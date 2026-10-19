Exigen sanción para Kunno en La Granja VIP tras sugerir poner cloro en la comida de sus compañeros

Usuarios en redes sociales demandan a la producción de La Granja VIP sancionar a Kunno de la misma forma que a Pimpinela Escarlata tras sus declaraciones sobre la comida. (Especial )

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La audiencia de La Granja VIP exige una sanción inmediata contra el influencer Kunno tras sus declaraciones sobre atentar contra la comida de sus compañeros dentro del reality show.

El creador de contenido planteó la posibilidad de verter sustancias tóxicas en los alimentos del equipo rival durante una conversación registrada por las cámaras de la casa.

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La petición del público surge días después del castigo aplicado a Pimpinela Escarlata por expresiones de violencia verbal.

Durante una charla en una de las habitaciones, Kunno sugirió a sus aliados una estrategia dirigida contra los integrantes del equipo encabezado por Niurka Marcos.

Las imágenes difundidas en plataformas digitales provocaron reacciones de rechazo entre los espectadores del programa.

El participante formuló la propuesta de manera directa ante las cámaras del programa.

“Ya sé qué podemos hacer, ustedes se encargan del desayuno y si mañana hacen huevo le echan un poquito de cloro, tenemos que vencerlos desde adentro, desde las entrañas, la única manera es dándoles shots de cloro”, comentó Kunno a sus compañeros.

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La difusión del fragmento audiovisual generó llamados masivos de los seguidores del programa en redes sociales. Los usuarios solicitan a la producción la aplicación de una medida disciplinaria equivalente a las sanciones dictadas en episodios anteriores por infracciones al reglamento.

El creador de contenido planteó la posibilidad de verter sustancias tóxicas en los alimentos del equipo rival. (Captura de pantalla)

El precedente disciplinario de Pimpinela Escarlata en el programa

La exigencia de la audiencia toma como referencia el castigo impuesto a Pimpinela Escarlata durante la quinta semana de la competencia. La producción colocó al gladiador de manera directa en la placa de nominados tras emitir comentarios sobre agresiones con armas cortopunzantes.

En aquella ocasión, Pimpinela Escarlata afirmó en una charla con sus compañeras que consideraba agredir a otra participante si anticipaba su salida del concurso.

“Si sé que me van a eliminar de este programa que valga la pena, un pinch* cuchillo y le marco toda la cara”, expresó el luchador en ese momento.

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El conductor Adal Ramones notificó la sanción de forma oficial durante la transmisión del programa. La medida dejó al participante en la tabla de nominaciones sin la posibilidad de competir por el beneficio de la salvación semanal ante sus compañeros.

La votación del público determinó la salida del gladiador en la gala de eliminación del 18 de octubre. Pimpinela Escarlata abandonó la competencia como el sexto eliminado de la temporada tras perder en la votación final frente al actor Julio Camejo.

La exigencia de la audiencia toma como referencia el castigo impuesto a Pimpinela Escarlata. (Captura de pantalla La Granja VIP)

Historial de sanciones y normas de convivencia en la competencia

La misma emisión del domingo registró además la expulsión inmediata de la comediante Mónica Escobedo. La producción ordenó su salida automática tras un incidente de agresión física cometido en contra de Niurka Marcos dentro de las instalaciones del programa.

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El manejo de los alimentos dentro de la casa derivó en castigos previos para otros concursantes de la temporada. La participante Manelyk González recibió una restricción en su dieta diaria tras tirar el plato de comida de otro integrante a la basura durante una discusión.

La producción penalizó a Manelyk González obligándola a consumir únicamente la ración asignada a los peones. La sanción atendió las faltas al reglamento en materia de distribución de alimentos y convivencia en la competencia.

En semanas anteriores, la producción aplicó penalizaciones sobre los derechos de liderazgo de los participantes. Kunno perdió la oportunidad de competir por la posición de capataz tras incurrir en irregularidades relacionadas con el uso del equipo de micrófono.

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La producción ordenó la salida de Mónica Escobedo tras un incidente de agresión física cometido en contra de Niurka Marcos. (Captura de pantalla )

Espectadores demandan equidad en las medidas de la producción

Seguidores del programa sostienen en plataformas digitales que las palabras de Kunno representan una amenaza a la integridad física de los concursantes. Los usuarios afirman que sugerir agregar cloro en los alimentos rebasa los límites de la estrategia del juego.

La audiencia argumenta que los comentarios sobre violencia física reciben penas severas por parte de la producción. Por esa razón, los espectadores solicitan que el criterio del reglamento se aplique sin distinciones a todos los integrantes de La Granja VIP.

Los espectadores solicitan que el criterio del reglamento se aplique sin distinciones a todos los integrantes de la granja. (YouTube: La Grabja VIP)

La lista definitiva de nominados para la séptima semana se conformará en las transmisiones siguientes. El público espera un pronunciamiento oficial de la producción sobre la conducta de Kunno y la posible aplicación de una nominación directa.

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Los participantes continúan con las actividades habituales de la competencia mientras se define el caso. La resolución de la producción determinará la permanencia del creador de contenido en la tabla de salvación para las próximas galas.