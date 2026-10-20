Fechas y boletos para ver “Los Otros”: la película de Nicole Kidman se reestrena en México por su 25 aniversario

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Los Otros, la cinta de terror sobrenatural protagonizada por Nicole Kidman, regresa a los cines mexicanos este jueves 22 de octubre, 25 años después de su estreno original, con una versión remasterizada en resolución 4K.

La cadena Cinemex anunció el regreso de la película a través de su cuenta de X el pasado 17 de octubre. “Hay películas que se quedan contigo mucho después de verlas. Vuelve a vivir el suspenso de Los Otros, protagonizada por Nicole Kidman”, publicó la cadena en su anuncio.

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La cinta, dirigida por Alejandro Amenábar, se estrenó originalmente en 2001 y forma parte del ciclo de reestrenos de clásicos de terror que la cadena ha programado durante octubre.

Cuánto cuestan los boletos para el reestreno de “Los Otros”

Los Otros

Cinemex no ha confirmado una tarifa oficial para las funciones de Los Otros. Como referencia, los reestrenos de terror durante octubre han manejado un costo de 105 pesos para entrada general y 89 pesos para menores de edad y adultos mayores, montos que pueden variar según el complejo.

Los horarios, las sucursales participantes y los formatos disponibles deben consultarse directamente en el sitio web o la aplicación de Cinemex, ya que no todos los cines ofrecerán necesariamente las mismas funciones.

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El reestreno de “Los Otros” será en resolución 4K

La nueva proyección cuenta con una restauración en resolución 4K, que permite apreciar con mayor detalle la fotografía y los escenarios con los que la película construye su atmósfera gótica. La experiencia final, no obstante, dependerá de las características técnicas de cada sala.

Los Otros

A diferencia de su exhibición original en salas analógicas, este formato busca ofrecer una imagen de mayor nitidez sin alterar el montaje ni la narrativa de la cinta.

“Los Otros” fue una de las mejores películas de terror de su época

Los Otros cuenta con un reparto integrado por Nicole Kidman, Fionnula Flanagan, Christopher Eccleston, Alakina Mann y James Bentley. La producción ejecutiva estuvo a cargo de Tom Cruise, entonces esposo de Kidman.

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La película sigue a una madre que vive con sus dos hijos en una mansión aislada en la isla de Jersey, mientras intenta proteger el secreto de una enfermedad que vuelve a los niños sensibles a la luz solar. Tras su estreno, la cinta tuvo éxito comercial y es recordada como una de las referencias del terror psicológico de inicios de los años 2000.

Los Otros

La película figura en la cartelera de próximos estrenos de Cinemex, donde los espectadores podrán consultar las funciones conforme se acerque la fecha.

¿Cuál es la trama de la película “Los otros”?

Los otros (2001), dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Nicole Kidman, es un thriller psicológico de terror ambientado en la isla de Jersey, poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial.

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La historia sigue a Grace, una madre que vive aislada en una mansión con sus dos hijos, Anne y Nicholas, quienes padecen una rara condición que les impide exponerse a la luz solar. La familia espera el regreso del esposo de Grace, desaparecido en la guerra.

Los Otros

Cuando tres nuevos sirvientes llegan a la casa, comienzan a ocurrir fenómenos extraños: ruidos, puertas que se abren solas, presencias invisibles y objetos que se mueven. Los niños aseguran ver a otras personas en la casa, algo que Grace se niega a aceptar.

A medida que avanza la trama, la tensión crece entre la rigidez religiosa de Grace y los sucesos inexplicables que amenazan la estabilidad de la familia. La película construye un ambiente de misterio constante sobre la verdadera naturaleza de esas presencias.

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¿Cuál es el significado de la película “Los Otros”?

“Los otros” aborda la negación de la muerte y el peso de la culpa como fuerzas que atrapan a una conciencia en la repetición de un trauma no resuelto. La rigidez religiosa de Grace funciona como mecanismo de autoengaño: su fe le permite justificar un acto extremo y, después, ignorar la evidencia de su propia condición.

Los Otros

La inversión del punto de vista fantasma invierte la lógica clásica del género: los protagonistas, que creen ser las víctimas de una amenaza externa, son en realidad quienes ocupan el lugar del “otro” para los habitantes vivos de la casa.

La oscuridad constante en la que viven los personajes simboliza la ceguera ante la propia realidad, mientras que la luz representa la verdad que se resisten a enfrentar. En conjunto, la película plantea el duelo, el fanatismo y la autopercepción como ejes centrales de su sentido.

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