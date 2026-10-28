En entrevista con Infobae México, la conductora habló sobre su doble maternidad. Crédito: Infobae México

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Sofía Rivera Torres habló sobre su papel como figura materna de Andrea Videgaray, hija de Eduardo Videgaray, durante una entrevista exclusiva con Infobae México el pasado martes 27 de octubre de 2026.

La conductora explicó que la llegada de Ferrán, su hijo con el presentador, modificó la dinámica familiar porque Andrea asumió el lugar de hermana mayor y fortaleció el vínculo que ambas habían construido desde años atrás.

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La ex habitante de La Casa de los Famosos México 1 dio sus declaraciones durante el evento de Disney+ y Hulu para presentar la serie Todo Vale en Ciudad de México. A la presentación asistieron Sarah Paulson, Kim Kardashian, Niecy Nash y Naomi Watts, protagonistas de la producción.

La conductora respondió a preguntas sobre su relación con Eduardo Videgaray y la convivencia con Andrea, la hija que el presentador tuvo con la productora Mónica Abín. Rivera Torres relató que observó con emoción la manera en que la joven recibió a Ferrán, quien nació el 14 de abril de 2025.

Sofía Rivera Torres habló de Andrea Videgaray como hermana mayor

La esposa de Eduardo Videgaray recordó que ya tenía una relación cercana con Andrea antes del nacimiento de Ferrán. Durante la conversación con Infobae México, la conductora se refirió a la joven con un apodo afectivo.

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“Ya tenía a mi esquiuquilla, Andrea, que amo con todo mi corazón”, declaró Rivera Torres.

La también actriz explicó que el nacimiento del bebé le permitió ver una faceta distinta de Andrea. La joven se convirtió en hermana mayor después de haber crecido como hija única de Videgaray y Mónica Abín.

Sofía Rivera Torres habla sobre el reto de ser mamá de la hija de Eduardo Videgaray, a la que le lleva 15 años (RS)

“Ver a Andrea Videgaray convertirse en hermana grande ha sido uno de los regalos más bonitos y más inesperados de la vida”, dijo la conductora.

La conductora sostuvo que no esperaba sentirse tan conmovida al presenciar esa transformación dentro de su familia. La conductora relató que el proceso confirmó el vínculo que mantuvo con Andrea desde antes de su matrimonio con el presentador.

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“Jamás imaginé que me diera tanto gusto y que me conmoviera tanto verla en esa faceta de hermana grande”, expresó.

Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres tuvieron a Ferrán en abril de 2025

Ferrán Videgaray Rivera Torres nació el 14 de abril de 2025. El bebé fue el primer hijo de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray, quienes ya compartían la crianza y convivencia cotidiana con Andrea.

El parto de la conductora se complicó después de que rompió fuente y la dilatación se estancó. Rivera Torres terminó en una cesárea de emergencia porque el bebé quedó atorado, un episodio que ella había descrito como rudo y violento.

La llegada de Ferrán cambió la distribución de roles dentro de la familia. Andrea pasó a ser la hermana mayor del niño y Rivera Torres señaló que esa etapa le generó una emoción que no había previsto.

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La conductora también habló de su relación con Eduardo Videgaray. Frente a la pregunta sobre los planes de la pareja, Rivera Torres afirmó que ambos habían atravesado un momento estable tras el nacimiento de su hijo.

“Edu y yo estamos mejor que nunca, con planes y ganas de crecer la familia”, comentó durante la entrevista con Infobae México.

Los conductores del programa ¡Qué importa! comenzaron sus vacaciones con un mensaje que desató especulaciones. Crédito: IG, sofiariveratorres

Andrea Videgaray era la hija única de Eduardo Videgaray y Mónica Abín

Andrea Videgaray nació en 2006 y fue hija única de Eduardo Videgaray y Mónica Abín. La productora murió de cáncer en 2017, cuando su hija era menor de edad.

Durante gran parte de su infancia y adolescencia, Andrea permaneció alejada de los reflectores por decisión de su familia. En años posteriores apareció en publicaciones y momentos familiares compartidos por su padre y Sofía Rivera Torres.

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La joven también acompañó a la pareja en viajes familiares, entre ellos una visita a Europa. Esas imágenes mostraron la cercanía que mantuvo con Rivera Torres, quien se integró a la vida de Andrea cuando la hija de Videgaray aún era menor.

La relación entre ambas llamó la atención pública por la diferencia de edad de 15 años y por la forma en que Rivera Torres asumió una presencia cercana dentro de la familia. La conductora había señalado que la convivencia con Andrea le permitió revisar experiencias personales relacionadas con su propia infancia.

Sofía Rivera Torres recordó cómo conoció a Andrea a los 11 años

En 2024, Sofía Rivera Torres habló con Televisa Espectáculos sobre el vínculo que había formado con Andrea. La conductora contó que conoció a la hija de Eduardo Videgaray cuando tenía 11 años y que acompañó parte de su tránsito hacia la adultez.

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“La verdad es que sí fue una locura, un súper cambio”, declaró entonces Rivera Torres al recordar su incorporación a la familia de Videgaray.

Sofía Rivera Torres recordó cómo conoció a Andrea a los 11 años (Instagram: @sofiariveratorres)

La conductora también relacionó su cercanía con Andrea con heridas personales que había enfrentado tras el divorcio de sus padres. Rivera Torres comparó esa experiencia con la ausencia de Mónica Abín en la vida de la joven.

“Siento que Diosito me dio la oportunidad de sanar algunas cosas”, dijo Rivera Torres a Televisa Espectáculos.

En esa misma conversación, la conductora mencionó que sintió una conexión espiritual con Mónica Abín durante la construcción de su familia con Eduardo Videgaray y Andrea. Rivera Torres sostuvo que esa percepción acompañó la relación que formó con la joven antes de la llegada de Ferrán.

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