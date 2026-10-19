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EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de octubre: Emma Coronel demanda a Penguin Random House por uso de su imagen en libro de Anabel Hernández

La esposa de Joaquín Guzmán Loera presentó la acción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y exige una reparación económica

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12:43 hsHoy

Emma Coronel demanda a Penguin Random House por el uso de su imagen en libro de Anabel Hernández

La esposa de Joaquín Guzmán Loera presentó la acción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y exige una reparación económica

Emma Coronel demanda a editorial que publicó libro "Las señoras del narco" de Anabel Hernández.(Instagram:@threalemmaecoronel/Cuartoscuro)
Emma Coronel demanda a editorial que publicó libro "Las señoras del narco" de Anabel Hernández.(Instagram:@threalemmaecoronel/Cuartoscuro)

Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, presentó una demanda ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) contra la editorial Penguin Random House por el uso no autorizado de una fotografía suya en la portada del libro Emma y las otras señoras del narco, de la periodista Anabel Hernández.

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12:30 hsHoy

FGR traslada a César Jáuregui al Altiplano para enfrentar cargo por traición a la patria en caso CIA

Minutos después de librar la prisión preventiva en el fuero estatal, el exfiscal quedó en custodia federal

Fotografía del exfiscal tras su detención este 17 de octubre en Chihuahua. Crédito: Especial
Fotografía del exfiscal tras su detención este 17 de octubre en Chihuahua. Crédito: Especial

El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, será trasladado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, para enfrentar el cargo de traición a la patria por su presunta responsabilidad en el ingreso irregular de agentes de la CIA a México.

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