpieza general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuera de la cocina, Brekke propuso guardar cáscaras en un frasco con vinagre blanco y dejar la mezcla reposar durante un par de semanas para obtener un líquido de limpieza de uso general.

También sugirió colocar algunos trozos en el triturador de residuos para aportar olor cítrico, o calentar pieles en un recipiente con agua dentro del microondas hasta que hierva: el vapor facilita luego retirar restos del interior.

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El vapor de las pieles calentadas con agua facilita retirar restos del microondas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estas alternativas no deben presentarse como desinfectantes. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) distingue la limpieza de la desinfección. Aconseja reservar los desinfectantes para superficies con posible contaminación o mucho contacto. Para este último fin, corresponde utilizar productos registrados y aplicarlos según sus instrucciones.

Las cáscaras también pueden aromatizar una olla con agua y especias enteras a fuego bajo. En todos los casos, hay que evitar mezclar preparados caseros con otros productos de limpieza. En especial sustancias desconocidas, y mantenerlos fuera del alcance de niños y mascotas.

4. Los restos vegetales pueden ir al compost con una mezcla equilibrada

Los restos de naranja se integran al compost convencional junto con materiales marrones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando ya no se usan en cocina o limpieza, estos restos vegetales pueden compostarse. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recomienda combinar una parte de materiales verdes, como restos de frutas y verduras, con dos o tres partes de materiales marrones. Entre ellos hojas secas, ramas finas o papel sin plastificar, y mantener la mezcla húmeda.

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La entidad incluye los restos de frutas entre los materiales adecuados para una compostera doméstica, aunque aconseja evitar los cítricos en sistemas con lombrices. Así, pueden integrarse a una pila convencional equilibrada, pero conviene no añadirlos a recipientes destinados al vermicompostaje.