El hábito nocturno que destruye la masa muscular en mujeres de más de 40 años

Una mujer joven duerme profundamente boca arriba en su cama, con la cabeza apoyada en la almohada en la parte superior de la imagen y cubierta por una sábana clara, lo que sugiere un momento de tranquilidad y descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más allá del cansancio, la falta de sueño puede generar otros problemas de salud que muchas veces desconocemos.

Dormir menos de seis horas de forma recurrente es un hábito más común de lo que parece y que puede tener serias consecuencias, sobre todo en la salud de la mujer.

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Y es que pocas personas saben que, entre otras cosas, tener pocas horas de sueño puede dificultar el aumento de masa muscular e incluso favorecer su pérdida, un proceso que cobra mayor peso cerca de los 40 años, cuando comienza la sarcopenia.

El descanso permite la reparación de los músculos y la síntesis de proteínas, mecanismos necesarios para conservar fuerza, movilidad e independencia.

Un estudio citado por la International Sports Sciences Association (ISSA) encontró que las personas que dormían 5.5 horas terminaban con 60 % menos masa muscular, mientras quienes descansaban 8.5 horas registraban 40 % más.

La diferencia no se limita a la apariencia física: el músculo también contribuye al metabolismo, la densidad ósea, la prevención de lesiones y la salud cognitiva.

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En este sentido, recuperar horas de sueño durante el fin de semana no elimina necesariamente las consecuencias de varias noches con descanso insuficiente, sobre todo entre quienes buscan ganar músculo o mantenerlo mediante entrenamiento.

Una mujer permanece sentada en la cama a las 23:00 horas junto a una taza de café caliente sobre su mesa de noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo repara los músculos durante el sueño

Aunque tanto hombres como mujeres pueden sufrir este efecto, especialistas señalan que las mujeres pueden ser más propensas a este mal hábito y sus efectos debido a factores como aparición de la perimenopausia, la menopausia, la falta de ejercicio de fuerza, así como un consumo deficiente de calorías.

Estos factores, más la falta de sueño, pueden acelerar la pérdida de masa muscular.

Como es sabido, el organismo repara los tejidos musculares mientras duerme para que puedan fortalecerse mediante la síntesis de proteínas. Ese proceso puede alterarse tras 24 horas sin dormir o después de cinco días de sueño deficiente.

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La falta de descanso también reduce la energía y el rendimiento físico, frena el progreso en el entrenamiento y puede contribuir al aumento de grasa corporal. Estos factores afectan de forma negativa la capacidad de conservar o desarrollar músculo.

Northwestern señala que una sola noche con poco sueño puede perjudicar los tejidos. Para que las consecuencias sean más visibles en los músculos, el metabolismo y el peso corporal, la privación debe presentarse con regularidad.

El sueño insuficiente altera además la hormona de crecimiento y la glucosa, dos elementos relacionados con el crecimiento muscular. La ISSA refiere un estudio de 2017 que asocia la falta de descanso no solo con menor desarrollo de músculo, sino con pérdida de masa muscular.

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Una persona mide la circunferencia de su pantorrilla con una cinta métrica mientras se ilustra la estructura muscular interna de la pierna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir entre 7 y 9 horas es la recomendación general

La mayoría de las personas requiere entre 7 y 9 horas de sueño por noche, con siete como el mínimo recomendado. Dormir menos de seis horas durante varias noches consecutivas puede afectar tanto el desempeño durante el ejercicio como el nivel de masa muscular.

Ubie Health explica que la debilidad y la fatiga suelen relacionarse con la falta de sueño. El organismo interrumpe la reparación muscular, modifica el equilibrio hormonal, aumenta la inflamación y ralentiza la conexión entre nervios y músculos, lo que reduce el tono, la fuerza y la resistencia.

La cantidad de horas no es el único factor. Un descanso de mala calidad también puede perjudicar la recuperación muscular, aun cuando la persona permanezca en la cama el tiempo recomendado.

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Una mujer descansa en su cama junto a una mesa de noche donde reposan una cápsula de magnesio y un vaso con agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Daños a la salud por pérdida de masa muscular

La pérdida de masa muscular, sobre todo si también reduce la fuerza y la velocidad para caminar, puede evolucionar a sarcopenia. Sus efectos principales son:

Menor fuerza y autonomía. Dificulta levantarse de una silla, subir escaleras, cargar el mandado, abrir frascos o realizar actividades cotidianas sin ayuda.

Más caídas. El músculo ayuda a mantener el equilibrio y a reaccionar ante tropiezos. Cuando disminuye la fuerza de piernas y tronco, aumenta el riesgo de caídas.

Fracturas y recuperación más lenta. Una caída puede causar fracturas, en especial si hay osteoporosis. Tras una cirugía, hospitalización o reposo prolongado, la debilidad muscular puede prolongar la rehabilitación.

Pérdida de movilidad. Caminar distancias cortas puede producir fatiga. Con el tiempo, la persona puede reducir todavía más su actividad, lo que agrava la pérdida muscular.

Peor control de la glucosa. El músculo es uno de los principales tejidos que utiliza glucosa. Menor masa y calidad muscular se asocian con resistencia a la insulina y pueden complicar el control de diabetes tipo 2.

Mayor fragilidad. La combinación de debilidad, cansancio, baja actividad y pérdida involuntaria de peso aumenta la vulnerabilidad ante infecciones, lesiones y enfermedades agudas.

Más riesgo de hospitalización, discapacidad y dependencia. La sarcopenia se asocia con peores resultados durante enfermedades crónicas, hospitalizaciones y periodos de inmovilidad.

Una infografía de Infobae detalla el impacto de la sarcopenia en la movilidad, el riesgo de caídas, la recuperación ósea y el control glucémico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La masa muscular por sí sola no define el riesgo. También importa la fuerza de agarre, la capacidad de levantarse de una silla, la velocidad al caminar y el equilibrio.

Conviene solicitar una valoración médica si hay pérdida de peso sin explicación, caídas, debilidad repentina, dolor muscular persistente o dificultad nueva para caminar y subir escaleras. Puede ser necesario revisar alimentación, actividad física, vitamina D, tiroides, glucosa, medicamentos y enfermedades de fondo.