Confiscan en Oaxaca más de 365 mil dólares en efectivo a un pasajero proveniente de EEUU @GabSeguridadMX

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Personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina (Marina), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguró más de 365 mil dólares estadounidenses y 5 mil 900 pesos mexicanos que un pasajero transportaba sin declarar en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca.

El viajero procedía de Dallas, Estados Unidos, y el dinero fue hallado oculto en cuatro maletas y una mochila durante una revisión de equipaje realizada por las autoridades aduaneras.

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El hallazgo y las cifras del aseguramiento

Un pasajero procedente de Dallas transportaba 365 mil 865 dólares estadounidenses sin declarar al llegar al Aeropuerto Internacional de Oaxaca. Las autoridades hallaron el dinero oculto en su equipaje, luego de que el viajero manifestara no tener mercancías que declarar al ingresar a territorio mexicano.

Al monto total asegurado se le sumaron 5 mil 900 pesos mexicanos. Ambas cantidades se encontraban repartidas en distintos paquetes de billetes distribuidos dentro del equipaje del pasajero.

Al arribar a territorio nacional, el viajero declaró no portar mercancías sujetas a aviso ante las autoridades aduaneras. Esa manifestación resultó contraria a lo que posteriormente se encontró durante la inspección física de sus pertenencias.

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El operativo se desarrolló de manera coordinada entre personal de la ANAM, la Marina, la GN y la SSPC.

Cómo se detectó el dinero oculto

La alerta inicial provino de un binomio canino. Durante las labores de inspección y vigilancia en el aeropuerto, el sensor canino identificado como “Cinta” marcó una señal sobre el equipaje del pasajero, lo que motivó la intervención del personal aduanero.

Confiscan en Oaxaca más de 365 mil dólares en efectivo a un pasajero proveniente de EE.UU.. @GabSeguridadMX

Tras la alerta del binomio canino, oficiales de comercio exterior de la ANAM procedieron a realizar una revisión física de las pertenencias del viajero.

Al abrir las cuatro maletas y la mochila que el pasajero llevaba consigo, los oficiales localizaron diversos paquetes que contenían los billetes de dólares estadounidenses y la moneda nacional, ocultos en el interior del equipaje.

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Consecuencias legales para el pasajero

Ante la posible comisión de un delito derivado de la omisión de declarar el efectivo, el personal de la ANAM dio aviso a elementos de la Guardia Nacional presentes en el aeropuerto. Los efectivos de la GN acudieron al punto de revisión para atender el caso.

Una vez en el lugar, el personal de la Guardia Nacional realizó el conteo del efectivo asegurado.

Confiscan en Oaxaca más de 365 mil dólares en efectivo a un pasajero proveniente de EEUU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posteriormente, al detenido se le informaron sus derechos conforme a la ley. Tanto el pasajero como el efectivo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de determinar su situación legal.

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Postura de las autoridades aduaneras

La ANAM, junto con las demás instituciones del Gabinete de Seguridad involucradas en el operativo, señaló que este tipo de acciones refrenda el compromiso con el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y control aduanero en el país.

Las autoridades destacaron el trabajo coordinado entre las distintas dependencias de seguridad como un elemento central para la detección de posibles operaciones ilícitas en los puntos de ingreso internacional.

El apoyo de los binomios caninos, como el que participó en este caso, fue señalado específicamente como una herramienta para salvaguardar la seguridad nacional.

Marco legal sobre la declaración de divisas en aduanas

La legislación mexicana permite ingresar o sacar del país cualquier cantidad de dinero en efectivo. El punto central no es el monto, sino la obligación de declararlo cuando supera cierto umbral.

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De acuerdo con el artículo 9 de la Ley Aduanera, toda persona que entre o salga de territorio nacional con efectivo, cheques u órdenes de pago superiores al equivalente a 10 mil dólares estadounidenses debe declararlo ante las autoridades aduaneras mediante los formatos oficiales del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

No declarar el monto, cuando excede ese límite, constituye una infracción contemplada en la propia Ley Aduanera. La sanción administrativa consiste en una multa de entre el 20% y el 40% sobre la cantidad que rebase los 10 mil dólares, según precisa la ANAM en su sitio oficial.

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Confiscan en Oaxaca más de 365 mil dólares en efectivo a un pasajero proveniente de EEUU (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la multa, la norma prevé consecuencias penales cuando el monto no declarado supera ciertos umbrales. Si el excedente sobrepasa los 30 mil dólares, la pena puede ir de tres meses a seis años de prisión, y el dinero pasa a propiedad del fisco federal, salvo que el afectado acredite el origen lícito de los recursos.

En caso de no comprobarse la procedencia legítima del dinero, la sanción puede agravarse hasta una pena de cinco a 15 años de prisión y una multa de entre mil y cinco mil días, al considerarse una posible operación con recursos de procedencia ilícita, conforme a la información publicada por la ANAM.

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La Ley Aduanera también faculta a las autoridades a practicar el embargo precautorio de las cantidades no declaradas, conforme a los términos del Código Fiscal de la Federación, cuando se detecta la omisión al momento de ingresar o salir del país.