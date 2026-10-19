EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de octubre: Emma Coronel demanda a Penguin Random House por uso de su imagen en libro de Anabel Hernández

12:43 hsHoy
Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, presentó una demanda ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) contra la editorial Penguin Random House por el uso no autorizado de una fotografía suya en la portada del libro Emma y las otras señoras del narco, de la periodista Anabel Hernández.
12:30 hsHoy
El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, será trasladado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, para enfrentar el cargo de traición a la patria por su presunta responsabilidad en el ingreso irregular de agentes de la CIA a México.