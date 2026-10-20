Alcaldesa de Puerto Morelos explica por qué la FGR cateó la casa que renta en Cancún: “No fui detenida”

La orden judicial estaba dirigida contra el propietario de la vivienda.

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La presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz, negó haber sido detenida luego de que elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaran un cateo en la vivienda que habita en el residencial Lagos del Sol, en Cancún, Quintana Roo, durante la madrugada de este lunes 19 de octubre.

La funcionaria explicó que el operativo se llevó a cabo en el inmueble que renta y que, de acuerdo con la información que recibió de los agentes, la orden judicial está dirigida contra el propietario de la propiedad, no contra ella ni contra su administración municipal.

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Ante las versiones que circularon sobre una posible detención, la alcaldesa aclaró que permaneció en el lugar durante la diligencia y colaboró con las autoridades federales.

“En ningún momento he sido detenida”, afirmó al explicar lo ocurrido y rechazar que exista algún señalamiento en su contra relacionado con el procedimiento.

Cateo en Cancún se prolongó durante varias horas

De acuerdo con el relato de Blanca Merari, el personal de la FGR llegó al domicilio y le explicó los motivos de su presencia.

El operativo de la FGR se realizó en el inmueble que renta la alcaldesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión abarcó la propiedad y, una vez concluida, los agentes documentaron las actuaciones realizadas durante el operativo.

La presidenta municipal señaló que al momento de la intervención se encontraba en la vivienda con sus dos hijas.

Según su versión, durante el procedimiento recibió información de los elementos federales sobre el desarrollo de la diligencia y las razones por las que se encontraban en el lugar.

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La alcaldesa indicó que, al finalizar el cateo, las autoridades dejaron constancia de lo ocurrido e hicieron referencia a la carpeta de investigación correspondiente antes de retirarse del inmueble.

También sostuvo que la intervención se desarrolló en el marco de una investigación que involucra al propietario de la vivienda, por lo que aseguró que su presencia en el domicilio se debe a que lo ocupa como arrendataria.

Investigan siete inmuebles vinculados con el propietario

Blanca Merari explicó que, según la información que recibió durante el operativo, las diligencias abarcan varias propiedades relacionadas con la misma persona.

Blanca Merari señala que el operativo no estaba dirigido contra ella. Foto: Facebook / Blanca Merari

En particular, mencionó que serían siete inmuebles los que se encuentran bajo investigación.

La alcaldesa sostuvo que el domicilio donde reside es uno de ellos y que el cateo no estaba dirigido específicamente contra ella. Sin embargo, no detalló cuál es el delito que investigan las autoridades ni proporcionó información sobre la identidad del propietario.

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Entre los puntos que expuso sobre el procedimiento se encuentran:

Lugar del operativo: una vivienda del residencial Lagos del Sol , en Cancún.

Autoridad participante: personal de la Fiscalía General de la República .

Personas presentes: la alcaldesa y sus dos hijas .

Alcance de las diligencias: siete inmuebles vinculados, según la información que dijo haber recibido.

Situación de la funcionaria: negó haber sido detenida o señalada por los hechos.

La presidenta municipal manifestó que continuará pendiente del desarrollo de la carpeta de investigación y que mantendrá su disposición para atender los requerimientos de las autoridades.

Alcaldesa asegura que no ha sido señalada en la investigación

La funcionaria rechazó que el cateo esté relacionado con alguna acusación en su contra y pidió distinguir entre la intervención realizada en el domicilio y las versiones difundidas sobre una supuesta detención.

Blanca Merari niega estar involucrada en la investigación. Foto: Facebook / Blanca Merari

“Blanca Merari en ningún momento ha sido acusada o señalada por lo que se ha mencionado a través de los medios de comunicación”, expresó al explicar su postura sobre los hechos.

Asimismo, señaló que durante el operativo procuró atender las indicaciones de los agentes y respetar las actuaciones ministeriales. De acuerdo con su declaración, el personal de la Fiscalía le explicó el motivo de la diligencia y le permitió conocer la documentación relacionada con el procedimiento.

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Hasta el momento, en la información proporcionada no se incluye un posicionamiento oficial de la FGR que detalle el delito investigado, los resultados del cateo o la situación jurídica del propietario de los inmuebles.

Blanca Merari afirma que seguirá al pendiente del caso

Tras la intervención federal, la alcaldesa indicó que permanecerá atenta a cualquier información relacionada con la carpeta de investigación.

También sostuvo que el procedimiento no modifica sus responsabilidades al frente del Ayuntamiento de Puerto Morelos.