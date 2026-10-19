EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de octubre: Emma Coronel demanda a Penguin Random House por uso de su imagen en libro de Anabel Hernández

Últimas noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy 19 de octubre La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 19 de octubre Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Entre 10 y 20 meteoros por hora: cuándo y dónde en la lluvia de los restos del cometa Halley que iluminarán el cielo El fenómeno podrá apreciarse sin telescopio ni binoculares desde lugares oscuros y pasarán de 10 a 20 meteoros por hora

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 19 de octubre La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México