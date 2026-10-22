Receta de galletas de vainilla con chips de chocolate, rápida y fácil

Las galletas de vainilla con chips de chocolate son una preparación simple de repostería hecha con manteca, azúcar, huevo, harina y esencia de vainilla. Los chips de chocolate aportan sabor y textura, mientras que la masa permite obtener galletas tiernas en el centro y ligeramente doradas en los bordes.
Esta receta es rápida porque no requiere amasado ni un reposo prolongado. Se prepara en aproximadamente 30 minutos y rinde cerca de 24 unidades, ideales para acompañar el mate, el café o una merienda casera.
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Receta de galletas de vainilla con chips de chocolate
La masa se prepara con una mezcla sencilla, que luego se divide en porciones y se lleva al horno hasta que las galletas adquieren una textura tierna y bordes levemente dorados.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos.
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 10 a 12 minutos por tanda.
Ingredientes
- 120 gr de manteca a temperatura ambiente.
- 150 gr de azúcar.
- 1 huevo.
- 2 cucharaditas de esencia de vainilla.
- 220 gr de harina 0000.
- 1 cucharadita de polvo para hornear.
- 1 pizca de sal.
- 150 gr de chips de chocolate.
- 1 cucharada de leche, solo si la masa queda demasiado firme.
Cómo hacer galletas de vainilla con chips de chocolate, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 ℃. Cubrir una placa con papel manteca o enmantecarla ligeramente.
- Batir la manteca con el azúcar durante 2 a 3 minutos, hasta obtener una crema suave.
- Agregar el huevo y la esencia de vainilla. Batir hasta integrar por completo.
- Tamizar la harina, el polvo para hornear y la sal. Incorporar los ingredientes secos de a poco, mezclando con espátula.
- Agregar los chips de chocolate y distribuirlos de manera pareja. Si la masa queda demasiado dura, sumar 1 cucharada de leche.
- Formar porciones con una cuchara y colocarlas sobre la placa, dejando 5 cm de separación entre cada una.
- No aplastar demasiado las porciones, porque las galletas se expanden durante la cocción.
- Hornear durante 10 a 12 minutos, hasta que los bordes estén apenas dorados y el centro todavía se vea blando.
- Retirar la placa y dejar reposar las galletas durante 5 minutos antes de pasarlas a una rejilla. Terminarán de afirmarse mientras se enfrían.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 24 galletas medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Estimación por 1 galleta:
- Calorías: 145 kcal.
- Grasas: 7 gr.
- Carbohidratos: 19 gr.
- Proteínas: 2 gr.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Guardar las galletas completamente frías en un recipiente hermético, a temperatura ambiente, durante 4 a 5 días. También se pueden conservar en la heladera durante 7 días, aunque la textura puede volverse un poco más firme.
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Para freezar, colocar las galletas en una bolsa o recipiente apto para freezer durante un máximo de 2 meses. Descongelar a temperatura ambiente antes de consumir.
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