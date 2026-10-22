Receta de galletas de vainilla con chips de chocolate, rápida y fácil

La receta clásica de galletas con chips de chocolate requiere treinta minutos de tiempo total y rinde 24 unidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las galletas de vainilla con chips de chocolate son una preparación simple de repostería hecha con manteca, azúcar, huevo, harina y esencia de vainilla. Los chips de chocolate aportan sabor y textura, mientras que la masa permite obtener galletas tiernas en el centro y ligeramente doradas en los bordes.

Esta receta es rápida porque no requiere amasado ni un reposo prolongado. Se prepara en aproximadamente 30 minutos y rinde cerca de 24 unidades, ideales para acompañar el mate, el café o una merienda casera.

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Receta de galletas de vainilla con chips de chocolate

La masa se prepara con una mezcla sencilla, que luego se divide en porciones y se lleva al horno hasta que las galletas adquieren una textura tierna y bordes levemente dorados.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos.

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 10 a 12 minutos por tanda.

La masa de vainilla no necesita amasado ni periodos de descanso prolongados antes de la cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

120 gr de manteca a temperatura ambiente.

150 gr de azúcar.

1 huevo.

2 cucharaditas de esencia de vainilla.

220 gr de harina 0000.

1 cucharadita de polvo para hornear.

1 pizca de sal.

150 gr de chips de chocolate.

1 cucharada de leche, solo si la masa queda demasiado firme.

Cómo hacer galletas de vainilla con chips de chocolate, paso a paso

Precalentar el horno a 180 ℃. Cubrir una placa con papel manteca o enmantecarla ligeramente. Batir la manteca con el azúcar durante 2 a 3 minutos, hasta obtener una crema suave. Agregar el huevo y la esencia de vainilla. Batir hasta integrar por completo. Tamizar la harina, el polvo para hornear y la sal. Incorporar los ingredientes secos de a poco, mezclando con espátula. Agregar los chips de chocolate y distribuirlos de manera pareja. Si la masa queda demasiado dura, sumar 1 cucharada de leche. Formar porciones con una cuchara y colocarlas sobre la placa, dejando 5 cm de separación entre cada una. No aplastar demasiado las porciones, porque las galletas se expanden durante la cocción. Hornear durante 10 a 12 minutos, hasta que los bordes estén apenas dorados y el centro todavía se vea blando. Retirar la placa y dejar reposar las galletas durante 5 minutos antes de pasarlas a una rejilla. Terminarán de afirmarse mientras se enfrían.

El reposo de cinco minutos fuera del horno permite que la estructura de la masa adquiera firmeza antes del enfriamiento final (Foto: Freepik)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 24 galletas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Estimación por 1 galleta:

Calorías: 145 kcal.

Grasas: 7 gr.

Carbohidratos: 19 gr.

Proteínas: 2 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guardar las galletas completamente frías en un recipiente hermético, a temperatura ambiente, durante 4 a 5 días. También se pueden conservar en la heladera durante 7 días, aunque la textura puede volverse un poco más firme.

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Para freezar, colocar las galletas en una bolsa o recipiente apto para freezer durante un máximo de 2 meses. Descongelar a temperatura ambiente antes de consumir.