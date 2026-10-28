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Aaron Mercury quiere a Aldo de Nigris como su pareja en un corto LGBT+ dirigido por el cineasta “Chamaco Mexicano”

El creador de contenido explicó que la cercanía y las bromas que ambos sostuvieron desde La Casa de los Famosos México 2025 alimentaron el interés de sus seguidores

En entrevista con Infobae México, el influencer aseguró que está planeando darle algo a sus fans y comunidad LGBT+. Crédito: Infobae México

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Aarón Mercury propuso que Aldo de Nigris participara con él en un cortometraje LGBT+ dirigido por Miguel Arath, conocido como Chamaco Mexicano, durante una entrevista con Infobae México el pasado martes 27 de octubre de 2026.

El creador de contenido explicó que la cercanía y las bromas que ambos sostuvieron desde La Casa de los Famosos México 2025 alimentaron el interés de sus seguidores, quienes los emparejaron bajo el nombre de “Aldrón”.

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Mercury asistió al evento de Disney+ y Hulu para presentar la serie Todo Vale en Ciudad de México. A la presentación acudieron Sarah Paulson, Kim Kardashian, Niecy Nash y Naomi Watts, integrantes del elenco de la producción.

La posibilidad de ver a los exintegrantes del reality en una ficción surgió después de que el entrevistador mencionó que, más de dos años después de su paso por el programa, los seguidores continuaron pidiendo contenidos de ambos como pareja.

Aarón Mercury habló de una posible colaboración con Chamaco Mexicano

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de actuar junto a De Nigris, Mercury identificó de inmediato la propuesta. “¿A Aldadito y a mí?”, preguntó antes de explicar que ya había conversado con el cineasta.

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Fíjate que hablé con un chingo que hace como cortos, que se llama Chamaco Mexicano”, dijo Aarón Mercury a Infobae México. El creador de contenido señaló que buscó conservar el tono de confianza que mostró con Aldo durante y después del reality.

Aaron Mercury quiere a Aldo de Nigris como su pareja en un corto LGBT+ dirigido por el cineasta “Chamaco Mexicano” (RS)
Aaron Mercury quiere a Aldo de Nigris como su pareja en un corto LGBT+ dirigido por el cineasta “Chamaco Mexicano” (RS)

Mercury añadió que le gustaba que el vínculo entre ambos permaneciera en el terreno de las bromas. “Me gusta como que se mantenga el estilo de entre Aldo de Nigris y yo, como de que cotorreamos, le medio ‘joteamos’, como se le puede decir de repente, pero...”, declaró.

El influencer no confirmó que el proyecto hubiera entrado en producción ni dio una fecha para una eventual grabación. Ante una nueva pregunta sobre cómo habría avanzado la idea, respondió: “Pues hasta ahí”.

Aun así, dejó abierta la puerta para compartir créditos con el ganador de La Casa de los Famosos México 2025. “Igual y quién sabe, si se presenta un proyecto bien, lo hacemos”, sostuvo durante la entrevista.

Miguel Arath dirigió el corto LGBT+ “Wey, estuvimos tan cerca”

La referencia de Mercury apuntó a Miguel Arath, cineasta y fotógrafo de Ciudad de México que se identificó en redes sociales como El Chamaco Mexicano o @chamacomexicano. El director escribió y realizó el cortometraje LGBT+ Wey, estuvimos tan cerca.

La obra relató la tensión, la complicidad y los miedos de dos amigos aficionados al futbol durante un partido del Mundial. La historia abordó los afectos entre hombres, la masculinidad y los prejuicios que persistieron en el entorno deportivo.

El corto circuló con fuerza en redes sociales durante el Mundial y provocó comentarios de usuarios que relacionaron su trama con experiencias de amistad, deseo y homofobia dentro del futbol. La cuenta oficial de la Selección Mexicana también reaccionó a la conversación digital que generó la producción.

Entrevista con Miguel Arath, director y escrito del corto, habló sobre el proyecto y la historia detrás del fenómeno

La mención de Mercury no confirmó que el posible proyecto con De Nigris retomara la misma historia ni que fuera una continuación de Wey, estuvimos tan cerca. Sus palabras se limitaron a una charla con Arath y a la posibilidad de participar si surgía una propuesta que convenciera a ambos.

Aldo de Nigris y Aarón Mercury formaron el “Aldrón” en redes sociales

La expectativa de los seguidores se originó durante La Casa de los Famosos México 2025, donde Aldo de Nigris y Aarón Mercury compartieron momentos de cercanía que fueron retomados por cuentas de fans. Abrazos, muestras de afecto, bromas y escenas tomados de la mano derivaron en videos, memes y ediciones publicadas en redes.

Los usuarios combinaron sus nombres y llamaron “Aldrón” al emparejamiento ficticio. El contenido fue impulsado tanto por seguidoras como por integrantes de la comunidad LGBT+, quienes pidieron que la dinámica pasara de los videos y bromas a una producción audiovisual.

De Nigris ganó aquella temporada del reality, mientras Mercury mantuvo el vínculo con él fuera del programa. Ambos aparecieron juntos en eventos, convivencias y celebraciones, además de que Aarón participó en La Pijamada Viral, un proyecto encabezado por Aldo.

Los dos descartaron en distintas ocasiones que hubiera existido una relación sentimental. Explicaron que el encierro de dos meses fortaleció una amistad que describieron como una hermandad, marcada por el acompañamiento y la confianza.

Mercury también reaccionó con humor al contenido que produjo el fandom. En algunas publicaciones y transmisiones bromeó con que faltaba una boda, aunque aclaró que no le agradó que el emparejamiento se presentara como un romance real.

La amistad entre Aarón Mercury y Aldo de Nigris continuó fuera del reality

Aldo de Nigris y Aaron Mercury
La amistad entre Aarón Mercury y Aldo de Nigris continuó fuera del reality (ViX)

La propuesta de un corto habría representado una nueva colaboración para los creadores de contenido, quienes conservaron una relación pública después de abandonar la casa. Sus seguidores mantuvieron la petición de verlos actuar como pareja, aunque ambos habían definido su vínculo como amistad.

La declaración de Mercury ante Infobae México colocó por primera vez el nombre de Miguel Arath dentro de esa conversación. El influencer no anunció un elenco, una productora ni una fecha de rodaje, pero dejó abierta la opción de realizar el proyecto con Aldo de Nigris si recibían una propuesta que les interesara.

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