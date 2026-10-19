Chivas vs Necaxa EN VIVO: dónde, cómo y a qué hora ver el partido de la jornada 13

Las Chivas de Gabriel Milito recibirán a los Rayos de Necaxa en el Estadio Akron por la jornada número 13 del Apertura 2026 (Jovani Pérez | Infobae México)

Guardar

Las Chivas de Gabriel Milito recibirán a los Rayos de Necaxa en el Estadio Akron, en un partido correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2026. A continuación, te contamos cómo, a qué hora y dónde ver el encuentro.

La Liga MX tendrá doble jornada esta semana, por lo que la actividad comenzará entre semana y no durante el fin de semana, como suele ocurrir.

PUBLICIDAD

¿Cómo llegan Chivas?

El Guadalajara llega en cuarto lugar general con 20 puntos tras 12 jornadas, mientras los Rayos ocupan el sitio 17 con nueve unidades.

El equipo tapatío suma cinco triunfos, cinco empates y dos derrotas. Tiene 19 goles a favor y 12 en contra, cifras que lo mantienen igualado en puntos con Cruz Azul y Querétaro, aunque arriba de ambos por diferencia de goles.

El mexicano empató el encuentro en el último cuarto de hora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chivas viene de igualar 1-1 ante Tigres en la jornada 12. Antes empató 1-1 en su visita al Atlas y perdió 2-0 contra Querétaro. En la fecha 9 sacó un empate 2-2 frente al América y en la jornada 8 venció 3-0 a Pumas.

PUBLICIDAD

La racha reciente deja al Guadalajara con una victoria en sus últimos cinco compromisos. El cuadro rojiblanco marcó siete goles durante ese lapso y recibió seis. El duelo ante Necaxa representa una oportunidad para volver a ganar en casa antes de que la fecha doble modifique la pelea por los puestos de Liguilla.

Necaxa en busca de sumar puntos

Por su parte, Necaxa enfrenta el partido con dos triunfos, tres empates y siete derrotas. El conjunto de Aguascalientes registra 15 goles anotados y 25 recibidos, para una diferencia de -10. Solo FC Juárez, último de la tabla con cuatro puntos, tiene menos unidades.

Los Rayos pierden 2-0 ante Atlas en la jornada 12. En la fecha anterior empatan 3-3 contra Pachuca y, antes de ese encuentro, caen 4-2 frente al América. El equipo no gana en sus cinco partidos más recientes.

PUBLICIDAD

Periodista mexicano advirtió a Juan Reynoso de su principal reto en Necaxa. - créditos: Club Necaxa

Diego lainez (c), de Tigres, disputa el balón con Lorenzo Faravelli (d), de Necaxa, este sábado durante un partido de la Liga MX. EFE/Miguel Sierra

Dónde y cómo ver el Chivas vs Necaxa en vivo

El Estadio Akron recibe este martes 20 de octubre el partido entre Chivas y Necaxa correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2026, programado para las 18:07 horas, tiempo del centro de México. El encuentro se transmite únicamente por streaming en Amazon Prime y por radio a través de La Tapatía 103.5 FM y DK 1250 AM.

Día: martes 20 de octubre de 2026

Hora: 18:07 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Akron

Instancia: jornada 13 del Apertura 2026

Transmisión: Por plataformas streaming en Amazon Prime y en radio por La Tapatía 103.5 FM y DK 1250 AM

Posibles alineaciones y últimos partidos

Guadalajara venció 3-2 a Necaxa en el Apertura 2024, el antecedente más lejano de sus últimos cuatro enfrentamientos. Después, las Chivas igualaron 0-0 en Aguascalientes durante el Clausura 2025, ganaron 2-0 como locales en el Apertura 2025 y se impusieron 3-1 ante los Rayos en el Clausura 2026.

PUBLICIDAD

El Rebaño Sagrado lo va perdiendo 0-1. (@Chivas)

Tomando en cuenta alineaciones pasadas, El Rebaño perfilaría un sistema 3-4-2-1, con R. Rangel (1) en la portería; D. Campillo (3), D. Aguirre (23) y L. G. Rey (16) en la defensa; L. Calderón (182), F. González (28), B. Gutiérrez (11) y S. Sandoval (30) como mediocampistas y carrileros. E. Álvarez (10) y R. Alvarado (25) actuarían detrás de Á. Sepúlveda (9).

Por su parte, Los Rayos alinearían con un 4-1-4-1: J. Orantes (181); C. A. V. Tenorio (88), A. Oliveros (3), D. Ochoa (15) y E. Martínez (2); P. Pedraza (16) como pivote; O. González (13), M. Espíndola (21), D. Leyva (6) y E. Rodríguez (99) en el mediocampo, con J. Carranza (9) como delantero

PUBLICIDAD