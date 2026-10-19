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¿Cuándo es el siguiente partido de México tras perder ante España en su debut del Mundial Femenil Sub 17?

El conjunto mexicano buscará dejar atrás el tropiezo inicial y encontrar resultados en sus dos partidos restantes

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 cayó ante España en su estreno en el Mundial de Marruecos 2026 (X@Miseleccionfem)
La Selección Mexicana Femenil Sub-17 cayó ante España en su estreno en el Mundial de Marruecos 2026 (X@Miseleccionfem)
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La Selección Mexicana Femenil Sub-17 cayó 2 a 0 ante España en su estreno en el Mundial de Marruecos 2026. El equipo dirigido por Miguel Gamero no consiguió sumar en su primera presentación del torneo. La derrota dejó al Tri con la obligación de reaccionar en los próximos compromisos de la fase de grupos.

La arquera Ania López tuvo una actuación destacada bajo los tres postes. La guardameta realizó una triple atajada que evitó una diferencia mayor durante el encuentro.

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El partido también reeditó un antecedente entre ambas selecciones en esta categoría. España ya había vencido a México en la final del Mundial Sub-17 de 2018. Ahora, el conjunto mexicano buscará dejar atrás el tropiezo inicial y encontrar resultados en sus dos partidos restantes.

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 cayó ante España en su estreno en el Mundial de Marruecos 2026 (X@Miseleccionfem)
La Selección Mexicana Femenil Sub-17 cayó ante España en su estreno en el Mundial de Marruecos 2026 (X@Miseleccionfem)

Resumen del partido

El partido se mantuvo cerrado durante gran parte del primer tiempo, con disputa en el medio campo y pocas oportunidades claras para ambos equipos.

España rompió el equilibrio al minuto 41. Vera Molina entró al área y remató a primer poste; la arquera mexicana Ania López rechazó el balón, pero Carolina Ferrera aprovechó el rebote dentro del área para abrir el marcador antes del descanso.

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El equipo mexicano adelantó líneas al inicio del segundo tiempo y tuvo una oportunidad para empatar. Kemberlly García recibió un centro a segundo poste, sola frente al arco, aunque su remate se fue por encima del travesaño.

España respondió de inmediato y sentenció el encuentro con un disparo de Elena Vizuete desde fuera del área, que entró al ángulo para el 2-0 definitivo. México buscó recuperarse en su siguiente partido de la fase de grupos ante Chile.

¿Cuándo es el siguiente partido de México Sub 17 en el Mundial 2026?

México se medirá con Chile el próximo jueves 22 de octubre y luego enfrentará a Australia, en una serie de partidos que definirá sus opciones de avanzar en la competencia.

Chile vs México

  • Jueves 22 de octubre
  • 12:00 horas

México vs Australia

  • Domingo 25 de octubre
  • 9:00 horas

Todos los juegos podrán verse a través de TUDN, ViX Premium y algunos encuentros serán transmitidos por Canal Nueve.

Jugadoras convocadas de México para el Mundial Sub 17

Guadalajara aporta cuatro futbolistas a la convocatoria, la cifra más alta entre los clubes representados. Rayadas, Pachuca, Club Tijuana y América contribuyen con dos jugadoras cada uno.

Camila Haro (Slammers FC HB Koge), Ania López (Match Fit Surf) y Emiley Ríos (Club Tijuana) integran la lista de porteras.

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 cayó ante España en su estreno en el Mundial de Marruecos 2026 (X@Miseleccionfem)

En defensa fueron convocadas Bianka Arredondo (Pachuca), Bethzabeth Barrón (Guadalajara), Emily Delgado (Atlas), Valeria Figueroa (Tigres), Fernanda Monroy (Toluca), Vanessa Paredes (América) y Araceli Pérez (Pachuca).

El mediocampo está conformado por Camila Campos (SUSC), Citlalli Reyes (Rayadas), Zoé Sánchez (Rayadas), Ixchel Uscanga (Guadalajara), Kemberly García (América), Nicole Jiménez (Olympique Marseille) y Shaddai Núñez (Toluca).

La ofensiva cuenta con Natalia Pérez (Guadalajara), Naomi Rojo (Club Tijuana), Natalia Ugalde (Universidad Nacional) y Mia Urbano (Guadalajara).

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