México

Corrupción y nepotismo dominan las críticas contra Taddei y el INE en redes sociales, señala estudio

El estudio registró 90 mil menciones y 110 millones de impresiones, con 90% de rechazo digital hacia la exconsejera presidenta

Morena no descarta evaluar los "superpoderes" concedidos a la consejera presidenta Guadalupe Taddei. Crédito: Cuartoscuro
Morena no descarta evaluar los "superpoderes" concedidos a la consejera presidenta Guadalupe Taddei. Crédito: Cuartoscuro
Guardar

Las acusaciones en contra de Guadalupe Taddei y su renuncia como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) generaron 90 mil 897 publicaciones en cinco plataformas sociales, entre el 21 y el 27 de octubre de 2026, de acuerdo con el estudio Inteligencia Digital elaborado por DINAMIC.

El estudio con corte a las 16:40 horas del 27 de octubre, registró 90 mil menciones en redes sociales, 4.2 millones de interacciones —entre likes, comentarios, compartidos y guardados— y 110 millones de impresiones, es decir, el número de usuarios que vieron publicaciones sobre el tema durante el periodo analizado.

PUBLICIDAD

Mediante su plataforma especializada en interpretación cualitativa de contextos, modismos y percepciones sociales, DINAMIC identificó que la opinión pública digital mostró un 90% de rechazo (89.95% de desaprobación), frente a un 5% de contenido neutral o informativo y solo un 5% de simpatía hacia Taddei.

Corrupción y nepotismo concentran el 88% de la conversación

El análisis dividió la discusión en tres clústeres temáticos. El dominante, con el 88.00% de las publicaciones, agrupa denuncias sobre corrupción, nepotismo y exigencia de sanciones en el INE y Morena.

En este clúster, los usuarios señalan presuntas redes de triangulación de contratos, enriquecimiento e irregularidades entre funcionarios y proveedores. La renuncia de Taddei es calificada como insuficiente si no se acompaña de auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), investigaciones penales, devolución de recursos y sanciones severas a los involucrados.

PUBLICIDAD

Un segundo clúster, con el 7% de las menciones, agrupa señalamientos de encubrimiento político contra el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena, a quienes se acusa de proteger a Taddei por razones políticas o de género. Este grupo argumenta que el caso evidencia un deterioro en la autonomía e imparcialidad del INE.

Un tercer clúster, con el 5% restante, concentra el debate sobre la veracidad de las pruebas difundidas, con un sector minoritario que califica las acusaciones como ataques políticos sin sustento.

Hombres encabezan la discusión digital

El desglose sociodemográfico muestra que los hombres encabezaron la discusión con el 63% de la participación, mientras que las mujeres representaron el 33% y las cuentas institucionales aportaron el 4% del volumen conversacional.

Por grupos de edad, el segmento de 25 a 34 años concentró el 34% de la conversación, seguido por el de 35 a 44 años con 21 por ciento.

Los grupos de 18 a 24 años y de 45 a 54 años registraron 15% cada uno, mientras que los mayores de 55 años aportaron 10% y los adolescentes de 13 a 17 años, cinco por ciento.

Facebook concentra el 42% de la interacción ciudadana

El seguimiento de filtraciones, reportajes periodísticos y comunicados oficiales se concentró principalmente en plataformas comunitarias y de video extenso.

Facebook registró el 42% de la interacción, seguido de YouTube con 22%, Instagram con 14%, TikTok con 13% y X con 9%.

Augusto del Río, CEO de DINAMIC, señala que el episodio refleja una crisis de confianza en tiempo real.

“La renuncia no cerró la conversación: la abrió hacia preguntas sobre independencia institucional, rendición de cuentas y sanciones. Quien dirige una institución electoral hoy se juega su credibilidad en las redes, no solo en las instancias formales”, comentó.

Del Río expuso que la tecnología utilizada en el estudio permite certificar un debate 97.21% orgánico, con solo un 2.79% de participación de bots registrada durante el periodo analizado.

Temas Relacionados

Guadalupe TaddeiINEredes socialesmexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Papá llevaba a su bebé arriba de su auto en Coahuila y justificó el hecho: “A cualquiera le puede pasar”

El hombre circulaba por calles de Torreón cuando otro conductor le tocó el claxón para alertarlo y pese a su enojo al principio puso cara de sorpresa cuando le señalaron que llevaba el portabebés en el toldo

Papá llevaba a su bebé arriba de su auto en Coahuila y justificó el hecho: “A cualquiera le puede pasar”

Rojo de la Vega ‘investiga’ envenenamiento de perros en Parque España: pregunta a vecinos si vieron algo

Informó que su equipo tocó puertas en las calles de Atlixco y Veracruz para recabar testimonios, imágenes y cualquier información que pudiera acelerar las indagatorias

Rojo de la Vega ‘investiga’ envenenamiento de perros en Parque España: pregunta a vecinos si vieron algo

Gobierno de CDMX declara al xoloitzcuintle patrimonio cultural inmaterial: qué implica esta nueva designación

Además, la Secretaría de Cultura capitalina coordinará la elaboración de un Plan de Salvaguardia, con la participación de comunidades e instituciones

Gobierno de CDMX declara al xoloitzcuintle patrimonio cultural inmaterial: qué implica esta nueva designación

Ley de Economía Digital en México: podrían alistar amparos contra el SAT por limitar los pagos en efectivo

Una vez que entre en vigor esta medida, la Secretaría de Hacienda tendrá un plazo de 15 días para identificar los llamados sectores clave, los cuales deberán adaptar los pagos digitales

Ley de Economía Digital en México: podrían alistar amparos contra el SAT por limitar los pagos en efectivo

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 28 de octubre: se restablece la circulación en ambos sentidos de las laterales de Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 28 de octubre: se restablece la circulación en ambos sentidos de las laterales de Paseo de la Reforma
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: abaten en Sinaloa a “Chuy González”, segundo al mando del Cártel de Guasave

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: abaten en Sinaloa a “Chuy González”, segundo al mando del Cártel de Guasave

FGR y Profepa marcan “un hito” con sanción de 19 mdp y 4 años de cárcel a un hombre por traficar buches de totoaba en Sonora

Nueve mexicanos son detenidos en California acusados de robar cargas de trenes: los ligan con el Cártel de Sinaloa

Vendían drogas a través de redes sociales: caen dos integrantes de Los Tlacos por distribución de droga en Iguala, Guerrero

Desarticulan centro para la falsificación y venta de placas apócrifas en CDMX: seis implicados fueron detenidos

ENTRETENIMIENTO

Día de Muertos: famosos que nos dejaron antes de tiempo este 2026

Día de Muertos: famosos que nos dejaron antes de tiempo este 2026

Cuál es el estado de salud de la modelo que recibió un golpe de un dron por patada del conductor Ernesto Chavana

Sofía Rivera Torres habla sobre el reto de ser mamá de la hija de Eduardo Videgaray, a la que le lleva 15 años

“Pensé que tenía enemigos”: Karina Torres confiesa cómo veía a sus compañeros de La Casa de los Famosos

Aaron Mercury quiere a Aldo de Nigris como su pareja en un corto LGBT+ dirigido por el cineasta “Chamaco Mexicano”

DEPORTES

Darby Allin y Hechicero encabezan la función de Día de Muertos del CMLL: cartelera completa y dónde verla

Darby Allin y Hechicero encabezan la función de Día de Muertos del CMLL: cartelera completa y dónde verla

¿Se va de México? La oferta sorpresa del Arsenal que sacudiría el futuro de Gilberto Mora

Carolina Panthers vs Green Bay Packers: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Semana 8 de la NFL desde México

México se despide del Mundial Sub 15 tras caer por goleada ante Ghana

Canelo Álvarez vs Christian Mbill EN VIVO: dónde, cómo y a qué hora ver la pelea por el título mundial