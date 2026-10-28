Canelo Álvarez vs Christian Mbill EN VIVO: dónde, cómo y a qué hora ver la pelea por el título mundial

Canelo Álvarez regresa a la actividad boxística esta semana y lo hará para pelear por un título mundial tras haber sido despojado del campeonato indiscutido de las 168 libras (Jesús Avilés | Infobae México)

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Canelo Álvarez regresa a la actividad boxística esta semana y lo hará para pelear por un título mundial tras haber sido despojado del campeonato indiscutido de las 168 libras. El mexicano se enfrentará a Christian Mbilli en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, en una cartelera llamada México vs. Mundo.

Saúl Álvarez tendrá su segundo combate en tierras árabes como parte del acuerdo con el jeque árabe Turki Al-Sheikh por cuatro peleas. Sin embargo, no será el único mexicano que verá acción ese día, ya que como respaldo estarán peleadores como Jaime Munguía, Divino Espinoza o David Picasso.

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El boxeador mexicana irá en busca del título CMB vs Christian Mbilli (Imagen Ilustrativa Infobae)

Canelo Álvarez aseguró que está listo para enfrentarse a Mbilli (IG/ @canelo)

¿Cómo llega Canelo a la pelea por el título mundial?

Canelo afronta su próximo combate con un solo objetivo: volver a ser campeón mundial, después de perder ante Terence Crawford los cuatro cinturones de la división el año pasado, en la tercera derrota de su carrera.

A esa derrota se añade un período de inactividad superior a un año por la operación de codo que atravesó, la cual obligó a aplazar su regreso previsto para mayo y septiembre, los meses en los que suele subir al ring.

El regreso de Álvarez genera dudas tras un 2025 adverso. En mayo recuperó el título supermediano de la Federación Internacional de Boxeo al vencer a William Scull, aunque varios especialistas cuestionaron su desempeño. A ello se sumó la derrota ante Crawford, quien ascendió tres divisiones sin partir como favorito, impuso su estilo y se consagró campeón indiscutido.

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El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

Una preparación diferente y ya en Riad, Arabia Saudita

Saúl Canelo Álvarez llegó a Riad el pasado 25 de octubre para cerrar la preparación de su pelea contra Christian Mbilli, programada para el 31 del mismo mes en el Kingdom Arena. El boxeador mexicano arribó bajo una alerta por posibles ataques en la capital saudita.

Saúl Álvarez recibió una bienvenida con música mexicana, bailes folclóricos de Jalisco, flores blancas y aficionados que portaban banderas nacionales. El jalisciense saludó a los asistentes y atendió a la prensa antes de incorporarse a las actividades promocionales y al tramo final de su trabajo rumbo al combate.

La preparación de Canelo cambió desde semanas antes del viaje. En lugar de realizar su campamento habitual en San Diego, California, el mexicano instaló su base en Gandía, España, en instalaciones deportivas del campeón de peso pesado Oleksandr Usyk. El cambio buscó que Álvarez ajustara sus horarios de descanso y entrenamiento al huso horario de Oriente Medio antes de llegar a Arabia Saudita.

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El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez desciende de un vehículo y es recibido con flores a su llegada a un recinto. El mexicano ya se encuentra en Riad previo a su pelea contra Christian Mbilli (X/ @Turki_alalshikh)

Mbilli un rival invicto y peligroso

Christian Mbilli nació en Yaundé, Camerún, se desarrolló como boxeador en Francia y estableció su campamento principal en Montreal, Canadá. Se presenta invicto, con 29 triunfos, poder de nocaut y una primera racha de victorias consecutivas antes del límite.

Su pelea más reciente terminó con empate dividido frente a Lester Martínez, en la cartelera de Canelo vs. Crawford, con tarjetas de 97-93, 96-94 y 95-95. Su propuesta ofensiva se basa en una presión sostenida, la capacidad de recibir golpes sin retroceder y un ritmo alto para desgastar a sus rivales. Entre sus victorias aparecen las logradas contra Sergiy Derevyanchenko, Rohan Murdock y Carlos Góngora.

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Cartelera completa

Saúl “Canelo” Álvarez enfrentó a Christian Mbilli en la pelea estelar por el Campeonato Supermediano del CMB.

Jaime Munguía se midió ante Nikita Zon en peso supermediano.

Rafael “Divino” Espinoza peleó contra Lorenzo Parra por el Campeonato Pluma de la OMB.

Lindolfo Delgado enfrentó a Arthur Biyarslanov por el Campeonato Superligero vacante de la FIB, sujeto a ajustes de última hora.

David “Rifai” Picasso se enfrentó a Carl Jammes Martin en peso supergallo.

En los combates preliminares, Raymundo Rojas peleó contra Reito Tsutsumi; Carlos Emilio Rojo enfrentó a Flavius Biea; Héctor Aguirre se midió ante Brayan León; Erick Villegas combatió contra Sultan Almohammed, y Marcos Vázquez peleó con Bek Nurmaganbet.

La lista de funciones incorpora tres peleas por título y coloca a Jaime Munguía, Rafael Espinoza y Lindolfo Delgado en las funciones (X@ringmagazine)

Dónde y a qué hora ver la pelea entre Canelo vs Mbilli desde México

La pelea entre Canelo y Mbilli no tiene un horario de inicio confirmado, ya que dependerá de la duración de los combates preliminares. Sin embargo, la expectativa es que el combate comience cerca de las 15:00 horas, según el tiempo del centro de México.

Día: sábado 31 de octubre de 2026.

Hora: Función estelar entre Canelo e Mbilli (15:00 horas aproximadamente).

Sede: ANB Arena / Kingdom Arena

Transmisión: DAZN PPV y en televisión abierta por Azteca Deportes.

El resto de la función iniciará a las 11:00 horas. La transmisión estará disponible a través de DAZN PPV y por televisión abierta en Azteca Deportes.

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