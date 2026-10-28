México

Sofía Rivera Torres habla sobre el reto de ser mamá de la hija de Eduardo Videgaray, a la que le lleva 15 años

La ex habitante de La Casa de los Famosos México habló sobre su papel como figura materna de Andrea Videgaray

En entrevista con Infobae México, la conductora habló sobre su doble maternidad. Crédito: Infobae México

Guardar

Sofía Rivera Torres habló sobre su papel como figura materna de Andrea Videgaray, hija de Eduardo Videgaray, durante una entrevista exclusiva con Infobae México el pasado martes 27 de octubre de 2026.

La conductora explicó que la llegada de Ferrán, su hijo con el presentador, modificó la dinámica familiar porque Andrea asumió el lugar de hermana mayor y fortaleció el vínculo que ambas habían construido desde años atrás.

PUBLICIDAD

La ex habitante de La Casa de los Famosos México 1 dio sus declaraciones durante el evento de Disney+ y Hulu para presentar la serie Todo Vale en Ciudad de México. A la presentación asistieron Sarah Paulson, Kim Kardashian, Niecy Nash y Naomi Watts, protagonistas de la producción.

La conductora respondió a preguntas sobre su relación con Eduardo Videgaray y la convivencia con Andrea, la hija que el presentador tuvo con la productora Mónica Abín. Rivera Torres relató que observó con emoción la manera en que la joven recibió a Ferrán, quien nació el 14 de abril de 2025.

Sofía Rivera Torres habló de Andrea Videgaray como hermana mayor

La esposa de Eduardo Videgaray recordó que ya tenía una relación cercana con Andrea antes del nacimiento de Ferrán. Durante la conversación con Infobae México, la conductora se refirió a la joven con un apodo afectivo.

PUBLICIDAD

Ya tenía a mi esquiuquilla, Andrea, que amo con todo mi corazón”, declaró Rivera Torres.

La también actriz explicó que el nacimiento del bebé le permitió ver una faceta distinta de Andrea. La joven se convirtió en hermana mayor después de haber crecido como hija única de Videgaray y Mónica Abín.

Sofía Rivera Torres habla sobre el reto de ser mamá de la hija de Eduardo Videgaray, a la que le lleva 15 años (RS)
Sofía Rivera Torres habla sobre el reto de ser mamá de la hija de Eduardo Videgaray, a la que le lleva 15 años (RS)

Ver a Andrea Videgaray convertirse en hermana grande ha sido uno de los regalos más bonitos y más inesperados de la vida”, dijo la conductora.

La conductora sostuvo que no esperaba sentirse tan conmovida al presenciar esa transformación dentro de su familia. La conductora relató que el proceso confirmó el vínculo que mantuvo con Andrea desde antes de su matrimonio con el presentador.

“Jamás imaginé que me diera tanto gusto y que me conmoviera tanto verla en esa faceta de hermana grande”, expresó.

Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres tuvieron a Ferrán en abril de 2025

Ferrán Videgaray Rivera Torres nació el 14 de abril de 2025. El bebé fue el primer hijo de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray, quienes ya compartían la crianza y convivencia cotidiana con Andrea.

El parto de la conductora se complicó después de que rompió fuente y la dilatación se estancó. Rivera Torres terminó en una cesárea de emergencia porque el bebé quedó atorado, un episodio que ella había descrito como rudo y violento.

La llegada de Ferrán cambió la distribución de roles dentro de la familia. Andrea pasó a ser la hermana mayor del niño y Rivera Torres señaló que esa etapa le generó una emoción que no había previsto.

La conductora también habló de su relación con Eduardo Videgaray. Frente a la pregunta sobre los planes de la pareja, Rivera Torres afirmó que ambos habían atravesado un momento estable tras el nacimiento de su hijo.

“Edu y yo estamos mejor que nunca, con planes y ganas de crecer la familia”, comentó durante la entrevista con Infobae México.

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray en medio de rumores de un nuevo bebé.
Los conductores del programa ¡Qué importa! comenzaron sus vacaciones con un mensaje que desató especulaciones. Crédito: IG, sofiariveratorres

Andrea Videgaray era la hija única de Eduardo Videgaray y Mónica Abín

Andrea Videgaray nació en 2006 y fue hija única de Eduardo Videgaray y Mónica Abín. La productora murió de cáncer en 2017, cuando su hija era menor de edad.

Durante gran parte de su infancia y adolescencia, Andrea permaneció alejada de los reflectores por decisión de su familia. En años posteriores apareció en publicaciones y momentos familiares compartidos por su padre y Sofía Rivera Torres.

La joven también acompañó a la pareja en viajes familiares, entre ellos una visita a Europa. Esas imágenes mostraron la cercanía que mantuvo con Rivera Torres, quien se integró a la vida de Andrea cuando la hija de Videgaray aún era menor.

La relación entre ambas llamó la atención pública por la diferencia de edad de 15 años y por la forma en que Rivera Torres asumió una presencia cercana dentro de la familia. La conductora había señalado que la convivencia con Andrea le permitió revisar experiencias personales relacionadas con su propia infancia.

Sofía Rivera Torres recordó cómo conoció a Andrea a los 11 años

En 2024, Sofía Rivera Torres habló con Televisa Espectáculos sobre el vínculo que había formado con Andrea. La conductora contó que conoció a la hija de Eduardo Videgaray cuando tenía 11 años y que acompañó parte de su tránsito hacia la adultez.

“La verdad es que sí fue una locura, un súper cambio”, declaró entonces Rivera Torres al recordar su incorporación a la familia de Videgaray.

Sofía Rivera Torres con el cabello recogido y mechones rubios, luce una blusa negra con incrustaciones brillantes, con la boca abierta y la lengua ligeramente fuera, y una mano levantada, sobre un fondo rojo y amarillo
Sofía Rivera Torres recordó cómo conoció a Andrea a los 11 años (Instagram: @sofiariveratorres)

La conductora también relacionó su cercanía con Andrea con heridas personales que había enfrentado tras el divorcio de sus padres. Rivera Torres comparó esa experiencia con la ausencia de Mónica Abín en la vida de la joven.

“Siento que Diosito me dio la oportunidad de sanar algunas cosas”, dijo Rivera Torres a Televisa Espectáculos.

En esa misma conversación, la conductora mencionó que sintió una conexión espiritual con Mónica Abín durante la construcción de su familia con Eduardo Videgaray y Andrea. Rivera Torres sostuvo que esa percepción acompañó la relación que formó con la joven antes de la llegada de Ferrán.

Temas Relacionados

Sofía Rivera TorresEduardo VidegarayAndrea Videgaraymexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Padre de Checo Pérez destaca apoyo de Emilio Azcárraga a la carrera de su hijo

En medio de sus comentarios sobre Fórmula 1, Antonio Pérez Garibay también mencionó una faceta personal de su hijo

Padre de Checo Pérez destaca apoyo de Emilio Azcárraga a la carrera de su hijo

A meses del incendio en pozo Krem-1, Pemex no ha presentado plan de remediación: autoridades descartan riesgos ambientales

La agencia realizó una cuarta inspección y confirmó que Pemex selló la instalación el 12 de octubre de 2026, después del incendio originado por una fuga de gas durante perforaciones

A meses del incendio en pozo Krem-1, Pemex no ha presentado plan de remediación: autoridades descartan riesgos ambientales

Aaron Mercury quiere a Aldo de Nigris como su pareja en un corto LGBT+ dirigido por el cineasta “Chamaco Mexicano”

El creador de contenido explicó que la cercanía y las bromas que ambos sostuvieron desde La Casa de los Famosos México 2025 alimentaron el interés de sus seguidores

Aaron Mercury quiere a Aldo de Nigris como su pareja en un corto LGBT+ dirigido por el cineasta “Chamaco Mexicano”

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: abaten en Sinaloa a “Chuy González”, segundo al mando del Cártel de Guasave

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos que ocurren en el país

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: abaten en Sinaloa a “Chuy González”, segundo al mando del Cártel de Guasave

SAT prepara sorteo del Buen Fin con más de 300 mil premios: así puedes participar

La bolsa se distribuye en más de 300 mil premios; tarjetahabientes pueden obtener hasta 250 mil pesos y comercios hasta 260 mil pesos, con el sorteo programado para el 4 de diciembre en instalaciones del SAT en la alcaldía Cuauhtémoc

SAT prepara sorteo del Buen Fin con más de 300 mil premios: así puedes participar
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: abaten en Sinaloa a “Chuy González”, segundo al mando del Cártel de Guasave

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: abaten en Sinaloa a “Chuy González”, segundo al mando del Cártel de Guasave

Secretaria del Bienestar de Uruapan aún no comparece por asesinato de Carlos Manzo: qué falta por esclarecer tras avances del 90% por la FGE

Carlos Manzo será homenajeado a un año de su asesinato: habrá marcha y estatua en Uruapan

Del cobro de piso al despojo de potreros: así controla el narco el negocio ganadero en Guerrero y Michoacán

Encobijados y torturados fueron hallados sin vida dos hermanos en Oaxaca: su padre fue acribillado hace meses frente a palacio municipal

ENTRETENIMIENTO

“Pensé que tenía enemigos”: Karina Torres confiesa cómo veía a sus compañeros de La Casa de los Famosos

“Pensé que tenía enemigos”: Karina Torres confiesa cómo veía a sus compañeros de La Casa de los Famosos

Aaron Mercury quiere a Aldo de Nigris como su pareja en un corto LGBT+ dirigido por el cineasta “Chamaco Mexicano”

Aarón Mercury le prepara tacos a Victoria Justice durante la promoción de “Love Zombie” en México

Alfredo Adame se retracta sobre supuesta muerte de Laura Bozzo y desata críticas con broma sobre el cielo: “La regresaron”

Aldo Rendón explota contra la gente que le preguntan por su estado de salud: “Ya pasó la etapa de preocupación”

DEPORTES

Televisora anuncia que transmitirá los Juegos Panamericanos de Lima 2027 en México

Televisora anuncia que transmitirá los Juegos Panamericanos de Lima 2027 en México

La Fórmula 1 toma la capital: agenda y eventos de los pilotos en la CDMX previo al Gran Premio de México 2026

Mary Fredette, la estadounidense que vendía pan en Veracruz ahora conquista México con “La Inmortal”, su canción de Día de Muertos 

Padre de Checo Pérez destaca apoyo de Emilio Azcárraga a la carrera de su hijo

Lando Norris muestra su peculiar amuleto para evitar ser abucheado durante el Gran Premio de México 2026