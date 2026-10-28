Alarma por feminicidios en Sinaloa: Secretaría de las Mujeres lanza plan emergente tras encabezar casos en 2026

La senadora Laura Itzel Castillo encabeza una sesión de trabajo en el Senado de la República. (Laura Itzel Castillo)

Guardar

Laura Itzel Castillo, secretaria de las Mujeres, anunció un plan emergente para prevenir y atender el feminicidio en Sinaloa, el estado que ha encabezado la cifra de casos de enero a septiembre del 2026.

Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, la funcionaria sostuvo que el estado recibió 23 millones 952 mil 015 pesos para reforzar los servicios de atención a mujeres.

PUBLICIDAD

Esto tras ser cuestionada por la diputada Anayeli Muñoz, quien cuestionó las acciones federales frente a las alertas de violencia de género y mencionó los casos de Sinaloa y Morelos.

Castillo precisó que Sinaloa recibió 17millones 204 mil 923 pesos en 2025 para el Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM).

A esto se sumó que en 2026, la dependencia programó 23 millones 952 mil 015 pesos para la implementación de esa estrategia en la entidad y vinculó el aumento de recursos con las tareas de prevención y acompañamiento para mujeres que enfrentan violencia.

También incluyó en esa respuesta el trabajo de los Centros Libres, las abogadas de las mujeres y la línea 079, opción 1.

Plantea revisar las alertas de género

La secretaria recordó que las alertas de violencia de género surgieron cuando México tenía otra estructura institucional para atender los asuntos de seguridad.

Ante el reclamo sobre las medidas adoptadas fuera de esas declaratorias, Castillo consideró necesario evaluar su operación actual.

“Se tiene que revisar el funcionamiento de dichas alertas y los recursos que van destinados a las alertas”, afirmó.

La funcionaria señaló que esa revisión deberá determinar si el dinero asignado se utiliza para los fines previstos en los mecanismos de protección.

Plan para Sinaloa incluye refugios y evaluación de riesgo

Castillo expuso que en Sinaloa está en marcha el Plan Emergente de Prevención y Atención al Feminicidio.

El objetivo general, según detalló, es aplicar una estrategia interinstitucional para prevenir, atender y disminuir la violencia feminicida.

El plan contempla atención integral, acceso a la justicia y fortalecimiento institucional. La dependencia busca garantizar la seguridad, los derechos humanos y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

PUBLICIDAD

Entre sus acciones está la atención psicológica desde los Centros Libres.

También prevé servicios especializados para niñas, niños y adolescentes que son hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia por razones de género.

La estrategia incluye procesos de valoración de riesgo feminicida para identificar situaciones que requieren una intervención urgente.

Castillo mencionó rutas de atención telefónica, digital y presencial para los casos de alto riesgo.

El plan incorpora un seguimiento de llamadas para ubicar territorialmente las solicitudes y canalizarlas de inmediato a refugios.

Otra de las tareas consiste en promover medidas de protección, atención especializada y restitución de derechos para hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio.

PUBLICIDAD

Centros Libres y abogadas para la atención a mujeres

La Secretaría de las Mujeres cuenta con mil 160 abogadas de las mujeres en el país, de acuerdo con la exposición de Castillo.

Estas profesionales brindan atención a mujeres que enfrentan problemas relacionados con la violencia.

La línea 079, opción 1, canaliza a las usuarias según el tipo de solicitud que realizan.

La secretaria aseguró que existen mil 001 Centros Libres en México y que la meta del gobierno federal es llegar a 2,500.

El objetivo es que cada municipio cuente con uno de estos espacios para atender las demandas de las mujeres.

Los centros disponen de trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas de las mujeres.

Las psicólogas atienden cuestiones psicoemocionales, mientras que las abogadas acompañan los asuntos relacionados con denuncias.

Sinaloa concentra 97 feminicidios entre enero y septiembre de 2026. La entidad también tiene la tasa más alta del país: 5,99 casos por cada 100 mil habitantes.

PUBLICIDAD

Morelos tendrá 24 mdp para 2026

Castillo también se refirió a Morelos, otro de los estados mencionado durante la comparecencia por la diputada Anayeli Muñoz.

La entidad recibió 19 millones 111 mil 893 pesos en 2025 para las acciones vinculadas con la atención a las mujeres.

Para 2026, el recurso programado asciende a 24 millones 356 mil 075 pesos.

La secretaria afirmó que los recursos están relacionados con la prevención y el apoyo a las mujeres en los estados de la República.