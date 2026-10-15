Tendencias

De la cocina a la limpieza: 4 formas prácticas y sencillas de aprovechar las cáscaras de naranja

Antes de desechar los restos de la fruta, conviene considerar sus posibles aplicaciones gastronómicas y domésticas, con una correcta manipulación desde el lavado inicial

Ilustración de naranjas enteras y cortadas, cáscaras de naranja en un cuenco y sobre una tabla de madera, y un pelador.
La ralladura de naranja aporta aroma y sabor a masas, rellenos y postres. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las cáscaras de naranja pueden aprovecharse en preparaciones dulces, bebidas y algunas tareas domésticas. Siempre que se lave la fruta antes de pelarla y se retire la parte blanca, que aporta amargor. Su reutilización suma aroma y sabor a preparaciones cotidianas y reduce residuos orgánicos.

Infografía sobre usos de la cáscara de naranja con ilustraciones de lavado, rallado, frascos, atomizador y compostera.
La ralladura de naranja aporta aroma y sabor a masas, rellenos y postres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. La ralladura concentra los aceites esenciales de la fruta

Manos vierten líquido en una botella marrón con un embudo. Cáscaras de naranja, una botella con atomizador y un cuenco con líquido sobre una mesa de madera.
La ralladura de naranja concentra aceites esenciales que aportan aroma y sabor a bebidas, postres y preparaciones caseras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La parte exterior coloreada de la piel concentra aceites esenciales. Sarah Brekke, exresponsable de cocina de pruebas de Better Homes & Gardens, sitio especializado en hogares, explicó que la ralladura aporta aroma y sabor sin las notas amargas de la médula o parte blanca. Por eso, el primer paso consiste en separar con cuidado esa capa exterior de la piel.

PUBLICIDAD

Antes de rallar, cortar o exprimir, conviene lavar las naranjas enteras con agua corriente. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda enjuagar bien todas las frutas y verduras. Incluso aquellas cuya piel no se come, para evitar que la suciedad o bacterias de la superficie pasen al interior durante el corte o el pelado.

Tiras de cáscara de naranja confitada con azúcar dentro de un frasco de vidrio con cierre metálico, sobre un fondo verde.
Las pieles confitadas funcionan como decoración comestible en preparaciones dulces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También desaconseja usar jabón, detergentes o lavados comerciales sobre los alimentos. La cáscara lavada puede emplearse de estas maneras en la cocina:

  • Rallar únicamente la capa naranja para incorporar a masas, rellenos o postres.
  • Cortar tiras y confitarlas para decorar elaboraciones dulces.
  • Dejar pieles en infusión para aromatizar almíbares, aceites, vinagres o bebidas alcohólicas.
  • Usarlas como adorno en cócteles, en especial en tragos que admiten un toque cítrico.
  • Agregar una pequeña cantidad con miel a una infusión de té.

Para evitar el gusto amargo, Brekke aconseja recortar o raspar la parte blanca con un cuchillo pequeño o un pelador. La cantidad debe ser moderada: la piel tiene un perfil aromático más concentrado que el jugo y la pulpa.

PUBLICIDAD

2. Las infusiones y adornos aprovechan el perfume cítrico

Una botella pulverizadora y un frasco con líquido ámbar y cítricos junto a rodajas de naranja, limones y un paño en una encimera.
Las cáscaras de naranja maceradas en vinagre permiten preparar un rociador casero para la limpieza general de superficies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tiras de piel pueden aportar un aroma reconocible a bebidas y postres sin necesidad de utilizar el fruto completo. En el caso de los almíbares, se incorporan durante la cocción y luego se retiran. Para las bebidas alcohólicas o los aceites, la propuesta es dejarlas en infusión; el tiempo dependerá de la intensidad buscada y de la preparación.

La higiene sigue siendo necesaria en estos usos. La FDA advierte que el lavado reduce las bacterias presentes en la superficie, pero no las elimina por completo. También recomienda lavarse las manos y limpiar los utensilios antes de manipular cítricos, además de desechar las zonas dañadas o podridas.

En repostería, las pieles confitadas funcionan como un acabado comestible. En bebidas, una tira de cáscara puede perfumar la copa al liberar sus aceites al torcerla sobre el líquido. Estas aplicaciones permiten aprovechar el material que suele descartarse después de exprimir o consumir una naranja.

3. El vinagre con cáscaras sirve para limpieza general, no para desinfectar

cascara de naranja-VisualesIA
El vinagre con cáscaras permite preparar un líquido de limpieza general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuera de la cocina, Brekke propuso guardar cáscaras en un frasco con vinagre blanco y dejar la mezcla reposar durante un par de semanas para obtener un líquido de limpieza de uso general.

También sugirió colocar algunos trozos en el triturador de residuos para aportar olor cítrico, o calentar pieles en un recipiente con agua dentro del microondas hasta que hierva: el vapor facilita luego retirar restos del interior.

Conoce por qué debes poner cáscaras de naranja en el microondas.
El vapor de las pieles calentadas con agua facilita retirar restos del microondas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estas alternativas no deben presentarse como desinfectantes. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) distingue la limpieza de la desinfección. Aconseja reservar los desinfectantes para superficies con posible contaminación o mucho contacto. Para este último fin, corresponde utilizar productos registrados y aplicarlos según sus instrucciones.

Las cáscaras también pueden aromatizar una olla con agua y especias enteras a fuego bajo. En todos los casos, hay que evitar mezclar preparados caseros con otros productos de limpieza. En especial sustancias desconocidas, y mantenerlos fuera del alcance de niños y mascotas.

4. Los restos vegetales pueden ir al compost con una mezcla equilibrada

Cáscaras de naranja en distintos estados de descomposición sobre tierra oscura con musgo verde, hojas caídas, raíces expuestas y pequeñas piedras.
Los restos de naranja se integran al compost convencional junto con materiales marrones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando ya no se usan en cocina o limpieza, estos restos vegetales pueden compostarse. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recomienda combinar una parte de materiales verdes, como restos de frutas y verduras, con dos o tres partes de materiales marrones. Entre ellos hojas secas, ramas finas o papel sin plastificar, y mantener la mezcla húmeda.

La entidad incluye los restos de frutas entre los materiales adecuados para una compostera doméstica, aunque aconseja evitar los cítricos en sistemas con lombrices. Así, pueden integrarse a una pila convencional equilibrada, pero conviene no añadirlos a recipientes destinados al vermicompostaje.

Temas Relacionados

NaranjaLimpiezaReciclajeNewsroom BUECáscaraLimpiarAceites

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alzheimer: cuál es el hábito que podría retrasar el deterioro cognitivo en personas con riesgo genético de la enfermedad

Un estudio que siguió durante 22 años a casi 18.000 adultos en los Estados Unidos encontró una asociación favorable entre una práctica cotidiana y la evolución de la memoria y el pensamiento

Alzheimer: cuál es el hábito que podría retrasar el deterioro cognitivo en personas con riesgo genético de la enfermedad

Por qué el bicarbonato puede ayudar a reducir la acidez de la salsa de tomate y qué precaución hay que tener al usarlo bien

El compuesto alcalino puede equilibrar el gusto de la preparación, pero no debe emplearse en conservas ni considerarse una solución médica para el ardor frecuente

Por qué el bicarbonato puede ayudar a reducir la acidez de la salsa de tomate y qué precaución hay que tener al usarlo bien

Qué es la histamina y por qué puede afectar el bienestar diario

El médico genetista, Jorge Dotto, presentó en Infobae a las Nueve su libro, El fin de las intolerancias. Sostuvo que esta sustancia química natural interviene en funciones vinculadas con el sueño, el sistema digestivo y las migrañas

Qué es la histamina y por qué puede afectar el bienestar diario

El método 6-3 para mantenerse fuerte a partir de los 40 años

Seis movimientos básicos, una progresión gradual y sesiones repartidas durante la semana forman el esquema que impulsa el preparador físico Judd Lienhard

El método 6-3 para mantenerse fuerte a partir de los 40 años

Un estudio reveló por qué un fármaco usado para tratar la hipertensión puede activar la grasa parda y mejorar el metabolismo

Un análisis de más de 100.000 historias clínicas detectó que el medicamento, recetado desde hace décadas para la presión arterial elevada, se asocia con mayor actividad de este tejido que quema calorías y con mejores indicadores cardiovasculares

Un estudio reveló por qué un fármaco usado para tratar la hipertensión puede activar la grasa parda y mejorar el metabolismo

DEPORTES

30 fotos del entierro y el último adiós a Jorge Locomotora Castro

30 fotos del entierro y el último adiós a Jorge Locomotora Castro

Expectativa en Alpine por la presentación de un ingeniero estrella de la Fórmula 1: “Llevaremos al equipo a un nivel diferente”

Un entrenador de gimnasia juvenil escondió una cámara en el baño de su gimnasio y grabó a al menos 10 niñas: lo condenaron a 90 años de prisión

Una atleta de 25 años murió tras descompensarse a 500 metros de la meta en la media maratón de Seúl en Corea del Sur: la estremecedora carta del amigo

Suspendieron por 24 años a un tenista tras ser acusado de reclutar jugadores para una red de amaño de partidos

TELESHOW

De bailarín de Emanuel Ortega a conductor: el recuerdo de Roberto Funes Ugarte que se viralizó

De bailarín de Emanuel Ortega a conductor: el recuerdo de Roberto Funes Ugarte que se viralizó

El filoso comentario de Dalila contra Barby Silenzi, la pareja de El Polaco: “Te merecés una mina muchísimo mejor”

La indirecta de Damián Betular a Maru Botana al aire de Masterchef: “Para eso me pagan”

U2 vuelve a la Argentina y promete “el show más grande del mundo”

La revelación de Barbie Simons a 30 años de la muerte de su padre, Leonardo: “Quise pedir ayuda, pero un adulto me dijo que no podía hacerlo”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras ampliará a 3,400 los trabajadores que viajarán a España en 2027

Honduras ampliará a 3,400 los trabajadores que viajarán a España en 2027

La Procuraduría General de Guatemala investiga posible negligencia de los padres tras el velorio de una adolescente en Sacapulas

Cuatro días en el mar y un sueño truncado: La travesía del balsero cubano rescatado y repatriado

Cáncer de próstata es el más frecuente entre los hombres en Panamá y puede avanzar sin síntomas

El minuto cero de un terremoto: qué reveló el simulacro de El Salvador sobre evacuación, rescate y fallas de respuesta