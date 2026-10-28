Corrupción y nepotismo dominan las críticas contra Taddei y el INE en redes sociales, señala estudio

Morena no descarta evaluar los "superpoderes" concedidos a la consejera presidenta Guadalupe Taddei. Crédito: Cuartoscuro

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Las acusaciones en contra de Guadalupe Taddei y su renuncia como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) generaron 90 mil 897 publicaciones en cinco plataformas sociales, entre el 21 y el 27 de octubre de 2026, de acuerdo con el estudio Inteligencia Digital elaborado por DINAMIC.

El estudio con corte a las 16:40 horas del 27 de octubre, registró 90 mil menciones en redes sociales, 4.2 millones de interacciones —entre likes, comentarios, compartidos y guardados— y 110 millones de impresiones, es decir, el número de usuarios que vieron publicaciones sobre el tema durante el periodo analizado.

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Mediante su plataforma especializada en interpretación cualitativa de contextos, modismos y percepciones sociales, DINAMIC identificó que la opinión pública digital mostró un 90% de rechazo (89.95% de desaprobación), frente a un 5% de contenido neutral o informativo y solo un 5% de simpatía hacia Taddei.

Corrupción y nepotismo concentran el 88% de la conversación

El análisis dividió la discusión en tres clústeres temáticos. El dominante, con el 88.00% de las publicaciones, agrupa denuncias sobre corrupción, nepotismo y exigencia de sanciones en el INE y Morena.

En este clúster, los usuarios señalan presuntas redes de triangulación de contratos, enriquecimiento e irregularidades entre funcionarios y proveedores. La renuncia de Taddei es calificada como insuficiente si no se acompaña de auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), investigaciones penales, devolución de recursos y sanciones severas a los involucrados.

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Un segundo clúster, con el 7% de las menciones, agrupa señalamientos de encubrimiento político contra el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena, a quienes se acusa de proteger a Taddei por razones políticas o de género. Este grupo argumenta que el caso evidencia un deterioro en la autonomía e imparcialidad del INE.

Un tercer clúster, con el 5% restante, concentra el debate sobre la veracidad de las pruebas difundidas, con un sector minoritario que califica las acusaciones como ataques políticos sin sustento.

Hombres encabezan la discusión digital

El desglose sociodemográfico muestra que los hombres encabezaron la discusión con el 63% de la participación, mientras que las mujeres representaron el 33% y las cuentas institucionales aportaron el 4% del volumen conversacional.

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Por grupos de edad, el segmento de 25 a 34 años concentró el 34% de la conversación, seguido por el de 35 a 44 años con 21 por ciento.

Los grupos de 18 a 24 años y de 45 a 54 años registraron 15% cada uno, mientras que los mayores de 55 años aportaron 10% y los adolescentes de 13 a 17 años, cinco por ciento.

Facebook concentra el 42% de la interacción ciudadana

El seguimiento de filtraciones, reportajes periodísticos y comunicados oficiales se concentró principalmente en plataformas comunitarias y de video extenso.

Facebook registró el 42% de la interacción, seguido de YouTube con 22%, Instagram con 14%, TikTok con 13% y X con 9%.

Augusto del Río, CEO de DINAMIC, señala que el episodio refleja una crisis de confianza en tiempo real.

“La renuncia no cerró la conversación: la abrió hacia preguntas sobre independencia institucional, rendición de cuentas y sanciones. Quien dirige una institución electoral hoy se juega su credibilidad en las redes, no solo en las instancias formales”, comentó.

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Del Río expuso que la tecnología utilizada en el estudio permite certificar un debate 97.21% orgánico, con solo un 2.79% de participación de bots registrada durante el periodo analizado.