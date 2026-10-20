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Es un hecho, Memo Ochoa será homenajeado con América en el Estadio Azteca

El canterano americanista recibió la invitación de su club para ser parte de un evento especial que reconocerá su trayectoria deportiva tras colgar los guantes

Mundial 2026 - Rep Checa - México
Es un hecho, Memo Ochoa será homenajeado con América en el Estadio Azteca (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)
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El club América se vestirá de gala para reconocer a uno de sus mejores futbolistas en la última década. Guillermo Ochoa recibirá un homenaje en la cancha del Estadio Azteca —hoy estadio Banorte— el próximo domingo 25 de octubre. Fue el propio club quien confirmó que Memo Ochoa será galardonado luego de retirarse del futbol profesional.

A través de redes sociales, el conjunto de Las Águilas confirmó la celebración a Memo Ochoa. Y es que, previamente se filtraron detalles del evento, por lo que entre la afición existía gran expectativa del evento. Ahora que es oficial, el equipo de Coapa invitó a toda la afición a ser parte de este evento.

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“Están las historias que prevalecen, que dejan su huella y se cuentan de generación en generación. Sin embargo, cuando forman su legado a partir de la grandeza, se convierten en referentes... y EN LEYENDAS. Guillermo Ochoa: celebración a nuestro histórico. Nos vemos el domingo 25 de octubre en el Estadio Banorte”, publicó la cuenta oficial del América.

¿Cuándo será el homenaje a Memo Ochoa con América?

América alista un reconocimiento al ex arquero que se formó en Coapa, este distintivo se otorgará durante las actividades correspondientes al partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 en el Coloso de Santa Úrsula. En el juego ante Pachuca, el conjunto de Guillermo Almada rendirá homenaje al portero que disputó seis mundiales con México.

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Cabe recordar que recientemente que la Liga MX informó sobre el cambio de horario del partido, la liga informó sobre la reprogramación del juego. Anteriormente el duelo estaba programado para empezar a las 20:00 horas, pero se adelantó una hora.

  • Fecha: domingo 26 de octubre
  • Horario: 19:00 horas (centro de México)
  • Sede: Estadio Azteca (Banorte), CDMX

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