Captan a Pedro Vite en un antro de la CDMX tras la victoria de Pumas ante Atlante

En redes sociales se difundieron imágenes de un descontento que tuvo el influencer Adriano Zendejas por supuestamente recibir indicaciones de no grabar dentro de un antro por la presencia de un jugador de Pumas, Pedro Vite, esta situación causó revuelo en internet (Redes sociales)

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Pumas derrotó a Atlante 1 - 2 en el Estadio Azteca, resultado que los mantiene con posibilidades de aspirar a la liguilla del Apertura 2026. En medio del resurgimiento de los universitarios, Pedro Vite fue captado en un antro de la Ciudad de México. Fue por medio de redes sociales que se viralizó un video en el que un creador de contenido captó brevemente la presencia del futbolista del Pedregal.

Las imágenes se difundieron rápidamente, el influencer y actor mexicano Adriano Zendejas fue quien compartió las imágenes y acusó de presunto “hostigamiento” pues le habrían impedido grabar hacia la zona en donde se encontraba Pedro Vite. Y es que, el actor suele realizar transmisiones en la plataforma Kick para el canal del Maestro Shifu, por lo que mostró su molestia en la grabación cuando le impidieron grabar dentro del centro nocturno. El incidente ocurrió en el antro Mezontle de la CDMX durante este fin de semana.

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Aunque no se tiene detalles del día y hora en la que fue captado el jugador en el antro, la tarde de este lunes 19 de octubre el incidente tomó relevancia en redes sociales, por lo que surgió un debate sobre la supuesta falta que cometió el jugador a las normativas de Pumas.

Captan a Pedro Vite en antro de la CDMX (Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport// Captura redes sociales)

¿Pedro Vite será sancionado por Pumas?

De acuerdo con lo que compartieron los creadores de contenido, el ecuatoriano acudió al lugar acompañado de amigos junto con la periodista deportiva y creadora de contenido Daré Esparza. No se tiene información de que la fiesta haya sido realizada al término o antes del partido ante Atlante, por lo que el mediocampista no habría incurrido en alguna falta administrativa o al reglamento interno del equipo.

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Hasta el momento, el club Universidad Nacional no ha compartido alguna postura al respecto de la situación, tampoco se conoce si habrá alguna sanción de algún tipo, pues la información que ha circulado hasta el momento es que el jugador habría utilizado su tiempo libre para asistir al antro.