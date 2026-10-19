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Capturan a "El Charro", miembro de La Familia Michoacana acusado de desaparecer a un menor en Guerrero

Corporaciones de seguridad continúan buscando indicios sobre el paradero de la víctima

Capturan a "El Charro", miembro de La Familia Michoacana acusado de desaparecer a un menor en Guerrero. @FGEGuerrero
Capturan a "El Charro", miembro de La Familia Michoacana acusado de desaparecer a un menor en Guerrero. @FGEGuerrero
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La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE Guerrero) detuvo en Iguala de la Independencia a Sergio Adrián “N”, alias “El Charro”, señalado como presunto integrante del grupo delictivo La Familia Michoacana. El hombre es investigado por su probable responsabilidad en la desaparición de una persona menor de edad en Taxco de Alarcón.

La captura se concretó mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión, en un operativo conjunto entre la FGE Guerrero, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal.

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Los hechos en Taxco de Alarcón

De acuerdo con el comunicado de la FGE Guerrero, los hechos ocurrieron entre el 30 de junio y el 1 de julio de 2026, en el municipio de Taxco de Alarcón. Ahí, una persona menor de edad, de identidad reservada, habría sido privada de la libertad por varias personas.

“El Charro” fue detenido en Iguala, Guerrero, acusado de participar junto con otros sujetos en la agresión contra un menor en Taxco de Alarcón y en su posterior traslado a un lugar desconocido. La víctima continúa sin ser localizada, según la fiscalía estatal.

Derivado de los actos de investigación realizados, la FGE Guerrero reunió los elementos necesarios para solicitar y obtener de la autoridad judicial la orden de aprehensión que derivó en la detención de este fin de semana.

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Situación legal y búsqueda de la víctima

El detenido será puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho. El proceso corresponde al delito de desaparición cometida por particulares.

Capturan a "El Charro", miembro de La Familia Michoacana acusado de desaparecer a un menor en Guerrero. @FGEGuerrero
Capturan a "El Charro", miembro de La Familia Michoacana acusado de desaparecer a un menor en Guerrero. @FGEGuerrero

La FGE Guerrero informó que se mantienen las acciones de búsqueda para lograr la localización de la víctima.

En el comunicado, la fiscalía estatal refrendó su compromiso de investigar y perseguir los delitos de desaparición de personas en la entidad. Señaló que continuarán las acciones de búsqueda y localización, así como las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con la legislación vigente, Sergio Adrián “N” se presume inocente mientras no exista una sentencia emitida por la autoridad judicial competente.

Ofensiva contra La Familia Michoacana en la región

La detención de “El Charro” se suma a una serie de operativos recientes de la FGE Guerrero contra presuntos integrantes de La Familia Michoacana en la región de Taxco e Iguala. Días antes, la fiscalía había informado la captura de José Carlos “N”, director de Reglamentos del ayuntamiento de Taxco de Alarcón, señalado por secuestro agravado y por su presunta vinculación con el mismo grupo criminal.

También fue detenido Gerónimo “N”, elemento activo de la Policía Municipal de Taxco, acusado de participar en la privación de la libertad de una víctima en la localidad de Paintla entre el 6 y el 21 de julio pasados. Las autoridades lo señalaron igualmente como presunto integrante de La Familia Michoacana, con actividades en la región norte del estado.

Las manos de un hombre están sujetas a la espalda con esposas metálicas de seguridad.
Capturan a "El Charro", miembro de La Familia Michoacana acusado de desaparecer a un menor en Guerrero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A estos casos se suma la detención de Rodrigo, alias “El Gallinero”, presunto sicario del grupo delictivo, capturado en el municipio de Maravatío de Ocampo, en el vecino estado de Michoacán, por su presunta implicación en la emboscada y ejecución de seis policías estatales ocurrida en 2020, de acuerdo con un comunicado de la fiscalía guerrerense.

Estas detenciones se desarrollaron en el marco de operativos que incluyeron el aseguramiento de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública de Taxco y de un inmueble presuntamente utilizado por el grupo delictivo para el almacenamiento de productos controlados en la zona.

Las investigaciones sobre los distintos casos están a cargo de áreas especializadas de la FGE Guerrero, con el respaldo de corporaciones estatales y federales de seguridad desplegadas en el municipio de Taxco de Alarcón y zonas aledañas.

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